पर्यावरण का हिस्सा और खेतों के रक्षक, दुश्मन नहीं इंसान के दोस्त हैं सांप, जहर बनाए दवाइयां
सांप भी हैं पर्यावरण का हिस्सा, इन्हें मारें नहीं बल्कि बचाना जरूरी है, कीटों को खाकर किसानों की फसलों की करते हैं रक्षा.
टीकमगढ़: सांप, जिसका नाम सुनकर ही लोग डर जाते हैं. क्योंकि इनके काटने से इंसान की मौत तक हो जाती है. बारिश के मौसम में अधिकतर सांप अपने बिल से बाहर आते हैं, क्योंकि उनके बिल में पानी भर जाता है. जिसके साथ ही सांप काटने की घटनाएं भी सामने आती रहती हैं. लेकिन कम लोग ही जानते होंगे खतरनाक सांप पर्यावरण के लिए भी बहुत जरूरी है. यह सुनकर आप हैरान हो गए होंगे कि भला सांप पर्यावरण के लिए अहम कैसे हो सकते हैं. तो इस आर्टिकल में बताएंगे की सांप को क्यों पर्यावरण का हिस्सा माना जाता है.
क्यों पर्यावरण का हिस्सा हैं सांप
सांप मेढ़क, चूहे सहित कई कीटों को खाते हैं, जिससे इनकी संख्या नियंत्रण में रहती है. सांप शिकारी और शिकार दोनों हो सकते हैं और विभिन्न पारिस्थितिकी तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. इसके अलावा सांप के जहर से कई दवाइयां भी बनाई जाती हैं. वहीं रिसर्च में भी सांप के जहर का उपयोग किया जाता है. भारत में लगभग 300 से अधिक प्रकार के सांप पाए जाते हैं, जिनमें से लगभग 60 प्रजातियां जहरीली होती हैं. कई सांप बहुत खतरनाक होते हैं.
टीकमगढ़ का अमर सांपों का रक्षक
जहां लोग सांप को या अन्य कोई जहरीले जीव को देखकर डर जाते हैं और मार देते है वहीं टीकमगढ़ का अमर लोधी बेजुबान जीवों की रक्षा के लिए अपनी जान जोखिम में डालकर उनका रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ देता है. जिला मुख्यालय से लगभग 20 किलोमीटर दूर अजनौर ग्राम के रहने वाले अमर जिन्हें लोग खतरों के खिलाड़ी और सर्प मित्र के नाम से जानते हैं. वन्य जीवों की रक्षा के लिए संकल्पित होकर खतरों से खेलते हैं और उनका रेस्क्यू कर सुरक्षित जंगल में छोड़ देते हैं.
यूट्यूब की मदद से सांपों को पकड़ना सीखा
अमर लगभग 6 वर्षो से यह काम कर रहे हैं. उन्होंने बताया कि, ''एक बार लोगों को सांप मारते देखा, तो उन्होंने उसको मारने से मना किया. लेकिन मना करने के बाद भी लोग नहीं माने और लोगों ने सांप को मार दिया. तभी से अमर ने मन में सांपों को बचाने दृढ़ निश्चय किया और खतरों से खेलना शौक बन गया.'' उन्होंने बताया कि, ''किताबों और यूट्यूब की मदद से सांपों को पकड़ना सीखा. पहली बार अपने ही गांव में नाग पंचमी के दिन सांप पकड़ा, तब से उनका आत्मविश्वास बढ़ गया और फिर यह काम लोगों की सेवा बन गया.'' खास बात यह है कि अमर इस सेवा के लिए कोई शुल्क नहीं लेते. वे बताते हैं कि, ''सर्प भी पर्यावरण का हिस्सा है इनकी भी प्रकृति को जरूरत है इनको बचाना चाहिए.''
3000 से ज्यादा सांपों की बचाई जान
अमर बताते हैं, ''टीकमगढ़ जिला सहित दूर-दूर से लोग सांप का रेस्क्यू करवाने फोन लगाते हैं. जैसे ही सूचना मिलती है तत्काल मौके पर पहुंचकर उसका रेस्क्यू किया जाता है और सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया जाता है.'' अमर सिंह सांप के अलावा और भी जहरीले या नान जहरीले जिनसे लोग डरते हैं जैसे मोनीटर लिजार्ड आदि जीवों का रेस्क्यू करते हैं. अमर ने अभी तक लगभग 3000 सांपो का रेस्क्यू कर उन्हें सुरक्षित जंगल में छोड़ा है.''
टीकमगढ़ कलेक्टर विवेक श्रोत्रिय ने किया सम्मान
वन्य जीवों के संरक्षण के लिए किये गये कार्यों के लिए टीकमगढ़ कलेक्टर विवेक श्रोत्रिय द्वारा अमर सिंह को 15 अगस्त को सम्मानित भी किया गया है. अमर सिंह बताते हैं कि, ''हम जियो और जीने के सिद्धांत पर चलने वाले लोग हैं. हमारा यही प्रयास रहता है कि सांपों को इंसानों से और इंसानों को सांपों से बचाया जाये और सर्पदंश की स्थिति में लोगों को जागरूक किया जाये.''
सर्प मित्र अमर सिंह लोधी की लोगों से अपील
खतरों के खिलाड़ी और सर्पमित्र के नाम से मशहूर अमर सिंह लोधी बताते हैं कि, ''लगभग 35 प्रकार के प्रजाति के सांपों का उनके द्वारा रेस्क्यू किया जा चुका है. इसमें रासेल वाइपर, कामन करैत, कोबरा, अजगर ज्यादा सामने आये हैं. इनमें सबसे ज्यादा जहरीला सर्प कामन करैत होता है, इसमें कोबरा से भी ज्यादा जहर होता है. इसमें हाईली न्यूरो टाक्सिन जहर होता है. जब भी किसी को कोई सांप बाइट करता है तो बिना समय गंवाए तत्काल अस्पताल पहुंचे और इलाज करवाएं. किसी भी ओझा के झाड़-फूंक के चक्कर में न पड़ें नहीं तो इससे जान भी जा सकती है.''