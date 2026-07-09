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'सुनो-सुनो, बच्चों को स्कूल भेजो', सरपंच ने बजवाए ढोल, स्कूल बेग से लेकर कॉपी किताब सब फ्री

टीकमगढ़ की वैरवार पंचायत में शिक्षा की अलख, सरपंच ने बच्चों को स्कूल भेजने कराई मुनादी, स्कूल जाने वाले बच्चों को मुफ्त स्कूल बैग, किताबें. राजेश कुमार फणीन्द्र की रिपोर्ट.

tikamgarh Education Awareness
टीकमगढ़ की वैरवार पंचायत में शिक्षा की अलख (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 9, 2026 at 11:50 AM IST

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टीकमगढ़: टीकमगढ़ जिले की ग्राम पंचायत वैरवार के सरपंच ने शिक्षा के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए अनूठी पहल की है. सत्र प्रारंभ होने के बाद विद्यालय में बच्चों की उपस्थिति अपेक्षाकृत कम नजर आने पर स्कूल चलो अभियान के तहत पूरे गांव में ढोल बाजे के साथ मुनादी कराई. अभिभावकों से अपने बच्चों का विद्यालय में प्रवेश कराने और नियमित रूप से स्कूल भेजने की अपील की गई.

सुनो-सुनो, सभी ग्रामीण बच्चों को नियमित भेजें स्कूल
मुनादी के माध्यम से ग्रामीणों को बताया गया कि, शासकीय विद्यालयों में जो बच्चे प्रवेश लेते हैं उन विद्यार्थियों को शासन की तरफ से निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें, ड्रेस सहित विभिन्न सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं. इसलिए आप अपने बच्चों को स्कूल भेजें जिससे उनको शासकीय योजनाओं का लाभ मिल सके. शिक्षा से ही हमारा परिवार हमारा गांव हमारा देश आगे बढ़ेगा. स्कूल का समय 10:30 से 4:30 तक है सभी अभिभावक अपने बच्चों को स्कूल भेजें.

पंचायत बच्चों को देगी मुफ्त स्कूल बैग, स्लेट, कॉपी और पेंसिल (ETV Bharat)

बच्चों को पंचायत देगी स्कूल बैग, स्लेट, पेंसिल कॉपी
बैरवार ग्राम पंचायत के सरपंच एडवोकेट सुरेंद्र सिंह दांगी ने बताया कि, ''इस सत्र के बारे में जब शिक्षकों ने बच्चों की कम संख्या की जानकारी दी. लगातार संपर्क करने के बावजूद बच्चे स्कूल नहीं पहुंच रहे हैं. तब इस बात को गंभीरता से लेते हुए जिला कलेक्टर के आदेश के अनुरूप गांव में मुनादी कराई गई है. ताकि प्रत्येक अभिभावक तक शिक्षा का संदेश पहुंचे और वह अपने बच्चों को पढ़ने स्कूल भेजें.

इसके अलावा जो आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चे हैं उनको पढ़ाई के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए मेरे द्वारा कक्षा एक से पांच तक के बच्चों को स्कूल बैग, पेंसिल, स्लेट, कॉपी, पेन देने की घोषणा की गई है.'' सरपंच सुरेंद्र सिंह दांगी ने कहा कि, ''शिक्षा ही बच्चों के उज्ज्वल भविष्य की सबसे बड़ी पूंजी है. ग्राम पंचायत का प्रयास है कि गांव का कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे. इसके लिए पंचायत स्तर पर लगातार लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है.''

Panchayat Drum Announcement MP
सरपंच ने बच्चों को स्कूल भेजने कराई मुनादी (ETV Bharat)

ग्रामीणों ने की सरपंच की पहल की सराहना
ग्रामीणों ने सरपंच की इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि, मुनादी के माध्यम से लोगों तक शिक्षा का सीधा संदेश पहुंचा है, जिससे अधिक से अधिक अभिभावक अपने बच्चों का विद्यालय में प्रवेश कराने के लिए प्रेरित होंगे. ग्रामीणों का मानना है कि यदि इसी तरह जनप्रतिनिधि शिक्षा के प्रति जिम्मेदारी निभाएं, तो गांवों में शिक्षा के प्रति लोगों का रूझान बढ़ेगा और गांव के बच्चे शिक्षित होंगे.

मुनादी का उद्देश्य शिक्षित हों बच्चे
ग्राम पंचायत के सरपंच सुरेंद्र सिंह दांगी ने कहा कि, ''बच्चों की शिक्षा से परिवार और समाज का बेहतर निर्माण होता है.'' उन्होंने सभी अभिभावकों से अपील की है कि, ''अपने बच्चों को नियमित रूप से विद्यालय भेज कर उन्हें शिक्षित बनाएं, ताकि वह अपने परिवार समाज और देश का बेहतर भविष्य का निर्माण कर सकें.'' पंचायत को उम्मीद है कि, इस तरह की मुनादी से स्कूलों में बच्चों की उपस्थित बढ़ेगी. इस पहल का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चों को भी शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ना और गांव का शत-प्रतिशत नामांकन सुनिश्चित करने के साथ साथ लोगों को शिक्षा के प्रति जागरूक करना है.''

School Chale Hum Campaign MP
ग्रामीणों ने की सरपंच की पहल की सराहना (ETV Bharat)

स्कूल संचालन पर निगरानी रखने की भी अपील
मुनादी के साथ-साथ सरपंच ने ग्रामीणों को न सिर्फ बच्चों को प्रतिदिन स्कूल भेजने के लिए प्रेरित किया. बल्कि निर्धारित समय से स्कूल खुलने से लेकर बंद होने तक तथा नियत समय पर शिक्षकों की उपस्थिति और स्कूल संचालन की गतिविधियों पर निरंतर निगरानी करने की अपील की गई.

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