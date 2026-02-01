ETV Bharat / state

बजट सत्र की व्यस्तता के बीच बजाया माउथ ऑर्गन, नाती संग मस्ती करते नजर आए केंद्रीय मंत्री

​​​​​​​टीकमगढ़ सांसद और मोदी कैबिनेट मंत्री वीरेंद्र कुमार ने बजाया माउथ ऑर्गन. दिल्ली आवास पर नाती के लिए गुनगुनाया-लकड़ी की काठी, काठी का घोड़ा.

VIRENDRA KUMAR PLAYED MOUTH ORGAN
केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार ने बजाया माउथ ऑर्गन (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : February 1, 2026 at 9:52 PM IST

3 Min Read
सागर: अपनी सादगी और आम लोगों की तरह जिंदगी जीने की स्टाइल के चलते सुर्खियों में रहने वाले सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार का एक वीडियो सामने आया है. जिसमें केंद्रीय मंत्री अपने नाती को माउथ ऑर्गन से गाना सुनाते नजर आ रहे हैं. यह वीडियो दिल्ली में मंत्री के आवास का बताया जा रहा है.

बजट सत्र के बीच फुर्सत के पल

केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार अपने दिल्ली आवास पर नाती को माउथ ऑर्गन से लकड़ी की काठी, काठी का घोड़ा की धुन सुनाते नजर आए हैं. केंद्रीय मंत्री अपनी गायनेकोलॉजिस्ट बेटी हंसा के बेटे के लिए माउथ ऑर्गन पर गाना बजा रहे हैं. आमतौर पर जब संसद का सत्र होता है तो हफ्ते भर की व्यस्तता के बाद शुक्रवार को केंद्रीय मंत्री हल्के-फुल्के मूड में दिखे और यह वीडियो शुक्रवार शाम का ही है, जब वह अपने नाती के साथ मस्ती करते नजर आ रहे हैं.

केंद्रीय मंत्री ने नाती के लिए गुनगुनाया लकड़ी की काठी, काठी का घोड़ा (ETV Bharat)

माउथ आर्गन पर लकड़ी की काठी की धुन

केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार इन दिनों बजट सत्र के चलते दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं. शुक्रवार को व्यस्तता के बीच समय मिलने पर वीरेंद्र कुमार अपने नाती के साथ मस्ती करते हुए नजर आ रहे हैं. वह अपने नाती को माउथ ऑर्गन पर लकड़ी की काठी की धुन सुना रहे हैं. बच्चा भी अपने नाना से गाना सुनकर काफी खुश हो रहा है.

नाती के साथ मस्ती में मस्त

वीरेंद्र कुमार माउथ ऑर्गन पर लकड़ी की काठी, काठी का घोड़ा की धुन बजा रहे हैं, बीच-बीच में नाती भी नाना के साथ सुर मिलाने की कोशिश कर रहा है. मंत्री वीरेंद्र कुमार की बेटी हंसा जयपुर में गायनेकोलॉजिस्ट है और बजट सत्र के चलते पिताजी के दिल्ली आवास पर पहुंची हैं. जहां उनका बेटा नाना के साथ मस्ती में मस्त है.

माउथ आर्गन पर लकड़ी की काठी गुनगुनाया (ETV Bharat)

'व्यस्तता के बीच मस्ती के पल'

वीरेंद्र कुमार की बेटी डॉक्टर हंसा ने बताया कि "जब भी संसद का सत्र होता है तो पिताजी काफी व्यस्त होते हैं. सोमवार से शुक्रवार तक की व्यस्तता के बाद शुक्रवार शाम को हल्के-फुल्के मूड में दिखे. अभी बजट सत्र के दौरान शुक्रवार को पिताजी मेरे बेटे के साथ मस्ती कर रहे थे और उसे माउथ ऑर्गन पर गाना सुना रहे थे, तब हम लोगों ने यह वीडियो बना लिया."

सादगी के लिए जाने जाते हैं वीरेंद्र कुमार

केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार मूल रूप से सागर के निवासी हैं और फिलहाल टीकमगढ़ से सांसद हैं. बचपन में वह अपने पिता के साथ साइकिल की दुकान पर पंचर बनाने का काम करते थे. वह सादगी पसंद आदमी हैं और अपने पुराने स्कूटर पर बिना प्रोटोकॉल और तामझाम के घूमते नजर आ जाते हैं. कभी अपनी धर्मपत्नी के साथ सब्जी खरीदने निकल जाते हैं और सब्जी मंडी में आम आदमी की तरह मोलभाव करते नजर आते हैं. पिछले दिनों केंद्रीय मंत्री रहते हुए साइकिल का पंचर सुधार रहे लड़के को सड़क पर बैठकर पंचर सुधारने के टिप्स देते हुए नजर आए थे.

TIKAMGARH MP VIRENDRA KUMAR
VIRENDRA KUMAR FUN WITH GRANDSON
NARENDRA MODI CABINET MINISTER
