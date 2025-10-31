टीकमगढ़ MLA ने बताई जल जीवन मिशन के कार्यों की हकीकत तो अफसरों पर भड़के नरहरि
टीकमगढ़ जिले में जल जीवन मिशन योजना की समीक्षा. भ्रष्टाचार की शिकायतों पर पीएचई विभाग के सचिव पी नरहरि ने अफसरों को दी चेतावनी.
टीकमगढ : टीकमगढ़ जिले में संचालित जलजीवन मिशन कार्यों की समीक्षा की गई. भोपाल से पीएचई विभाग के सचिव पी नरहरि ने अधिकारियों से इसकी गहन समीक्षा की. इस दौरान पाया गया कि कुछ गांवों में योजना के तहत अच्छा काम किया जा रहा है लेकिन कुछ जगहों पर अनियमितताओं की शिकायतें मिली हैं. समीक्षा मीटिंग में टीकमगढ़ विधायक यादवेंद्र सिंह बुंदेला ने जल जीवन मिशन में भ्रष्टाचार की शिकायतें की.
योजना में लापरवाही बरती तो सख्त कार्रवाई
पीएचई विभाग के सचिव पी नरहरि ने समीक्षा बैठक में कहा "मिशन का लक्ष्य केवल पाइप लाइन बिछाने तक ही नहीं है. हर घर में शुद्ध पानी पहुंचना चाहिए." नरहरि ने समय सीमा निर्धारित करते हुए 31दिसंबर तक हर हाल में योजना का काम पूरा करने की नसीहत दी. इसमें किसी भी प्रकार के कोई बहाने बर्दाश्त नहीं की जाएगी. पानी से होने वाली बीमारियों पर चिंता जताते हुए नरहरि ने कहा "लोगों को शुद्ध पानी न मिलने से वे बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं."
विधायक यादवेंद्र सिंह ने की भ्रष्टाचार की शिकायत
टीकमगढ़ विधायक यादवेंद्र सिंह बुंदेला ने जल जीवन मिशन में भ्रष्टाचार की शिकायत की. उन्होंने मीटिंग में बताया "नगर परिषद कारी में 16 करोड़ रुपए का भुगतान हो चुका है, लेकिन धरातल पर कोई काम नहीं हुआ." जल जीवन मिशन योजना में टीकमगढ़ जिला प्रदेश में सबसे निचले पायदान पर है. जिले में अब तक केवल 57% काम ही पूरा हो पाया है. दिसंबर 2025 तक हर घर तक नल से पानी पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित है, लेकिन जिले के 109 गांवों में पानी के स्रोत नहीं मिले हैं.
वंचित गांवों की समस्या को शीघ्र सुलझाएं
सभी शिकायतों को सुनने के बाद नरहरि ने कहा "जिन ठेकेदारों ने घटिया निर्माण और काम किया, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी. चाहे टंकी निर्माण हो या पाइप लाइन डालना. इसमे जो अधिकारी शामिल होंगे, उन्हें भी नहीं छोड़ा जाएगा. ठेकेदारों को भी दंडित किया जाएगा. टीकमगढ जिले में जिन गांवों में योजना चालू नहीं हो पा रही है, उन्हें भी जलस्रोत मिलने पर जल्द चालू करवाया जाएगा."