ETV Bharat / state

टीकमगढ़ के पंडित धर्मदास पटेरिया ने बहन से किया वादा निभाया, भांजों के पालन-पोषण के लिए नहीं की शादी

टीकमगढ़: पलेरा के ग्राम पहाड़ी बुजुर्ग के निवासी और मंदिर के पुजारी रहे पंडित धर्मदास पटेरिया ने 103 वर्ष की उम्र में बुधवार को अंतिम सांस ली. उनके निधन की सूचना पर गांव सहित पूरे क्षेत्र में शोक की लहर फैल गई. पंडित धर्मदास पटेरिया का जन्म 1 फरवरी 1924 को ग्राम पहाड़ी बुजुर्ग में हुआ था. वे लंबे समय से गांव के मंदिर में पुजारी के रूप में सेवा दे रहे थे. सरल-सहज स्वभाव के साथ साथ धार्मिक प्रवृत्ति और सादगी भरे जीवन के लिए पूरे क्षेत्र में सम्मानित थे.

पंडित धर्मदास पटेरिया की एक बहन थी. उनके 2 बच्चे थे. दोनों बच्चे जब छोटे-छोटे ही थे, तभी पंडित धर्मदास पटेरिया की बहन और बहनोई का निधन हो गया था. ऐसे कठिन समय में धर्मदास पटेरिया ने अपने भांजों को सहारा दिया और उनका अपनी संतान की तरह पालन-पोषण का संकल्प लिया. उन्होंने बहन को अंतिम विदाई देते समय मन ही मन प्रण लिया कि वे अपने दोनों भांजों को अपनी औलाद की तरह पालेंगे और जीवन भर उनका साथ देंगे.

103 साल की उम्र में पुजारी ने अंतिम सांस (ETV Bharat)

अपने इस संकल्प को निभाने के लिए उन्होंने जीवन भर विवाह नहीं किया और पूरी जिम्मेदारी के साथ दोनों भांजों का पालन-पोषण किया. उन्हें पढ़ाया-लिखाया और नौकरी तक लगवाने में सहयोग किया. इतना ही नहीं, उन्होंने अपनी करीब 40-40 एकड़ से अधिक जमीन, घर-मकान और अपनी पूरी संपत्ति भी दोनों भांजों के नाम कर दी.

भांजों के पालन पोषण के लिए नहीं की शादी भांजो ने दी सम्मानपूर्वक अंतिम विदाई (ETV Bharat)

भांजों ने दी सम्मान के साथ अंतिम विदाई

बुधवार को जब पुजारी धर्मदास पटेरिया ने 103 साल की उम्र में अंतिम सांस ली, तो पूरे गांव में शोक फैल गया. उनके भांजों और परिजन ने पूरे सम्मान के साथ उनकी अंतिम यात्रा ढोल नगाड़ों और डीजे के साथ निकाली. जिसमें गांव और आसपास के बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए. लोग आपस में चर्चा करते रहे कि पुजारी पटेरिया जैसा व्यक्तित्व जिन्होंने मरते दम तक अपने भांजों का ख्याल रखा.