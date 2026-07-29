आधी रात इमली के पेड़ के नीचे महिला की डिलीवरी, परिजनों के आरोपों पर अस्पताल की सफाई
टीकमगढ़ में महिला ने आधी रात इमली के पेड़ के नीचे दिया बच्चे को जन्म, परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर लगाए आरोप,अस्पताल ने किया इंकार.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : July 29, 2026 at 1:20 PM IST
टीकमगढ़: बड़ागांव धसान में एक महिला ने रात में बीच सड़क पर बच्ची को जन्म दिया. ककरवाहा निवासी गर्भवती महिला गीता रैकवार अपने परिजनों के साथ मंगलवार रात में टीकमगढ़ जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बड़ागांव धसान पहुंची थी. जहां ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर ने उसे खून की कमी बताकर जिला अस्पताल रेफर किया था, लेकिन प्रसव नहीं होने से महिला वहां से चली गई. हालांकि किन परिस्थिति में महिला जिला अस्पताल नहीं पहुंच सकी, यह जांच का विषय है.
इमली के पेड़ के नीचे दिया बच्ची को जन्म
अस्पताल से लगभग एक किलोमीटर दूर बड़ागांव के ही हनुमान गेट के पास मंगलवार-बुधवार की दरमियानी रात 2 बजे एक इमली के पेड़ के नीचे महिला ने बच्ची को जन्म दिया. गर्भवती महिला के साथ आई महिला की सास प्रेमबाई ने उसे एक चबूतरे पर लिटाकर जैसे तैसे रात बिताई. सुबह होने पर जैसे ही लोगों ने देखा तो अस्पताल को सूचना दी और सूचना मिलते ही नर्स मौके पर पहुंची और जच्चा-बच्चा दोनों को अस्पताल ले गई. जहां उनका प्राथमिक उपचार किया जा रहा है.
परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर लगाए आरोप
बड़ागांव धसान में सीएचसी सेंटर होने के बावजूद बीच रास्ते में प्रसव होने पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं. वहीं महिला के परिजनों ने अस्पताल पर गंभीर आरोप लगाए हैं. परिजनों बुआ नन्ही बाई और पति जसरथ कुशवाहा का आरोप है कि "प्रसव कराने आई महिला को अस्पताल स्टाफ ने भगा दिया था. इसलिए महिला वहां से भाग आई और रास्ते में ही बच्ची को जन्म दिया है. जैसे तैसे रास्ते में रात बिताई है." इस संबंध में ईटीवी भारत ने सीएमएचओ डॉक्टर ओपी अनुरागी से बात करना चाही तो, उन्होंने फोन नहीं उठाया.
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ड्यूटी पर तैनात नर्सों ने आरोपों को बताया निराधार
अस्पताल में ड्यूटी पर तैनात नर्स दीपाली सनौधिया ने आरोपों को निराधार बताया है. दीपाली सनौधिया का कहना है "प्रसूता महिला में खून की कमी की वजह से उसे जिला अस्पताल रेफर किया गया था, लेकिन वह जिला अस्पताल नहीं गए और अस्पताल में ही बैठे रहे, इसके बाद वे अस्पताल से भाग गए. जिसकी सूचना हमें बाद में मिली, हम लोगों ने उनके परिजनों को फोन लगाकर संपर्क करने की कोशिश भी की, लेकिन फोन नहीं लगा और रास्ते में उसकी डिलीवरी हो गई. सुबह जब सूचना मिली तो उसको ऑटो से अस्पताल लाकर भर्ती कराया गया. फिलहाल जच्चा-बच्चा दोनों स्वस्थ हैं और उपचार किया जा रहा है."