ETV Bharat / state

शराब तस्करी करते टीकमगढ़ में कथित पत्रकार गिरफ्तार, 50 पेटी लिकर और पिस्टल बरामद

टीकमगढ़ से अवैध शराब के साथ कथित पत्रकार गिरफ्तार, कार से 50 पेटी देसी शराब और मीडिया चैनलों के आईडी माइक बरामद.

TIKAMGARH SMUGGLER JOURNALIST
शराब तस्करी करते टीकमगढ़ में फर्जी पत्रकार गिरफ्तार (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : October 28, 2025 at 2:21 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

टीकमगढ़: पलेरा थाना पुलिस ने सोमवार को अवैध शराब पर बड़ी कार्रवाई की है. इस कार्रवाई से इलाके के शराब माफियाओं में हड़कंप मच गया है. गुप्त सूचना के आधार पर पलेरा पुलिस ने नाकाबंदी कर एक वाहन को पकड़ा और तलाशी ली. इस दौरान पुलिस को कार के अंदर से 50 पेटी देसी शराब और कई मीडिया चैनलों के माइक आईडी के साथ एक पिस्टल मिली है. पुलिस ने शराब सहित सभी सामान को जब्त कर अग्रिम कार्रवाई में जुट गई है. वहीं अवैध शराब परिवहन करते पकड़ाया शख्स खुद को पत्रकार बता रहा है.

शराब तस्करी करते फर्जी पत्रकार अरेस्ट

टीकमगढ़ एडिशनल एसपी विक्रम सिंह कुशवाह से मिली जानकारी के अनुसार "अवैध शराब के साथ पकड़े गए शख्स का नाम पुष्पेंद्र सक्सेना है. वह खुद को पत्रकार कल्याण परिषद का राष्ट्रीय अध्यक्ष बता रहा है. आरोपी टीकमगढ़ के चकरा रोड का निवासी है." पूरा मामला यह है कि पलेरा पुलिस को सूचना मिल रही थी कि टीकमगढ़ निवासी एक व्यक्ति अवैध तरीके से देसी और अंग्रेजी शराब बड़ी मात्रा में यूपी से लगाकर जिले में खपा रहा है.

कार से 50 पेटी लिकर और पिस्टल बरामद (ETV Bharat)

50 पेटी अवैध देसी शराब जब्त

सोमवार को भी पलेरा पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि एक व्यक्ति कार में अवैध शराब लेकर परिवहन कर रहा है. इसी सूचना के आधार पुलिस ने हनोथा तिगैला पर चेकिंग लगाकर वाहनों की तलाशी लेनी शुरू की. इसी दौरान दूसरी ओर से लाल रंग की एक कार आती दिखी. पुलिस ने हाथ देकर कार को रोका और तलाशी ली. कार के अंदर से 50 पेटी अवैध देसी शराब बरामद हुई. साथ ही कई मीडिया चैनलों के माइक आईडी और लाइसेंसी पिस्टल बरामद हुई है.

मामले की जांच में जुटी पुलिस

जब्त की शराब की कीमत 2.50 लाख रुपए बताई जा रही है. वहीं पुलिस ने शराब को जब्त कर पूरे मामले की जांच में जुट गई है. जांच के दौरान पता चला कि आरोपी पुष्पेंद्र सक्सेना पर पत्रकारिता की आड़ में ब्लैकमेलिंग अड़ीबाजी और ठगी करने के आरोप भी लग चुके हैं. आरोपी खुद को पत्रकार संगठन का राष्ट्रीय स्तर का पदाधिकारी बताकर आसपास के क्षेत्र में अपना रुतबा दिखाता था. आए दिन सरकारी दफ्तरों में जाकर कर्मचारियों और अधिकारियों को डरा धमका कर ब्लैकमेल भी करता था. हालांकि, संगठन के जिले के पदाधिकारी द्वारा बताया गया है कि पत्रकार कल्याण परिषद से उक्त व्यक्ति का कोई लेना-देना नहीं है.

TAGGED:

TIKAMGARH ILLEGAL LIQUOR SIZED
TIKAMGARH NEWS
50 BOXES ILLEGAL LIQUOR SIZED
TIKAMGARH FAKE JOURNALIST ARREST
TIKAMGARH SMUGGLER JOURNALIST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

आयुर्वेद का कैसे करें उपयोग, घर में लगे पौधे भी बचा सकते हैं जान, देश भर के वैद्य कर रहे मंथन

मध्य प्रदेश का बिना नाम वाला गांव, रिफ्यूजियों के लिए बना सहारा, पहचान का संकट

मॉडिफाइड साइलेंसर लगाने वालों की खैर नहीं, उज्जैन में 5 लाख के साइलेंसर पर चला बुलडोजर

छतरपुर एसपी ऑफिस में आया लंबा चौड़ा अजगर, सबसे पहले नाश्ता वाली कैंटीन पहुंचा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.