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टीकमगढ़ में जलकुंभी से ढक गया तालाब, अस्तिव पर मंडरा रहा खतरा, हजारों लोगों का है जीवनदाता

टीकमगढ़ के राजशाही पोखना तालाब पर मंडरा रहा खतरा. सैकड़ों एकड़ जमीन की होती है सिंचाई. आजीविका डिस्टर्ब होने से लोग पलायन को मजबूर.

TIKAMGARH POKHNA POND JALKUMBHI
टीकमगढ़ में जलकुंभी से ढक गया तालाब (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : May 9, 2026 at 8:18 PM IST

3 Min Read
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टीकमगढ़: मध्य प्रदेश में जल संरचनाओं जैसे नदी, तालाब, कुआं और बावड़ियों को संरक्षित करने और उनका जीर्णोद्धार के लिए जल गंगा संवर्धन अभियान चलाया जा रहा है. वहीं, टीकमगढ़ के बड़ागांव में चंदेलकालीन ऐतिहासिक पोखना तालाब अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है. तालाब में फैली गंदगी और जलकुंभी से इस ऐतिहासिक पोखरना तालाब के अस्तित्व पर खतरा मंडराने लगा है.

बड़ागांव का जीवन आधार है पोखना तालाब

टीकमगढ़ के बड़ागांव धसान के चंदेलकालीन ऐतिहासिक पोखना तालाब ,जिसका क्षेत्रफल लगभग 93 हेक्टेयर है. यह तालाब लगभग 15 हजार से अधिक लोगों का जीवनदाता है लेकिन आज तालाब की स्थिति यह है कि चारों ओर से यह जलकुंभी से पटा पड़ा है. इसके साथ ही तालाब में हर तरफ से गंदगी भी पहुंच रही है. पहले यह तालाब गहरा हुआ करता था लेकिन अब बहुत उथला हो गया है. जिसके चलते इसके अस्तित्व पर संकट बन गया है.

तालाब पर निर्भर है सैकड़ों एकड़ जमीन की सिंचाई (ETV Bharat)

तालाब पर निर्भर है सैकड़ों एकड़ जमीन की सिंचाई

स्थानीय निवासी महेश रैकवार ने बताया कि "यह नगर का एक मात्र तालाब है, जिससे सैकड़ों एकड़ जमीन की सिंचाई होती है. नगर के अधिकांश किसान भी इसी तालाब पर निर्भर हैं लेकिन अब तालाब का संरक्षण, संवर्धन नहीं होने से अपेक्षित सिंचाई नहीं हो पाती. ऐसे में किसानों को काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है. कई वर्षों से तालाब पूरा भरा नहीं है, जिसके चलते नगर का जल स्तर भी नीचे चला गया है."

राजशाही तालाब पर मंडरा रहा है खतरा

बड़ागांव का जीवन आधार कहे जाने वाला राजशाही तालाब को पूरी तरह जलकुंभी ने ढक लिया है. जिससे इसके अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है. बड़ागांव मत्स्य समिति के अध्यक्ष काशीराम रैकवार ने बताया कि "पहले तालाब की स्थिति ठीक थी, लेकिन अब चारों ओर जलकुंभी और गंदगी पसरी पड़ी है. हमने कई बार इसकी शिकायत भी की, लेकिन इस मामले में प्रशासन द्वारा कोई ठोस पहल नहीं की गई."

Tikamgarh reservoir crisis
आजीविका डिस्टर्ब होने से पलायन को मजबूर लोग (ETV Bharat)

तालाब पर संकट, लोग पलायन को मजबूर

काशीराम रैकवार ने बताया कि "यह तालाब रैकवार समाज सहित कई गांवों के लोगों का आजीविका का साधन है, जहां मछली पालन, सिंघाड़ा और मुरार की खेती से उनके परिवार का भरण पोषण होता है. लेकिन आज इसकी स्थिति बदतर होती जा रही है, जिससे उनकी आजीविका पर खतरा बढ़ रहा है और वह महानगरों की ओर पलायन करने को मजबूर हैं."

जल्द जलकुंभी हटाने का आश्वासन

इस संबंध में नगर परिषद की सीएमओ शिवी उपाध्याय ने कहा कि "अमृत 2.0 योजना के तहत तालाब के जीर्णोद्धार, साफ-सफाई और सौंदर्यीकरण के लिए योजना स्वीकृत हुई थी. उसका 2 वर्षो से कार्य रूका हुआ है. उसका स्टीमेट परिवर्तन होना था, जो हमने करवा लिया है. जल्द ही तालाब के सौंदर्यीकरण के साथ जलकुंभी हटाने का काम किया जाएगा."

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