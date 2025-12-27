ETV Bharat / state

हॉकी प्रतियोगिता में 14 वर्ष से ऊपर के खिलाड़ियों की एंट्री, कश्मीरी कोच का आरोप

प्रतियोगिता में 600 बच्चों ने लिया भाग शहर के डोंगा ग्राउंड पर आयोजित 69वीं राष्ट्रीय स्कूल हाॅकी प्रतियोगिता में शुक्रवार को रोमांचक मुकाबला देखने को मिला. जिसमें देशभर से आए युवा खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन कर दर्शकों का दिल जीत लिया. प्रतियोगिता में भारत के 32 राज्यों से 600 के लगभग हॉकी खिलाड़ी भाग ले रहे हैं.

टीकमगढ़: बुंदेलखंड के टीकमगढ़ जिले की सरजमीन पर इस बार 69वीं 14 वर्षीय बालक राष्ट्रीय स्कूल हॉकी प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है. जिसमें देश के 32 राज्यों की टीमें भाग ले रही हैं. प्रतियोगिता में दिल्ली, पंजाब, केरल, बिहार, छत्तीसगढ़, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु सहित तमाम राज्यों की टीमें टीकमगढ़ आकर अपना हुनर दिखा रही हैं. टीकमगढ़ जिले के ढोंगा के एस्ट्रो टर्फ ग्राउंड पर चल रहे आयोजन का शनिवार 27 दिसंबर को समापन है. आज पंजाब और मणिपुर के बीच सेमीफाइनल का एक मैच खेला गया. जिसमें पंजाब में शानदार प्रदर्शन करते हुए जीत हासिल की.

खिलाड़ियों ने की तारीफ

हाॅकी प्रतियोगिता में विभिन्न राज्यों से आये खिलाड़ियों में कुछ राज्यों के खिलाड़ियों ने आयोजन समिति के मैनेजमेंट की तारीफ की. उन्होंने बताया कि शहर के होटलों में रुकने और खाने-पीने की बेहतर व्यवस्था बनाई गई है. होटलो से ग्राउंड तक आने-जाने के लिए बसों की पर्याप्त व्यवस्था की गई है. किसी भी तरह की कोई कमी नहीं है.

कश्मीर कोच का आरोप, 14 वर्ष से ऊपर के बच्चे कर रहे पार्टिसिपेट

कश्मीर टीम के कोच ने हाॅकी प्रतियोगिता में अनियमितता के गंभीर आरोप लगाए हैं. कोच शाहिद हुसैन ने आरोप लगाते हुए कहा कि, "कुछ राज्यों ने 14 वर्ष से अधिक उम्र के खिलाड़ियों को टीम में शामिल किया है. इससे वास्तविक उम्र के खिलाड़ी मानसिक दबाव के चलते हतोत्साहित हो रहे हैं.'' उन्होंने कहा कि ''आयोजक समिति ने खेलने आए बच्चों की उम्र का वेरिफिकेशन नहीं करवाया है. 14 वर्षीय प्रतियोगिता में केवल 8वीं तक के खिलाड़ियों को प्रवेश दिया जाता है, लेकिन यहां तो 12वीं तक के बच्चों को प्रवेश दिया जा रहा है.''

प्रतियोगिता में 600 बच्चों ने लिया भाग (ETV Bharat)

आरोपों से बचता नजर आया आयोजन प्रबंधन

आरोपों पर सफाई देते हुए टीकमगढ़ जिला शिक्षा अधिकारी हनुमंत सिंह चौहान ने बताया कि, ''स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के रूल्स और रेग्यूलेशन के अनुसार तीन स्तर पर जिला, संभाग और राज्य पर उम्र की जांच की जाती है. इन सभी खिलाड़ियों की राज्य स्तर से जांच होकर आई है इन्हें खेलने से रोकने का हमें कोई अधिकार नहीं है. स्कूल गेम्स फेडरेशन के जो ऑफिसर है, उनके द्वारा प्रोटोकॉल का पालन पूर्णता किया गया है और खिलाड़ियों को रहने-खाने पीने की 18 होटलों और मैरिज गार्डन में बेहतर से बेहतर व्यवस्था बनाई गई है. झांसी, ललितपुर, टीकमगढ़ स्टेशन से पिक अप करने और भेजने का समुचित प्रबंध किया गया है."