टीकमगढ़ नगरपालिका अध्यक्ष पर भोपाल से गिरी गाज, पदमुक्त कर चुनाव लड़ने पर रोक
आर्थिक अनियमितता और मनमानी के आरोप में टीकमगढ़ नगरपालिका अध्यक्ष अब्दुल गफ्फार खान उर्फ पप्पू मलिक से रिकवरी के आदेश.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : April 9, 2026 at 12:52 PM IST
टीकमगढ़ : नगरपालिका अध्यक्ष अब्दुल गफ्फार खान उर्फ पप्पू मलिक को अनियमितताओं और नियम विरुद्ध कार्य करने के आरोप में पद से पृथक किया गया है. नगरीय विकास और आवास विभाग के सचिव शीलेन्द्र सिंह ने उन पर 5 साल तक चुनाव लड़ने पर रोक लगाते हुए 20.82 लाख रुपये की वसूली करने का आदेश भी जारी किया है. पार्षदों की शिकायत पर 3 सदस्यीय जांच दल की रिपोर्ट पर ये कार्रवाई की गई.
नोटिस के जवाब में आरोप प्रमाणित मिले
टीकमगढ़ नगरपालिका अध्यक्ष अब्दुल गफ्फार खान को प्रारंभिक जांच में जिम्मेदार पाये जाने पर कारण बताओ नोटिस जारी कर 15 दिन के अंदर जवाब मांगा गया था. नगर पालिका अध्यक्ष के जवाब में अधिकांश आरोप सही पाए गए. नगरपालिका अध्यक्ष के अधिवक्ता ने कारण बताओ नोटिस से संबंधित जांच रिपोर्ट की प्रति प्रदान करने की मांग की थी. इसी दौरान उच्च न्यायालय जबलपुर में याचिका दायर की गयी. हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता अब्दुल गफ्फार को जांच प्रतिवेदन की प्रति प्रदान करने का आदेश दिया था.
20 लाख क्षतिपूर्ति के आदेश भी जारी
नगर पालिका अध्यक्ष ने स्वयं उपस्थित होकर कारण बताओ नोटिस का लिखित प्रतिवाद उत्तर पेश किया. इसमें पाया गया कि 9 आरोपों में से 8 प्रमाणित हैं. इस पर राज्य शासन ने कार्रवाई की. नगरीय प्रशासन विभाग के अनुसार नगर पालिका में गंभीर अनियमिताएं हुई हैं. इससे नगर पालिका परिषद को आर्थिक क्षति हुई है.
राज्य शासन द्वारा मध्य प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 41-क द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये तत्काल प्रभाव से अध्यक्ष पद से पृथक करते हुए आगामी 05 वर्ष के लिए किसी भी निर्वाचन के लिए अयोग्य घोषित ठहराया गया. इसके साथ ही नगरपालिका को हुई आर्थिक क्षति की कुल राशि रुपये 20,82,630 वसूलने के आदेश भी जारी किए.
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कौन बनेगा टीकमगढ़ नगरपालिका अध्यक्ष?
वहीं, नगरपालिका टीकमगढ़ के नेता प्रतिपक्ष अभिषेक रानू खरे ने अध्यक्ष को पद से पृथक करने का निर्णय सही बताते हुए कहा "अनजाने में हुई गलतियों की बात अलग होती. उन्होंने तो योजना बनाकर अनियमितताएं की हैं." अब राजनैतिक गलियारों में अध्यक्ष को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है. अब टीकमगढ़ नगरपालिका का अध्यक्ष कौन होगा? इसको लेकर कयासबाजी जारी हैं.