टीकमगढ़ में अंतर्राज्यीय चोर गिरोह का पर्दाफाश, हथियार के दम पर करते थे चोरी
टीमकमगढ़ पुलिस ने सीसीटीवी और मुखबिर की मदद से अंतर्राज्यीय चोर गिरोह के 6 आरोपियों को पकड़ा, घटना में प्रयोग हथियार और बोलेरो कार जब्त.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : April 4, 2026 at 10:42 PM IST
टीकमगढ़: चोरी की घटना को अंजाम दे रहे एक अंतर्राज्यीय चोर गिरोह का टीकमगढ़ पुलिस ने पर्दाफाश किया है. बीते दिनों टीकमगढ़ जिले के थाना खरगापुर और थाना बम्हौरीकलां क्षेत्र में घटित सोने-चांदी के जेवरात एवं नगदी चोरी के घटनाओं में शामिल आरोपियों को गिरफ्तार किया है. इसके साथ ही पुलिस ने आरोपियों के पास से 18.88 लाख का मशरूका भी जब्त किया है.
कीमती सोने चांदी पर हाथ साफ करते थे चोर
पुलिस अधीक्षक मनोहर सिंह मंडलोई ने बताया, "19 मार्च को फरियादी बल्दू रैकवार द्वारा थाना खरगापुर में रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि 15-16 मार्च की दरम्यानी रात्रि में अज्ञात चोरों ने उनके घर ग्राम छिद्दारी से सोने-चांदी के जेवरात ले उड़े. वहीं, 20 मार्च को एक अन्य फरियादी सूरज राजपूत ने रिपोर्ट भी दर्ज कराई कि 6-7 मार्च 2026 की रात उनके घर ग्राम कुड्याला में ताला तोड़कर अज्ञात चोरों ने अलमारी से सोने-चांदी के कीमती जेवरात चोरी कर लिए."
आरोपियों को पकड़ने टीमों का हुआ गठन
दोनों घटनाओं की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक मनोहर सिंह मंडलोई के द्वारा 4 विशेष पुलिस टीमें घटना का खुलासा करने और आरोपियों को दबोचने के लिए गठित की गई. जिसके बाद मुखबिर तंत्र ,सीसीटीवी फुटेज और साइबर सेल की सहायता से 6 अंतर्राज्यीय आरोपियों को गिरफ्तार किया गया. सभी आरोपियों को पुलिस टीमों द्वारा ईशानगर जिला छतरपुर से गिरफ्तार किया गया है, जो उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं. दोनों जगह की घटनाओं में चोरी हुआ माल जिसकी कीमत 6 लाख 88 हजार बताई गई थी, चोरों के पास से बरामद किया गया है. इसके साथ ही घटना में प्रयुक्त औजार, डिजायर कार तथा बोलेरो कार भी पुलिस ने जब्त की है.
योजनाबद्ध तरीके से करते थे चोरी
पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वे एक संगठित गिरोह के रूप में कार्य करते थे. वे नौगांव में किराए के मकान में रह कर योजनाबद्ध तरीके से चोरी की वारदातों को अंजाम देते थे. आरोपी पहले कार से ग्रामीण एवं सुनसान क्षेत्रों में घूमकर रेकी करते थे. वे ऐसे मकानों को चिन्हित करते थे, जहां सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे हों, जो बाहर से संपन्न और सूना हो.
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आरोपी देर रात 12 बजे से 4 बजे के बीच वारदात को अंजाम देते थे. आरोपी मुख्य गेट या कमरे का ताला तोड़ने के लिए लोहे की रॉड व ग्राइंडर का उपयोग कर घर में सीधे अलमारी/लॉकर को निशाना बनाते थे. इसके बाद कीमती जेवरात एवं नगदी लेकर तुरंत वाहन से फरार हो जाते थे. वहीं, गिरोह के सदस्यों के काम बंटे होते थे. कुछ बाहर निगरानी करते और कुछ चोरी करते थे.