इंडिया का युवा मिसाइल मैन जिसके मुरीद ISRO व NASA के साथ ही 30 देशों के वैज्ञानिक

भोपाल के एक कॉलेज से मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहे प्रखर विश्वकर्मा को राज्य गौरव सम्मान. वह डिफेंस सेक्टर में इनोवेशन में जुटे हैं.

Young Missile Man Prakhar
मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट प्रखर विश्वकर्मा को पुरस्कार (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : November 14, 2025 at 1:38 PM IST

टीकमगढ़: टीकमगढ़ जिले के पलेरा निवासी प्रखर विश्वकर्मा विज्ञान के क्षेत्र में चमकता सितारा है. उन्हें युवा मिसाइल मैन के नाम से पुकारा जाने लगा है. अंतरिक्ष के रहस्यों को जानने-समझने और उस पर रिसर्च करने में प्रखर जुटे हैं. अब तक कई पुरस्कारों से नवाजे गए प्रखर को सिविल पब्लिक वेलफेयर सर्विस इंडिया द्वारा राज्य गौरव सम्मान दिया गया है.

डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम को बनाया आदर्श

भारतरत्न डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम से प्रेरणा लेकर प्रखर ने आगे का काम शुरू किया. प्रखर विश्वकर्मा का कहना है "बचपन से ही उसे देश सेवा, अंतरिक्ष विज्ञान से लगाव है. वह अभी भोपाल के एक कॉलेज से मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहे हैं." प्रखर को सिविल पब्लिक वेलफेयर सर्विस इंडिया द्वारा भोपाल में आयोजित समारोह में राज्यमंत्री प्रतिमा बागरी ने राज्य गौरव सम्मान से सम्मानित किया. प्रखर रक्षा और तकनीक के क्षेत्र में लगातार नवाचार कर रहे हैं.

भोपाल में प्रखर विश्वकर्मा को राज्य गौरव सम्मान (ETV BHARAT)

ISRO और NASA से भी मिला सम्मान

खास बात ये है कि प्रखर की पहचान अब देश की सीमाओं से बाहर निकल गई है. वह एक ऐसे प्रोजेक्ट पर कार्य कर रहे हैं, जिसमें 30 से अधिक देश के शोधकर्ता जुड़े हैं. प्रखर को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) और NASA से भी सम्मान पत्र मिल चुके हैं. प्रखर को पहला प्रशस्ति पत्र 2017 में जिला स्तरीय विज्ञान प्रदर्शनी अपने पहले रॉकेट मॉडल के प्रदर्शन के लिए मिला था. प्रखर का कहना है "भारत को रक्षा और अंतरिक्ष तकनीक क्षेत्र में अग्रणी बनाना मेरा लक्ष्य है."

Young Missile Man Prakhar
प्रखर विश्वकर्मा विज्ञान के क्षेत्र में चमकता सितारा (ETV BHARAT)

विज्ञान के प्रति जोश जगाना ही लक्ष्य

प्रखर कहते हैं "भारत के युवाओं में विज्ञान और अंतरिक्ष के प्रति जोश जगाना उनका लक्ष्य है. आने वाले समय में ISRO या DRDO के साथ मिलकर Reusable missile jet system बनाने की तैयारी है. राज्य गौरव सम्मान मेरे लिए गर्व की बात है. राज्य स्तरीय सम्मान मिलना मुझे और प्रोत्साहित करेगा." वहीं, कार्यक्रम में उपस्थित लोगों ने कहा "प्रखर जैसे युवा इंजीनियर ही भारत के तकनीकी भविष्य की मजबूत नींव हैं. उनके द्वारा किए गए कार्यों पर न केवल टीकमगढ़ बल्कि पूरे प्रदेश को गर्व है."

