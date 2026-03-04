ETV Bharat / state

टीकमगढ़ में अफीम की अवैध खेती का भंडाफोड़, 27 किलो पौधे जब्त, जमीन मालिक गिरफ्तार

टीकमगढ़ पुलिस की छापामार कार्रवाई, गेहूं की फसल के बीच की जा रही थी अवैध तरीके से अफीम की खेती.

tikamgarh Police action against opium cultivation
टीकमगढ़ में गेहूं में अवैध अफीम की खेती का भंडाफोड़ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : March 4, 2026 at 8:21 PM IST

टीकमगढ़: दिगौड़ा थाना क्षेत्र के बम्होरी गांव में पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ के खिलाफ छापामार कार्रवाई करते हुए अफीम की अवैध खेती का भंडाफोड़ किया है. गेंहू के खेत में छिपाकर उगाई जा रही अफीम की फसल पर छापामार कार्रवाई करते हुए पुलिस ने करीब 26 किलो अवैध मादक पदार्थ जब्त किया है. इस कार्रवाई से क्षेत्र में हड़कंप मच गया है.

खेत मालिक गिरफ्तार

जानकारी के अनुसार, एसडीओपी जतारा अभिषेक गौतम को विश्वसनीय मुखबिर से सूचना मिली थी कि रतनगुंवा भाटा पंचायत के बम्होरी निवासी अजीत खान अपने खेत में अवैध रूप से अफीम की फसल तैयार कर रहा है. सूचना को गंभीरता से लेते हुए एसडीओपी ने तत्काल दिगौड़ा थाना प्रभारी और पुलिस बल को साथ लेकर योजनाबद्ध तरीके से दबिश देने की रणनीति बनाई. पुलिस टीम ने मंगलवार शाम को खेत पर पहुंचकर चारों ओर घेराबंदी की. खेतों के बीच मेड़ के पास अफीम के पौधे पाए गए. पुलिस ने गेहूं के खेत से लगभग 26 किलोग्राम अफीम के हरे पौधे जब्त किए हैं. खेत मालिक अजीत खान को पूछताछ की बाद गिरफ्तार किया है.

tikamgarh illegal opium cultivation
टीकमगढ़ में 27 किलो अफीम के हरे पौधे जब्त (ETV Bharat)

नेटवर्क की जांच में जुटी पुलिस

एसडीओपी अभिषेक गौतम ने बताया, "आरोपी के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया गया है. प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि फसल को सुनियोजित तरीके से खेत के भीतर मेड़ के पास तैयार किया गया था, ताकि आसानी से नजर न आए. पुलिस अब इस पूरे नेटवर्क की जांच कर रही है कि कहीं इसके तार बाहरी तस्करों से तो नहीं जुड़े हैं. पुलिस यह भी पता लगा रही है कि अफीम की खेती कितने समय से की जा रही थी और इसका वितरण किन क्षेत्रों में किया जाना था."

मामले में अन्य संलिप्त व्यक्तियों की तलाश

मामले में अन्य संलिप्त व्यक्तियों की तलाश भी की जा रही है. जब्त मादक पदार्थ को सुरक्षित रखकर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है.

