टीकमगढ़ के दीपचंद ने उम्र को दी मात, बंजर जमीन से पानी निकाल फैला दी हरियाली
टीकमगढ़ में बंजर जमीन को हरा-भरा करने दंपति ने खोद डाला कुआं, खेती से परिवार का हो रहा गुजारा,पत्नी की सलाह पति को आई पंसद.
टीकमगढ़: अगर कुछ कर गुजरने की जिद और लगन आप में है, तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती. फिर चाहे आपके पास संसाधनों की कमी हो या फिर ढलती उम्र हो. जिद के आगे सबकुछ हार माना जाता है और आखिर में जीत पक्के हौसलों की होती है. ये बातें हम इसलिए कर रहे हैं, क्योंकि कुछ ऐसा ही दृश्य हमें मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में देखने मिला. जहां एक दंपति के हौसलों के आगे उम्र छोटी पड़ गई और उन्होंने अपनी बंजर जमीन को हरा भरा कर दिया.
क्या पता भगवान आपके भरोसे बैठा हो
आपने पहाड़ तोड़कर रास्ता बनाने वाले दशरथ मांझी की कहानी और उन पर बनी फिल्म जरूर देखी होगी. देश में दशरथ मांझी की तरह कई खबरें पढ़ी होंगी, ऐसे ही एक दशरथ मांझी टीकमगढ़ में हैं, जिनका नाम दीपचंद आदिवासी है. दशरथ मांझी ने जब पहाड़ तोड़कर रास्ता बनाया था, तो उनसे सरकार से मदद मिलने को लेकर सवाल किया गया था, जिस पर उन्होंने बड़ा दिलचस्प जवाब दिया था, जो काफी फेमस भी हुआ था. दशरथ मांझी ने कहा था कि "किसी काम के लिए सरकार और भगवान के भरोसे मत बैठिए, क्या पति उसी काम के लिए भगवान आपके भरोसे बैठा हो"...
टीकमगढ़ के दशरथ मांझी दीपचंद आदिवासी
दशरथ मांझी की इन लाइनों को दीपचंद आदिवासी और उनकी पत्नी गौरीबाई ने भी सच कर दिखाया. बिना सरकार की मदद लिए उन्होंने अपनी पत्नी के साथ कुआं खोद डाला. टीकमगढ़ मुख्यालय से लगभग 28 किलोमीटर दूर बड़ागांव तहसील स्थित जमुनिया खेरा निवासी 65 वर्षीय दीपचंद आदिवासी ने अपनी पत्नी गौरीबाई के कहने पर कुआं खोद डाला. जिसके बाद कुएं के पानी से खेत की बंजर जमीन हरी भरी हो गई.
जमीन को हरा-भरा करने पत्नी ने कुआं खोदने कहा
बुजुर्ग दीपचंद आदिवासी बताते हैं कि "5 साल पहले उनका परिवार भरण-पोषण करने के लिए आर्थिक तंगी से गुजर रहा था. तभी दीपचंद आदिवासी की पत्नी गौरी बाई के मन में विचार आया कि क्यों ना अपनी बंजर जमीन को हरा-भरा बनाने के लिए कुआं खोदा जाए, इसके बाद खेती कर अपने परिवार का भरण पोषण किया जाए. पत्नी का यह आइडिया पति दीपचंद को भी सही लगा."
5 साल की मेहनत के बाद खोदा कुआं, नहीं हुआ पक्का
दंपति इस सपने को साकार करने में जुट गया. 5 साल की अथक मेहनत के बाद कुआं खोदा, लेकिन वह उसे अभी तक पक्का नहीं बना पाए हैं. कुआं पक्का नहीं होने से अतिवृष्टि से वह धसक गया है, लेकिन उसमें पानी लबालब भरा है. दीपचंद बताते हैं कि उनका प्रयास निरंतर जारी है और जैसे ही पानी कम होगा, उसे पक्का करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे. फिलहाल भूमि पर खेती का काम शुरू किया गया है और जमीन की सिंचाई भी होने लगी है.
मिल रहा सरकारी योजनाओं का लाभ
दीपचंद बताते हैं कि "उन्हें शासकीय योजनाओं का कोई लाभ नहीं मिला, ना तो उनके पास राशन कार्ड है और ना ही उन्हें आवास योजना का लाभ मिला है, ना ही वृद्धा पेंशन मिलती है. उनका कहना है वे पढ़े-लिखे नहीं हैं, लिहाजा उन्हें चीजों की ज्यादा समझ भी नहीं है. फिर भी उन्होंने अपना सपना साकार करने के लिए हर नहीं मानी. वह बताते हैं कि सरकार की योजनाएं हम जैसे गरीबों के लिए है, लेकिन हमें उसका कोई लाभ नहीं मिला है.
कर्ज लेकर की बेटियों की शादी, खेती-मजदूरी से चुका रहे कर्ज
दीपचंद की 4 बेटियां और 1 बेटा है, जो खेती के काम से फुर्सत होते ही समय-समय पर परिवार की आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए महानगरों के लिए पलायन कर मजदूरी का काम करता है. बुजुर्ग ने बताया कि उन्होंने अपनी 4 बेटियों की शादी कर्ज लेकर की. जिसे चुकाने के लिए खेती और मजदूरी की. दीपचंद की पत्नी ने बताया कि उनका एक बेटा भी है, जिसकी शादी हो चुकी है.
बस कुआं बन जाए पक्का, यही चाहत है
परिवार के भरण पोषण के लिए खेती से अनाज तो पर्याप्त मिल जाता है, लेकिन नाती पोतों के लिए और कुआं को पक्का करने के लिए ज्यादा पैसों की जरूरत है, जिससे वह खेती के काम से फुर्सत होकर समय निकालकर महानगर में भी मजदूरी करने जाता है. जबकि बुजुर्ग दंपति जमुनिया खेरा में निवास कर खेती की देखभाल करते हैं. वे चाहते हैं कि उनका पक्का कुआं बन जाए.