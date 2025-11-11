ETV Bharat / state

पत्नी ने फिजिकल होने से मना किया तो बौखलाया युवक, गला घोंटकर मार डाला

टीकमगढ़ जिले के लाल टपरन में युवक ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी. इसके बाद इसे आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की.

Tikamgarh wife murder
टीकमगढ़ जिले के लाल टपरन में पत्नी की हत्या (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : November 11, 2025 at 12:20 PM IST

3 Min Read
टीकमगढ़ : जिले के बुड़ेरा थाना के तहत आने वाले लाल टपरन गांव में महिला की हत्या का खुलासा पुलिस ने कर दिया है. युवक की शादी 7 माह पहले ही हुई थी. हत्या की वारदात 31 अक्टूबर की है. उस समय युवक के परिजनों ने मौत को आत्महत्या का रूप देने कोशिश की. लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला दबाकर हत्या का मामला सामने आया. उसी के बाद पुलिस मामले की जांच कर रही थी. 07 नवंबर को पुलिस ने प्रेस नोट जारी कर हत्यारोपी पति को गिरफ्तार कर जेल भेजने की जानकारी दी.

युवक की शादी 7 माह पहले हुई थी

मामले के अनुसार टीकमगढ़ जिले के लार टपरन में रहने वाले आदिवासी युवक जगदीश की शादी लगभग 7 महीने झिंगरी गांव की युवती कृष्ण कुमारी उर्फ़ कृष्णा आदिवासी से हुई थी. पति मजदूरी के लिए शहर के बाहर रहता था. वह दो माह बाद दीपावली पर घर आया था. तब से वह अपने घर पर परिवार के साथ रह रहा था. महिला इस दौरान अपनी बहन अनीता के घर पर रहती थी. अनीता ने ही अपनी बहन कृष्णा की शादी गांव के ही जगदीश आदिवासी के साथ कराई थी. दीपावली पर महिला अपनी ससुराल पहुंची.

Tikamgarh wife murder
पुलिस ने हत्यारोपी को गिरफ्तार करने की पुष्टि की (ETV BHARAT)

पति को हिरासत में लेकर पूछताछ

31 अक्टूबर सुबह करीब 9 बजे जगदीश के दादा तिजई ने पुलिस को सूचना दी कि उसकी बहू ने जान दे दी है. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच की. मामला नवविवाहिता से संबंधित था. इसलिए कार्यपालिक मजिस्ट्रेट पलक जैन और एसडीओपी राहुल कटारे तथा एफएसएल टीम द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण कर पंचनामा बनाया गया. पीएम रिपोर्ट में गला घोंटकर हत्या साबित हुआ. मामले की जांच करने के बाद पुलिस ने आरोपी जगदीश को हिरासत में लेकर पूछताछ की.

पति ने पुलिस के सामने हत्या करना स्वीकारा

07 नवंबर को पुलिस ने प्रेस नोट जारी कर घटना का खुलासा करते हुए बताया "संदेह के आधार पर आरोपी जगदीश आदिवासी को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई. पहले तो उसने पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन जब सख्ती से से पूछताछ की गई तो आरोपी ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया. उसने बताया पत्नी ने शारीरिक संबंध बनाने से मना किया तो गुस्से में आकर उसने गला घोंटकर हत्या कर दी. आरोपी जगदीश न्यायालय पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया."

