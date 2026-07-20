दादी की बेटी से इस कदर नफरत, 20 दिन की पोती का घोटा गला, मासूम की हत्या से दहला टीकमगढ़
टीकमगढ़ में सामने आई हैरान करने वाली घटना, दादी ने अपनी हो पोती की गला दबाकर की हत्या, पुलिस ने किया गिरफ्तार.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : July 20, 2026 at 6:07 PM IST
टीकमगढ़: आज भी देश में कुछ ऐसी मानसिकता वाले लोग हैं, जो बेटियों को बोझ समझते हैं. इसका नजारा मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में देखने मिला. जिसे देखने के बाद हर किसी के होश उड़ गए. टीकमगढ़ के पलेरा थाना अंतर्गत बन्ने बुजुर्ग में एक महिला ने अपनी ही 20 दिन की पोती की गला दबाकर हत्या कर दी. घटना सामने आने के बाद पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया है.
20 दिन की मनीषा की हत्या का घटना क्रम
जानकारी अनुसार पलेरा थाना अंतर्गत बन्ने बुजुर्ग के एक आदिवासी परिवार में जन्मी बच्ची अपनी मां पुक्खन आदिवासी के साथ बेधड़क सो रही थी. तभी रविवार तड़के लगभग 3 बजे उसकी दादी रेखा आदिवासी उसे उठाकर दूसरे कमरे में ले गई. कुछ समय बाद वह बच्ची को वापस उसकी मां के पास लिटाकर चली गई. जब काफी देर तक बच्ची के शरीर में कोई हलचल नहीं दिखी, तो मां ने उसे गोद में उठाकर देखा. बच्ची में कोई प्रतिक्रिया ना देख मां चीखने, चिल्लाने लगी. जिससे परिजनों में हड़कंप मच गया और इसकी सूचना पुलिस को दी गई. पुलिस ने पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मनीषा के शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया और जांच शुरू की.
परिजनों ने पुलिस को किया गुमराह, झाड़-फूंक की रची कहानी
पुलिस की शुरुआती जांच में बच्ची के परिजनों ने पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की. उन्होंने बताया कि झाड़ फूंक के बाद यह घटना हुई है. पुलिस को मामला संदिग्ध लगा. पुलिस की गहराई से पूछताछ और जांच के दौरान पूरा मामला खुल गया और पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया.
दादी को नहीं पसंद बेटियां
मृतक मनीषा की मां पुक्खन आदिवासी ने बताया कि "मनीषा की दादी रेखा आदिवासी को पहले से ही बेटियां पसंद नहीं थी, बेटी के जन्म के ही बाद से उसकी सास उसके साथ बुरा व्यवहार करने लगी थी. उसका पति धनीराम आदिवासी मजदूरी करने बाहर रहता है. पुक्खन के अनुसार सास का कहना था कि बेटियों के कारण परिवार को दूसरों के सामने झुकना पड़ेगा और बेटी परिवार पर बोझ होती हैं. विवाह के समय अधिक पैसा खर्च करना पड़ता है. इसलिए बेटी की दादी बेटी के जन्म से खुश नहीं थी.
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दादी रेखा आदिवासी ने की अपनी पोती की हत्या
एसडीओपी अभिषेक गौतम ने बताया कि "घटना की सूचना मिली थी, जिस पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बारीकी से जांच की तो पुलिस ने पाया कि दादी ने ही अपनी पोती का गला घोट कर हत्या की है. इसके खिलाफ बीएन एस की धारा 103-1 के तहत मामला पंजीबद्ध कर और आरोपी दादी रेखा आदिवासी को गिरफ्तार कर न्यायालय पेश किया गया है. जहां से उसे जेल भेजने की कार्रवाई की गई है."