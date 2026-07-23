सराकारी कर्मचारी ने ट्रांसफर रुकवाने AI से बनाया फर्जी ऑर्डर, कलेक्टर ने पकड़ी चालाकी, कर दिया सस्पेंड
एआई से लेटर बनाना स्वास्थ्य कर्मी को पड़ा मंहगा ,कलेक्टर ने पकड़ा एमपीडब्ल्यू को किया सस्पेंड ,पुलिस अधीक्षक को लिखा कार्यवाही के लिए पत्र
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : July 23, 2026 at 12:10 PM IST
टीकमगढ़ : आधुनिक तकनीक जहां सुविधाएं बढ़ा रहा है, तो वहीं इसका गलत उपयोग प्रशासनिक व्यवस्थाओं के लिए भी चुनौती बन रहा है. ऐसा ही एक सनसनीखेज मामला टीकमगढ़ से सामने आया है, जहां एक स्वास्थ विभाग में पदस्थ एमपीडब्ल्यू कर्मचारी (मल्टी पर्पज वर्कर) ने अपना ट्रांसफर रुकवाने के लिए एआई AI से प्रभारी मंत्री की अनुशंसा का पत्र तैयार करा दिया. इसके बाद कर्मचारी ने इसे स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के सामने प्रस्तुत कर दिया. लेकिन कलेक्टर ने एक नजर में इस फर्जी ऑर्डर को पकड़ लिया.
ट्रांसफर रुकवाने मंत्री के नाम से बनाया फर्जी ऑर्डर
दरअसल, टीकमगढ़ जिले के स्वास्थ्य केंद्र गोर में पदस्थ एमपीडब्ल्यू केएल बंशकार का तबादला स्वास्थ्य केंद्र दरगाएं किया गया था. कर्मचारी बंशकार विभाग से जारी ट्रांसफर से खुश नहीं था. ऐसे में उसने ट्रांसफर रुकवाने के लिए चालाकी करते हुए एआई से मंत्री का अनुशंसा पत्र बनवा लिया. कर्मचारी ने बड़ी चालाकी समे मंत्री कृष्णा गौर के नाम से ट्रांसफर रोकने का ऑर्डर बनवा लिया और विभाग को सौंप दिया. इस पत्र में स्थानांतरण आदेश निरस्त करने के निर्देश दिए गए थे. सीएमएचओ डॉक्टर ओपी अनुरागी भी प्रभारी मंत्री के फर्जीपत्र को नहीं पकड़ सके और जांच किए बगैर नोटशीट कलेक्टर विवेक श्रोतिय के पास भेज दी.
कलेक्टर ने एक नजर में पकड़ा एआई से बना ऑर्डर
जब कलेक्टर के पास ट्रांसफर ऑर्डर पहुंचा तो उन्होंने देखा कि प्रभारी मंत्री कृष्णा गौर का नाम 'कृणणा गौर' लिखा था. मंत्री का नाम गलत देख कलेक्टर को हुआ संदेह. कलेक्टर विवेक श्रोत्रिय ने इसके बाद पत्र की जांच के आदेश दिए, जिसमें पूरा पत्र एआई जनरेटेड पाया गया. इसके बाद कलेक्टर ने तत्काल स्वास्थ्य केंद्र गोर में पदस्थ एमपीडब्ल्यू केएल बंशकार को सस्पेंड कर आगे की वैधानिक कार्रवाई के लिए एसपी को जानकारी भेजी.
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कलेक्टर बोले- ये बेहद गंभीर मामला
कलेक्टर विवेक श्रोत्रिय ने कहा, '' संबंधित कर्मचारी का 7 जुलाई 2026 को स्थानांतरण किया गया था. स्थानांतरण निरस्त कराने के उद्देश्य से उसने मंत्री के नाम से तैयार पत्र स्वास्थ्य विभाग में प्रस्तुत किया. पत्र एआई की मदद से बनाया गया था, जो फर्जी था. इस पूरे मामले में सीएमएचओ को भी जांच के लिए कहा गया कि इसमें केवल वही व्यक्ति शामिल है या और भी कुछ लोग हैं, इसकी जांच के लिए निर्देशित किया गया है. मामला चूंकि प्रभारी मंत्री के आदेश से जुड़ा है, इसलिए इस संबंध में पुलिस अधीक्षक को भी पत्र लिखा गया है. जिससे यह पता लगाया जा सके कि इस फर्जीवाड़े में कर्मचारियों के अलावा और कौन शामिल है. कर्मचारी को निलंबित कर दिया गया है.''