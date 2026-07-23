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सराकारी कर्मचारी ने ट्रांसफर रुकवाने AI से बनाया फर्जी ऑर्डर, कलेक्टर ने पकड़ी चालाकी, कर दिया सस्पेंड

कलेक्टर ने एक नजर में पकड़ा एआई से बना ऑर्डर ( Etv Bharat )