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बुजुर्ग चरवाहे ने बकरी चोरी करते देख लिया, आरोपियों ने गोलियों से भून दिया

टीकमगढ़: पुलिस अधीक्षक मनोहर सिंह मंडलोई के नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में थाना देहात पुलिस को एक बड़ी सफलता प्राप्त हुई है. पुलिस टीम ने हत्या एवं लूट की गंभीर वारदात का खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चोरी की गई 15 बकरियां तथा घटना में प्रयुक्त अवैध हथियार बरामद किए हैं.

26-27 मई की दरम्यानी रात हरचरन ढीमर उम्र 71 वर्ष ग्राम श्रीनगर निवासी की अज्ञात आरोपियों द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. जिसके बाद उनकी 15 बकरियां लेकर फरार हो गए थे. घटना में चरवाहा हरचरन ढीमर को दाहिने कान के पास एवं पीठ में गोली मारी गई थी. घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक मनोहर सिंह मंडलोई ने घटना स्थल का बारीकी से निरीक्षण किया. जिसके बाद आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विक्रम सिंह कुशवाहा और एसडीओपी टीकमगढ़ राहुल कटरे के नेतृत्व में 4 पुलिस टीमों का गठन कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए.

बुजुर्ग चरवाहा को गोली मारकर हत्या (ETV Bharat)

आरोपियों पर 10 हजार रुपए इनाम की थी घोषणा

पुलिस टीमों ने तकनीकी साक्ष्यों, मुखबिर तंत्र के आधार पर घेराबंदी कर 3 संदिग्धों को सिद्ध खान की पहाड़ी के पास से पकड़ा. तीनों से सख्ती से पूछताछ की गई, जिसमें आरोपियों ने अपना जुर्म स्वीकार किया. वहीं, पुलिस अधीक्षक मनोहर सिंह मंडलोई ने आरोपियों पर 10 हजार रुपए इनाम की घोषणा की थी. जिसपर पुलिस अधीक्षक ने पुलिस टीम को नकद इनाम से पुरस्कृत किया. उन्होंने बताया कि "अपराधियों के रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं और मामले में आगे की जांच अभी जारी है. यह भी पता लगाया जा रहा है कि आरोपी किसी अन्य आपराधिक घटनाओं में शामिल रहे हैं या नहीं."

फिल्म से प्रेरित होकर बनाई थी योजना

पुलिस अधीक्षक मनोहर सिंह मंडलोई ने बताया कि "आरोपी फिल्मों से प्रेरित होकर किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के उद्देश्य से पिछले 3-4 दिनों से सिद्ध खान पहाड़ी में डेरा जमाए बैठे थे. लेकिन जब वे बड़ी घटना को अंजाम देने में कामयाब नहीं हुए, तब उन्होंने बकरियां चोरी करने की योजना बनाई. इस दौरान जब चरवाहे ने बकरी चोरी करने का विरोध किया, तो पहचान उजागर होने के डर से आरोपियों ने गोली मारकर उसकी हत्या कर दी."