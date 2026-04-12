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युवक के इश्क में टावर पर चढ़ी प्रेमिका, शादी तय होने के बाद प्रेमी से बात नहीं होने से थी नाराज

टीकमगढ़ में प्रेमी से बात नहीं हो पाने पर बिजली टावर पर चढ़ी प्रेमिका, 4 घंटे बाद पहुंचा प्रेमी तो पुलिस ने समझाइश देकर उतारा.

TIKAMGARH GIRLFRIEND CLIMBED TOWER
प्रेमी को पाने इश्क में टावर पर चढ़ी प्रेमिका (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : April 12, 2026 at 9:53 PM IST

3 Min Read
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टीकमगढ़: जतारा थाना क्षेत्र के बेरवार गांव में सुबह करीब 5 बजे कुछ ग्रामीणों ने बिजली टावर की ऊंचाई पर किसी को चीखते-चिल्लाते सुना. जब लोग दौड़कर मौके पर पहुंचे, तो देखा कि एक युवती मोबाइल टावर पर चढ़ी हुई है और किसी को बार-बार पुकार रही है. धीरे-धीरे गांव में यह खबर आग की तरह फैल गई और मौके पर लोगों की भीड़ जमा होने लगी. लोगों ने देखा कि युवती बार-बार अपने प्रेमी का नाम लेकर उसे बुला रही थी. उसके हाथ में मोबाइल था और वह लगातार उससे बात करने की कोशिश कर रही थी.

प्रेमी को मौके पर बुलाने की जिद पर अड़ी युवती

मौके पर पहुंची भीड़ ने युवती को काफी समझाने का प्रयास किया, लेकिन वह नहीं मानी और नीचे उतरने से मना कर दिया. इसके बाद लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर युवती से बात की, तो युवती ने अपने प्रेमी को बुलावाने की बात कही. युवती जिद पर आ गई कि प्रेमी को नहीं बुलाया जाता है, तो वह बिजली टावर से कूदकर जान दे देगी.

शादी तय होने के चलते युवती से बात नहीं करता था युवक (ETV Bharat)

अपनी शर्तों पर नीचे उतरी युवती

बताया गया कि युवती गांव के ही स्वतंत्र यादव नाम के युवक से प्रेम करती है. दोनों के बीच 4 साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था, लेकिन पिछले करीब 4 दिनों से उससे बात नहीं हो पा रही थी. जिससे गुस्सा होकर वह बिजली टावर पर चढ़ गई. पुलिस के पंहुचने के बाद भी युवती का ड्रामा चलता रहा. करीब 4 घंटे हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद, युवती की जिद पर पुलिस ने प्रेमी को मौके पर बुलाया. जिसके बात युवती अपनी शर्तों पर नीचे उतरी.

प्रेमिका की शादी तय होने के बाद प्रेमी नहीं करता था बात

लड़की के फूफा ने बताया कि "लड़की की 21 अप्रैल की शादी है, जिसकी तैयारियां चल रही थीं." वहीं, प्रेमी स्वतंत्र यादव ने बताया कि "प्रेमिका की शादी तय हो गई थी, इसलिए बात नहीं करता था. अपना मोबाइल बंद किया हुआ था. यदि लड़की मुझसे शादी करना चाहती है, तो मैं तैयार हूं."

जतारा थाना प्रभारी एन एस ठाकुर ने बताया कि "लड़की अपने बॉयफ्रेंड से बात नहीं हो पाने से नाराज थी. वह‌ अपने बॉयफ्रेंड से शादी करना चाहती है. इसलिए टावर पर चढ़ी थी. उसको समझाइश देकर सकुशल टावर से उतारा गया है और थाने लाया गया है. फिलहाल उससे पूछताछ की जा रही है और पूरे मामले की जांच की जा रही है."

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