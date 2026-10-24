गोलियों की तड़तड़ाहट से दहला टीकमगढ़, बदमाशों ने अधेड़ की हत्या की
टीकमगढ़ में दिनदहाड़े बाइक सवार बदमाशों ने एक अधेड़ को मारी 3 गोली, पुरानी रंजिश में वारदात, 2 आरोपी गिरफ्तार. राजेश कुमार की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 24, 2026 at 8:23 AM IST
टीकमगढ़: मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ से एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जहां बाइक सवार बदमाशों ने दिनदहाड़े ताबड़तोड़ फायर करते हुए 50 वर्षीय तुलसी अहिरवार को गोलियों से भून दिया. गंभीर हालत में तुलसी अहिरवार को जिला अस्पताल भेजा गया, जहां उसकी मौत हो गई. दिनदहाड़े हुई इस घटना से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई.
मृतक का पेट चीरते हुए निकली गोली
वारदात दिगौड़ा गांव की है. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और डायल 112 की मदद से तुलसी अहिरवार को गंभीर हालत में जिला अस्पताल भिजवाया. हॉस्पिटल में पदस्थ डॉ. विजय जैन ने बताया, "उसको अचेत अवस्था में अस्पताल लाया गया था, आईसीयू में भर्ती किया गया था. जहां इलाज के दौरान मृत्यु हो गई. तुलसी के पेट, बाई जांघ और दाएं पैर में गोली लगी थी. पेट में लगी गोली के आर पार के निशान मिले हैं. फिलहाल शव को मर्चुरी हाउस भेजकर उसका पीएम कराया जा रहा है. रिपोर्ट के बाद ही अधिक जानकारी मिल सकेगी.''
गांव में दहशत का माहौल
दिनदहाड़े हुई इस वारदात से लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है. आरोपी घटना को अंजाम देने के बाद मौके से फरार हो गए हैं. दिगौड़ा में हुई गोलीबारी की घटना से गांव में तनाव और सनसनी फैली हुई है. लोगों में इस घटना को लेकर आक्रोश देखा जा रहा है. फिलहाल गांव में शांति बनी रहे इस पर पुलिस की नजर है.
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2 आरोपी चढ़े पुलिस के हत्थे, तीसरे की तलाश जारी
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विक्रम सिंह कुशवाह ने बताया, " दिगौड़ा में गोली मारने की घटना सामने आई है, जिसमें एक व्यक्ति की गन शॉट से मौत हुई है. पुलिस कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्जकर 2 लोगों को गिरफ्तार किया है. जबकि फरार तीसरे आरोपी की तलाश जारी है. पुलिस घटना के वास्तविक कारणों का पता लगाने में जुटी हुई है."