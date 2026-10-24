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गोलियों की तड़तड़ाहट से दहला टीकमगढ़, बदमाशों ने अधेड़ की हत्या की

गोलियों की तड़तड़ाहट से दहला टीकमगढ़ ( ETV Bharat )

टीकमगढ़: मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ से एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जहां बाइक सवार बदमाशों ने दिनदहाड़े ताबड़तोड़ फायर करते हुए 50 वर्षीय तुलसी अहिरवार को गोलियों से भून दिया. गंभीर हालत में तुलसी अहिरवार को जिला अस्पताल भेजा गया, जहां उसकी मौत हो गई. दिनदहाड़े हुई इस घटना से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई.

मृतक का पेट चीरते हुए निकली गोली वारदात दिगौड़ा गांव की है. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और डायल 112 की मदद से तुलसी अहिरवार को गंभीर हालत में जिला अस्पताल भिजवाया. हॉस्पिटल में पदस्थ डॉ. विजय जैन ने बताया, "उसको अचेत अवस्था में अस्पताल लाया गया था, आईसीयू में भर्ती किया गया था. जहां इलाज के दौरान मृत्यु हो गई. तुलसी के पेट, बाई जांघ और दाएं पैर में गोली लगी थी. पेट में लगी गोली के आर पार के निशान मिले हैं. फिलहाल शव को मर्चुरी हाउस भेजकर उसका पीएम कराया जा रहा है. रिपोर्ट के बाद ही अधिक जानकारी मिल सकेगी.''