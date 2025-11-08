ETV Bharat / state

ऐसे भी स्कूली बच्चे! पहले दोस्तों से पिटवााया फिर मसीहा बन दोस्ती की और शुरू कर दी ब्लैकमेलिंग

शहर के व्यापारी आरके सोनी ने बताया "उनका बेटा एक स्कूल में 9वीं क्लास का छात्र है. अब तक उससे लगभग 50,000 वसूले जा चुके हैं. उनके बेटे ने 10 दिन पहले यह मामला बताया था, जिसकी शिकायत टीकमगढ़ कोतवाली पुलिस को की गई थी, लेकिन पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई." एक अन्य व्यापारी सचिन जैन ने भी ऐसा ही मामला बताया. "उनका बेटा 9वीं कक्षा छात्र है. आरोपियों ने पहले उसे दोस्ती के जाल में फंसाया और फिर ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया."

टीकमगढ़ : शहर में स्कूली बच्चों की शातिराना हरकतें सुन पुलिस का भी दिमाग घूमा. ये बच्चे अमीर परिवारों से ताल्लुक रखने वाले सहपाठियों को पहले अपने दबंग दोस्तों से पिटवाते थे. इसके बाद मसीहा बनकर सामने आते थे और सुरक्षा की गारंटी देकर दोस्ती करते थे. फिर शुरू होता था ब्लैकमेलिंग का दौर.

पीड़ित परिजनों ने बताया "शुरुआत में कम और बाद में ज्यादा पैसों की मांग की गई, साथ ही मोबाइल और अन्य महंगे सामान की भी डिमांड बढ़ती गई. जब बेटा ने पैसे नहीं दिए तो उसके साथ मारपीट की गई. उनका बच्चा डरा-सहमा रहने लगा. जब परिवार ने पूछा तो वह रोते-रोते पूरी बात बताई." पीड़ित परिजनों ने टीकमगढ़ कोतवाली पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन पुलिस ने इसे गंभीरता से नहीं लिया. जब कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो हम लोग इकट्ठा होकर टीकमगढ़ कोतवाली पहुंचे.

पीड़ित परिजनों की पुलिस से नोकझोंक

पीड़ित परिजनों ने जबरन वसूली और ब्लैकमेलिंग की पूरा किस्सा सुनाया लेकिन पुलिस सुनने को तैयार नहीं थी. आखिरकार पुलिस से परिजनों की नोर-झोंक होने लगी. जनप्रतिनिधियों के हस्तक्षेप के बाद पुलिस को कार्रवाई करना पड़ी. स्थानीय लोगों का कहना है "अगर पुलिस इस मामले की तह तक जाएगी तो शहर के बहुत सारे अमीर परिवारों के बच्चे इन बदमाशों के शिकार निकल सकते हैं, जो अब तक डर और भय के कारण सामने नहीं आए."

आरोपी बच्चे पुलिस हिरासत में

इस मामले में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विक्रम सिंह कुशवाह ने बताया "पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया है. पीड़ित बच्चों की शिकायत के आधार पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है. आरोपी पुलिस अभिरक्षा में है. फिलहाल उनसे पूछताछ की जा रही है."