टीकमगढ़ में खाद न मिलने से किसानों का फूटा गुस्सा, टीकमगढ़-सागर हाईवे किया जाम

मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में खाद नहीं मिलने से परेशान किसानों ने किया चक्का जाम, खाद माफियाओं पर लगाया कालाबाजारी का आरोप.

TIKAMGARH FARMERS BLOCKADE
टीकमगढ़ में खाद न मिलने से परेशान किसानों ने किया चक्का जाम (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : November 4, 2025 at 11:59 AM IST

टीकमगढ़: मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में खाद नहीं मिलने से परेशान किसानों ने चक्का जाम कर दिया. नाराज किसानों द्वारा टीकमगढ़ सागर हाईवे पर चक्का जाम करने के चलते करीब 3 घंटे तक यातायात एकदम से थम गया. आवागमन बुरी तरह प्रभावित हो गया. सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे तहसीलदार की समझाइश पर किसानों ने जाम खोलने पर राजी हो गए.

तहसीलदार ने किसानों से जोड़े हाथ

जानकारी के अनुसार, सोमवार को बड़ागांव तहसील क्षेत्र के एक खाद वितरण केंद्र पर अव्यवस्था फैल गई. तहसीलदार किसानों को लेकर खाद वितरण केंद्र पहुंचे और व्यवस्था बनाने की कोशिश की. कर्मचारियों को निर्देशित करते हुए जैसे ही टोकन वितरित स्थल पहुंचे, तब तक व्यवस्था से नाराज किसानों ने टीकमगढ़-सागर हाईवे पर जाम लगा दिया.

किसानों ने खाद माफियाओं पर लगाया गंभीर आरोप (ETV Bharat)

एसडीएम ने संभाली व्यवस्था

चक्का जाम की सूचना मिलने पर फौरन तहसीलदार ने मौके पर पहुंचकर किसानों को समझाने की कोशिश की, लेकिन किसान अपनी मांग को लेकर अड़े रहे और तहसीलदार पलक जैन किसानों से हाथ जोड़े जाम खोलने की बात करते नजर आए. बड़ी मशक्कत के बाद जाम खोला गया, इसके बाद एसडीएम संस्कृति मुदित लिटौरिया बड़ागांव पहुंची और व्यवस्था का जायजा लेकर किसानों को खाद के लिए टोकन वितरित किये गए.

किसानों ने खाद माफियाओं पर लगाए गंभीर आरोप

खाद नहीं मिलने से आक्रोशित किसानों ने प्रशासन पर लापरवाही कर दबंगों को पहले खाद वितरित करने का आरोप लगाया है. इसके अलावा लाइसेंस होल्डर व्यापारियों द्वारा अधिक रेट में खाद बेचा जा रहा है. किसानों ने बताया कि "लगातार बारिश होने के बाद मौसम साफ हुआ है. जिससे बोवनी के लिए खाद की आवश्यकता है, लेकिन खाद उपलब्ध नहीं हो पा रहा है. खाद माफियाओं द्वारा कालाबाजारी कर ज्यादा रेट में बेचा जा रहा है और प्रशासन चुप है."

टीकमगढ़ एसडीएम संस्कृति मुदित ने बताया कि "किसान डायरेक्ट पैसे देकर खाद लेना चाह रहे थे. खाद न मिलने पर ऐसी स्थिति बन गई थी, लेकिन अब उनको टोकन दिये जा रहे हैं. जिससे वो खाद ले सकेंगे. खाद की कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा. शिकायत मिलने पर किसी को छोड़ा नहीं जाएगा. सभी पर कार्रवाई की जाएगी."

TIKAMGARH SAGAR HIGHWAY JAM
TIKAMGARH FERTILIZER SHORTAGE
MP FERTILIZER BLACK MARKETING
MADHYA PRADESH FERTILIZER CRISIS
TIKAMGARH FARMERS BLOCKADE

