टीकमगढ़ कृषि मंडी में खाद की लूट, ट्रक से सीधे बोरियां लेकर भागे किसान

मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में कृषि उपज मंडी में खाद से लदे ट्रक से किसानों ने लूट लीं खाद की बोरियां.

tikamgarh farmers looted fertilizer bags
टीकमगढ़ में किसानों ने लूट लीं खाद की बोरियां (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : December 4, 2025 at 10:16 PM IST

टीकमगढ़: मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है. यहां जतारा कृषि उपज मंडी में यूरिया खाद की बोरियों से लदे ट्रक से किसानों द्वारा कथित तौर पर खाद लूट का वीडियो शेयर किया जा रहा है. जिसमें किसान ट्रक से खाद की बोरियां लेकर भागते हुए दिखाई दे रहे हैं. कृषि उपज मंडी के प्रबंधक द्वारा जतारा में शिकायत दर्ज करवाई गई. पुलिस मामले की जांच में जुट गई है.

किसानों ने लूट लीं खाद की बोरियां

पूरा मामला टीकमगढ़ जिले के जतारा कृषि उपज मंडी से सामना आया है. जहां यूरिया खाद की बोरियों से लदे ट्रक पर किसान टूट पड़े. किसानों ने देखते ही देखते करीब 30 से 40 बोरी खाद लेकर फरार हो गए. जिसका एक वीडियो सामने आया है. वीडियो में महिलाएं और लड़कियां यूरिया खाद की बोरियां लेकर जाते हुए दिखाई दे रही हैं.

खाद से लदे ट्रक से किसानों ने लूटी लीं खाद की बोरियां (ETV Bharat)

खाद के ट्रक पर टूट पड़े किसान

जानकारी के अनुसार, यूरिया से भरे 2 ट्रक मंडी परिसर में खड़े थे. किसान लंबे समय से यूरिया खाद को लेकर भटक रहे थे. इस दौरान ट्रक को देखकर वहां भीड़ जमा हो गई और भीड़ में से कुछ लोगों ने ट्रक से यूरिया खाद की बोरियां जबरन उठा लीं, इससे वहां अफरा-तफरी मच गई.

आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज

टीकमगढ़ में यूरिया खाद की काफी किल्लत है, खाद की किल्लत से किसान परेशान है. यहां सोसाइटी और वितरण केंद्र के रोज चक्कर लगाने से किसान नाराज थे, ऐसे में जब यूरिया खाद से लदे ट्रक मौके पर पहुंचे तो नाराज किसान खाद की बोरियां उठाकर ले गए. जिससे वहां अफरा तफरी मच गई, हालांकि बाद में स्थिति पर नियंत्रण पा लिया गया.

tikamgarh Fertilizer Loot
टीकमगढ़ में खाद के ट्रक पर टूट पड़े किसान (ETV Bharat)

कृषि उपज मंडी के प्रबंधक रामकुमार सोनी ने बताया कि "यूरिया खाद की लूट की घटना को लेकर जतारा में शिकायत दर्ज करवाई गई. 30 से 40 यूरिया खाद की बोरियां किसान लूटकर ले गए हैं. जिसकी जतारा पुलिस जांच कर रही है."

