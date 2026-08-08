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साहब मेरा तालाब चोरी हो गया है, टीकमगढ़ में किसान की गुहार सुन अफसर हैरान

पूरा मामला पलेरा पंचायत जनपद की ग्राम पंचायत स्यावनी का है. ग्राम पंचायत स्यावनी निवासी किसान चतुर कुशवाहा मजदूरी करने दिल्ली गए हुए थे. कुछ दिन पहले जब वह वापस अपने गांव आए तो जनपद पंचायत पलेरा की जांच टीम उनके घर पहुंची और उनसे पूछा गया कि आपके खेत में जो तालाब बना है वह कहां है? यह सुनकर किसान खुद हैरान रह गया, क्योंकि उसके खेत में आज तक कोई तालाब ही नहीं बना.

टीकमगढ़: टीकमगढ़ से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक किसान ने जिला प्रशासन से गुहार लगाई है कि उसका तालाब चोरी हो गया है. अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर तालाब चोरी कैसे हो सकता है? लेकिन मामला ऐसा ही है. कागजों में किसान के खेत में तालाब बन चुका है, उसकी लागत भी तय है और मस्टर रोल भी दर्ज है. अब तालाब का मालिक किसान अधिकारियों से उसका तालाब उसे वापस दिलाने की गुहार लगा रहा है.

इसके बाद जांच टीम किसान के खेत पर पहुंची, जहां मौके की स्थिति देखने के बाद पंचनामा तैयार किया गया. जांच टीम की पड़ताल में सामने आया कि किसान चतुर कुशवाहा के नाम से 26 अप्रैल 2025 को खेत तालाब स्वीकृत किया गया था. दस्तावेजों के मुताबिक इसकी लागत 1 लाख 47 हजार 621 रुपये निर्धारित की गई थी. रिकॉर्ड में मस्टर रोल भी दर्ज है. लेकिन किसान का दावा है कि जमीन पर तालाब के नाम पर कोई निर्माण ही नहीं हुआ है. सवाल है कि अगर तालाब बना ही नहीं, तो सरकारी रिकॉर्ड में निर्माण कैसे दर्ज हो गया?

टीकमगढ़ में किसान का तालाब चोरी (ETV Bharat)

पीड़ित किसान ने प्रशासन से लगाई गुहार

वहीं अब पीड़ित किसान चतुर कुशवाहा जिला प्रशासन से गुहार लगा रहा है कि यदि सरकारी रिकॉर्ड में मेरा तालाब बना है तो उसे खोजकर मुझे दिलाया जाए. वहीं मामला मीडिया के संज्ञान में आने के बाद गांव के सरपंच और सचिव ने आनन-फानन में तीन दिन पहले आधी रात के समय जेसीबी मशीन भेजकर खेत में एक तालाब खुदवा दिया. लेकिन अंधेरा होने के कारण जो तालाब खोदा गया वह चतुर कुशवाहा के खेत में न होकर पड़ोस के किसान सीताराम पाल के खेत में है. तस्वीरों में आप जमीन पर नाममात्र की तालाब नुमा आकृति देख सकते हैं.

पूरे मामले की होगी जांच

वहीं इस पूरे मामले में पलेरा जनपद के सीईओ अरविंद सिंह वोरकर ने कहा "मामला संज्ञान में आने के बाद हम पूरे मामले की जांच करा रहे हैं. जल्दी ही सच्चाई सामने आएगी." इस पूरे मामले ने ग्रामीण विकास कार्यों की निगरानी और सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन पर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं कि क्या कागजों में ही तालाब बनाकर सरकारी राशि का भुगतान कर दिया गया? अगर जमीन पर तालाब बना ही नहीं, तो मस्टर रोल कैसे तैयार हुआ और भुगतान किस आधार पर हुआ? सबसे बड़ा सवाल इस पूरे मामले के लिए जिम्मेदार कौन है.