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टीकमगढ़ की शक्तिपीठ अजब महिमा, जहरीले जीव-जंतुओं के दंश से मिलता है छुटकारा

टीकमगढ़ का बगाज माता शक्तिपीठ ( ETV Bharat )

टीकमगढ़: मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में स्थित सैकड़ों वर्ष पुराना बगाज माता मंदिर बुंदेलखंड के शक्तिपीठों में से एक है. इस मंदिर को विद्या की देवी सरस्वती जी का मंदिर भी कहा जाता है. प्राकृतिक सुंदरता और शांत वातावरण के बीच स्थित यह शक्तिपीठ श्रद्धालुओं को मानसिक शांति के साथ-साथ एक अलौकिक आध्यात्मिक ऊर्जा का एहसास कराता है. टीकमगढ़ जिला मुख्यालय से करीब 15 किलोमीटर दूर बकपुरा गांव में स्थित यह मंदिर हरी-भरी पहाड़ियों के बीच बना है. नवरात्रि के दिनों में यहां बुंदेलखंड क्षेत्र से भारी संख्या में श्रद्धालुओं का आना होता है.

आस्था और श्रद्धा का प्रतीक बगाज माता शक्तिपीठ बुंदेलखंड की पावन धरा अपनी समृद्ध संस्कृति, ऐतिहासिक धरोहरों और चमत्कारी मंदिरों के लिए देश-विदेश में प्रसिद्ध है. इसी श्रृंखला में मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले के बकपुरा गांव में स्थित मां बगाज मंदिर इन दिनों आस्था और श्रद्धा का प्रमुख केंद्र बना हुआ है. यह सिद्ध शक्तिपीठ न केवल बुंदेलखंड बल्कि दूर-दूर से आने वाले श्रद्धालुओं की अगाध श्रद्धा का प्रतीक है. बगाज माता मंदिर में जिन लोगों की मन्नत मनोकामना पूर्ण होती है वह नवरात्रि के नवमी के दिन बुंदेलखंड से यहां जवारे चढ़ाने पहुंचते हैं. हजारों की संख्या में भीड़ एकत्रित होती है मंदिर का प्रबंध शासन के हाथों रहता है.