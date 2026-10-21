टीकमगढ़ की शक्तिपीठ अजब महिमा, जहरीले जीव-जंतुओं के दंश से मिलता है छुटकारा
टीकमगढ़ के प्राकृतिक सुंदरता और शांत वातावरण में मौजूद शक्तिपीठ में श्रद्धालुओं को मानसिक शांति और आध्यात्मिक ऊर्जा मिलती है. रिपोर्ट राजेश कुमार.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 21, 2026 at 3:19 PM IST
टीकमगढ़: मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में स्थित सैकड़ों वर्ष पुराना बगाज माता मंदिर बुंदेलखंड के शक्तिपीठों में से एक है. इस मंदिर को विद्या की देवी सरस्वती जी का मंदिर भी कहा जाता है. प्राकृतिक सुंदरता और शांत वातावरण के बीच स्थित यह शक्तिपीठ श्रद्धालुओं को मानसिक शांति के साथ-साथ एक अलौकिक आध्यात्मिक ऊर्जा का एहसास कराता है. टीकमगढ़ जिला मुख्यालय से करीब 15 किलोमीटर दूर बकपुरा गांव में स्थित यह मंदिर हरी-भरी पहाड़ियों के बीच बना है. नवरात्रि के दिनों में यहां बुंदेलखंड क्षेत्र से भारी संख्या में श्रद्धालुओं का आना होता है.
आस्था और श्रद्धा का प्रतीक बगाज माता शक्तिपीठ
बुंदेलखंड की पावन धरा अपनी समृद्ध संस्कृति, ऐतिहासिक धरोहरों और चमत्कारी मंदिरों के लिए देश-विदेश में प्रसिद्ध है. इसी श्रृंखला में मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले के बकपुरा गांव में स्थित मां बगाज मंदिर इन दिनों आस्था और श्रद्धा का प्रमुख केंद्र बना हुआ है. यह सिद्ध शक्तिपीठ न केवल बुंदेलखंड बल्कि दूर-दूर से आने वाले श्रद्धालुओं की अगाध श्रद्धा का प्रतीक है. बगाज माता मंदिर में जिन लोगों की मन्नत मनोकामना पूर्ण होती है वह नवरात्रि के नवमी के दिन बुंदेलखंड से यहां जवारे चढ़ाने पहुंचते हैं. हजारों की संख्या में भीड़ एकत्रित होती है मंदिर का प्रबंध शासन के हाथों रहता है.
जहरीले जीव-जंतुओं के जहर से मिलती है मुक्ति
बुंदेलखंड की माटी में छिपे ऐसे कई आध्यात्मिक और पौराणिक स्थल सांस्कृतिक विरासत की रीढ़ हैं. टीकमगढ़ का बकपुरा स्थित माता बगाज मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि उस अटूट विश्वास का जीवंत प्रमाण है, जो विज्ञान की सीमाओं से परे मानवीय आस्था को भगवान से जोड़ता है. बगाज माता के इस दरबार की सबसे बड़ी विशेषता और रहस्य यहां की लोक मान्यताओं से जुड़ा हुआ है. लोगों की ऐसी मान्यता और विश्वास है कि यहां जहरीले जीव जंतुओं का दंश झेलने वाले लोगों पर माता की कृपा होते ही जहर का प्रभाव कम होता है और वह स्वस्थ हो जाते हैं. लोग इस स्थान को चमत्कारी मानते हैं.
दूर-दूर से आते हैं श्रद्धालु
बकपुरा निवासी पंडित रामसहाय तिवारी बताते हैं कि टीकमगढ़ से 15 किलोमीटर दूर यह बगाज माता का मंदिर बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, जहां बगाज माता की महिमा अपरंपार है. यह सैकड़ों साल पुराना मंदिर है. पहले इस पहाड़ी पर बहुत बड़ा गांव हुआ करता था, कुछ समय पहले यहां महामारी आई और कुछ लोग समाप्त हो गए और जो बचे थे वह नीचे बस गए. फिर माता ने एक बुजुर्ग आदमी को स्वप्न में दर्शन दिए और आशीर्वाद दिया कि जो मुझे मानेगा उसकी मनोकामना पूर्ण होगी. इसके साथ ही जीव-जंतुओं द्वारा सताने जाने वाले लोग ठीक होंगे.
मडिया से विशाल मंदिर की कहानी
पंडित रामसहाय ने दावा करते हुए आगे बताया कि एक समय की बात है कि एक बुजुर्ग को सांप ने काट लिया और वह माता रानी के दरबार में पहुंचा. माता रानी के दर्शन कर परिक्रमा लगाये, जिससे वह ठीक हो गया. तब से यह परंपरा चली आ रही है कि यहां कोई पारंपरिक पुजारी नहीं है. जीव जंतुओं के सताये लोग अपने आप ही माता की कृपा से ठीक होते हैं. यहां पर पहले छोटी सी मडिया थी, बड़ा मंदिर नहीं था. माता की महिमा से फिर बाद में मंदिर बनाया गया.
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विश्वास और आस्था के साथ इलाज भी है जरूरी
डॉ. रोहित कलौचिया ने बताया, "हिंदू संस्कृति में धर्म और भगवान के प्रति आस्था और विश्वास होना स्वाभाविक है और होना भी चाहिए, लेकिन जहरीले जीव जंतु जब भी किसी व्यक्ति को काटे तब अस्पताल जरूर आएं और इलाज करवाएं. इसके बाद कहीं भी जा सकते हैं."