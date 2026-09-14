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2018 की शराब पर 2026 की सील! महिलाओं का शराब दुकान पर धावा, 25 लाख की दारू फूंकी

महिलाओं का आरोप- तारीख बदलकर बेची जा रही शराब ग्रामीण महिलाओं का गंभीर आरोप है कि, ठेकेदार द्वारा लंबे समय से तारीख बदलकर शराब बेची जा रही है. जिससे लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है. सागर-बंडा हादसे के बाद डरी, सहमी आक्रोशित महिलाओं का कहना है कि, बार-बार शराब दुकान की शिकायत के बावजूद प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा था, जिसके चलते उन्हें मजबूरन यह कदम उठाना पड़ा.

टीकमगढ़: सागर के बंडा में हाल ही में हुए शराब कांड के बाद क्षेत्र में अवैध व घटिया शराब को लेकर जगह-जगह जनआक्रोश चरम पर पहुंच गया है. रविवार को टीकमगढ़ जिले के दिगौड़ा थाना अंतर्गत बम्हौरी बराना गांव में शराब की बिक्री से आक्रोशित महिलाओं ने मोर्चा खोलते हुए स्थानीय शराब दुकान पर धावा बोल दिया. शराब दुकान में रखी शराब की बोतलों की जमकर तोड़फोड़ की. दुकान में रखा सामान बाहर निकालकर आग के हवाले कर दिया. करीब 25 लाख की शराब नष्ट करने की बात सामने आ रही है

महिलाओं का नशे के विरुद्ध एक युद्ध

भारी संख्या में एकत्र हुई महिलाओं ने शराब दुकान के बाहर नारेबाजी की और दुकान के भीतर घुसकर शराब की बोतलों व रखें सामान को क्षतिग्रस्त कर दिया. महिलाओं ने मीडिया के समक्ष बोतलों पर चस्पा लेवल दिखाते हुए आरोप लगाया कि, क्षेत्र में अमानक व मिलावटी शराब धड़ल्ले से बेची जा रही है. ग्रामीणों का कहना है कि बंडा शराब कांड के बाद भी गांव-गांव में अवैध रूप से शराब की बिक्री जारी है.

सरपंच ने लगाये नकली शराब बेचने के आरोप

सरपंच दाखीराम लोधी ने आरोप लगाते हुए बताया कि, ''बीच बस्ती में संचालित शराब दुकान में नकली शराब बेची जा रही थी. गांव की कुछ महिलाएं पढ़ी-लिखी हैं. जब गांव की महिला ने अपने आदमी से छुड़ाकर क्वाटर देखा तो उसपर डबल सील लगी थी. 2022 की दारू ठेकेदार कहीं से ले आया तो उन्होंने हंगामा कर दिया. उन्होंने सोचा बंडा जैसा बम्हौरी में न हो जाए.'' उन्होंने बताया कि चार पांच डबल सील क्वाटर के रेपर उनके पास हैं, बाकी ठेकेदार ले गये. इसके पहले भी शराब को लेकर प्रदर्शन हुए हैं. ये दुकान संचालक बड़े लोग हैं, माफिया है इसलिए प्रशासन सुनता ही नहीं है.'' सरपंच ने बम्हौरी में 25 जगह शराब बिकने की बात भी कही है.

गांव की महिला कल्लू अहिरवार ने आरोप लगाया कि, ''शराब 2018 और 2022 की है. उस पर 2026 की सील लगाकर शराब दुकान संचालक द्वारा शराब बेची जा रही है. जब हम लोग रोकने गये तब संचालक द्वारा गाली गलौच की गई और मारने की धमकी दी गई. तो हम लोगों ने इकट्ठा होकर शराब फेंकना शुरू कर दी.'' वहीं अन्य महिला रामदेवी अहिरवार ने आरोप लगाया कि, ''शराब दुकान संचालक डेट निकली शराब बेच रहे हैं. मना करने गए तो हमें भागने की कोशिश की जिससे हमने हंगामा कर दिया.''

महिलाओं का आरोप- तारीख बदलकर बेची जा रही शराब (ETV Bharat)

पुलिस ने स्थिति को किया नियंत्रित

घटना की सूचना मिलते ही दिगौड़ा थाना पुलिस का अमला मौके पर पहुंचा और प्रदर्शन कर रहे लोगों को समझा-बुझाकर स्थिति को नियंत्रित करने का प्रयास किया. दिगौड़ा थाना प्रभारी मनीष मिश्रा ने बताया कि, ''दुकान संचालक द्वारा शिकायत दर्ज कराई गई है. पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है. जो भी तथ्य सामने आयेंगे कार्यवाही की जाएगी.'' वहीं, महिलाओं ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि, यदि बम्हौरी बराना से शराब दुकान को नहीं हटाया गया और घटिया शराब बेचने वालों पर सख्त कार्रवाई नहीं हुई, तो वे उग्र आंदोलन करने को बाध्य होंगी.