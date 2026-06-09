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टीकमगढ़ में बिना फीता काटे लौटे केंद्रीय मंत्री, फटी दीवार देख लौटे हुए आगबबूला

टीकमगढ़ में 10 लाख की लागत से बना सांसद उत्सव धाम सभागार, उद्घाटन से पहले आई दरारें, केंद्रीय मंत्री फीता काटने से किया इंकार.

MINISTER DR VIRENDRA KUMAR KHATIK
केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र खटीक ने उद्घाटन करने से किया इंकार (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 9, 2026 at 5:03 PM IST

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टीकमगढ़: पीएम नरेंद्र मोदी सरकार में सबसे सीनियर मंत्री व टीकमगढ़ संसदीय क्षेत्र से सांसद डॉ. वीरेंद्र कुमार खटीक का सोमवार को रौद्र रूप देखने को मिला. वे सोमवार को टीकमगढ़ के लिधौरा ताल में 10 लाख रुपये की लागत से निर्मित सांसद उत्सव धाम सभागार का लोकार्पण करने पहुंचे, लेकिन घटिया निर्माण कार्य देखकर आगबबूला हो गए. भवन में विधिवत पूजन के बाद बिना फीता काटे लौट गए.

बिना फीता काटे वापस लौटे मंत्री

जानकारी के अनुसार, लिधौरा ताल में 10 लाख रुपए की लागत से सांसद उत्सव धाम सभागार का निर्माण हुआ है, लेकिन जब मंत्री सभागार का लोकार्पण करने पहुंचे तो सांसद उत्सव भवन का फर्श कई जगह से चटका और उखड़ा मिला. सीढियों के निर्माण की गुणवत्ता खराब नजर आई. सभागार में प्रस्तावित कोटा स्टोन की जगह सीमेंट का फर्श लगाया गया है, इसके अलावा उद्घाटन से पहले ही कई स्थानों पर निर्माण संबंधी खामियां दिखाई दी. जिसके बाद मंत्री ने लोकार्पण करने से मना कर दिया और बिना फीता काटे ही लौट गए.

लोक निर्माण विभाग को फटकार (ETV Bharat)

लोक निर्माण विभाग को फटकार

इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने खराब गुणवत्ता देखकर मौके पर मौजूद पीडब्ल्यूडी विभाग के कार्यपालन यंत्री (ईई) मनोज दुबे को जमकर फटकार लगाई और कोटा स्टोन नहीं लगाने पर सवाल खड़े किए. उन्होंने कहा कि भवन निर्माण की गुणवत्ता मानकों के अनुरूप नहीं है. कोटा स्टोन के स्थान पर सीमेंट का फर्श बना दिया गया है.

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उद्घाटन से पहले आई दरारें (ETV Bharat)

सांसद निधि से हुआ भवन निर्माण

यह सभागार भवन केंद्रीय मंत्री की सांसद निधि से स्वीकृत 10 लाख रुपए की राशि से बनाया गया है. निर्माण कार्य की जिम्मेदारी पीडब्ल्यूडी विभाग को सौंपी गई थी, जबकि मेसर्स शर्मा एसोसिएट के ठेकेदार सार्थक शर्मा ने इसका निर्माण किया है.

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केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र खटीक ने फीता काटने से किया इंकार (ETV Bharat)

केंद्रीय मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार खटीक ने भवन में बैठकर विधिवत पूजन तो किया, लेकिन उद्घाटन करने से इंकार कर दिया. डॉ. वीरेंद्र कुमार खटीक ने अधिकारियों से कहा, "जनता के पैसे का इस प्रकार दुरुपयोग बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. शासन की राशि जनता की सुविधा के लिए खर्च की जाती है. मुझे स्वागत-सत्कार और फूलमालाओं की अपेक्षा नहीं है, बल्कि गुणवत्तापूर्ण निर्माण कार्य ही मेरा वास्तविक सम्मान है. सभागार के फर्श पर कोटा स्टोन लगाया जाए, क्षतिग्रस्त सीढ़ियों की मरम्मत कराई जाए."

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