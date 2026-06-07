टीकमगढ़ में डबल मर्डर से सनसनी, धारदार हथियार से बुजुर्ग दंपति की निर्मम हत्या
टीकमगढ़ में खेत में मिले दंपति के शव, जमीनी विवाद में वारदात की आशंका, बेटे ने लगाए कई लोगों पर आरोप. राजेश फणीन्द्र की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : June 7, 2026 at 4:01 PM IST|
Updated : June 7, 2026 at 7:02 PM IST
टीकमगढ़: दिगौड़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम रामनगर-बछौड़ा से एक दिल दहला देने वाली खौफनाक वारदात सामने आई है. जिसने इलाके के लोगों को झकझोर कर रख दिया. देर रात खेत पर सो रहे बुजुर्ग दंपति की अज्ञात बदमाशों ने धारदार हथियार और लाठी-डंडों से हमलाकर हत्या कर दी. घटना के बाद पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई. रविवार सुबह खेत पर खून से लथपथ पड़े दोनों शवों को देखकर घटनास्थल पर लोगों की भीड़ जमा हो गई और जिसकी सूचना पुलिस को दी गई.
चेनू घोष और पानाबाई की हत्या
आपको बता दें कि, जिसके साथ यह वारदात हुई है उनकी पहचान 65 वर्षीय चेनू घोष और उनकी 63 वर्षीय पत्नी पानाबाई के रूप में हुई है. बताया जा रहा है दोनों पति-पत्नी लगभग दो वर्षों से खेत की रखवाली करने के लिए अक्सर वहां रुकते थे. शनिवार रात भी वह अपने खेत पर रुके हुए थे. जहां अज्ञात हमलावरों ने हमला कर उनकी जान ले ली. मृतकों के शरीर पर धारदार हथियार और लाठी-डंडों से वार करने के निशान मिले हैं.
यह पूरा घटनाक्रम जमीनी विवाद को लेकर देखा जा रहा है जिस जमीन को लेकर विवाद की बातें सामने आ रही है. दरअसल वह जमीन मृतिका पानाबाई के पिता ने उसको दी थी जिसको उसके ही संबंधी हथियाने की कोशिश कर रहे थे. जिसपर से उनमें लंबे समय से विवाद चल रहा था. लोगों की मानें तो इस जमीन को लेकर कई बार कहासुनी हुई और तनाव की स्थिति बनी हुई थी. जिसपर इस घटना का अनुमान लगाया जा रहा है.
पुत्र ने लगाये कई लोगों पर हत्या के आरोप
मृतक बुजुर्ग दंपत्ति के पुत्र गोविन्द ने गांव के ही कुछ लोगों पर हत्या करने के आरोप लगाए हैं. उन्होंने बताया कि, ''उनकी मां पानाबाई को उनके नाना ने जमीन दी थी जिस पर कई लोग से विवाद चल रहा था. जिसको लेकर उन्होंने कई लोगों पर हत्या करने के आरोप लगाए हैं. उनका कहना है कि इन्हीं लोगों ने जमीनी विवाद को लेकर मेरे मां बाप पर हमलाकर हत्या की है.
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डॉग स्क्वायड,फॉरेंसिक टीम और पुलिस पहुंची मौके पर
मृतक दंपति की मौत की सूचना मिलते ही दिगौड़ा थाना प्रभारी, एसडीओपी सहित पुलिस बल मौके पर पहुंचा और दोनों शवों को कब्जे में लेकर डॉग स्क्वायड और फोरेंसिक टीम को सूचना दी. जिस पर डाग स्क्वायड और फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल पर पहुंच कर बारीकी से जांच करते हुए साक्ष्यों को एकत्रित किया. पंचनामा कार्यवाही करते हुए शवों का पोस्टमार्टम करने के लिए जिला अस्पताल भेजा गया.
दिगौड़ा थाना प्रभारी मनीष मिश्रा ने बताया कि, ''बुजुर्ग दंपति के हत्या की सूचना मिली थी. जिस पर पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए शवों को कब्जे में लेकर पंचनामा कार्यवाही करते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और हत्या का मामला दर्ज किया है. प्रारंभिक जांच में घटना में जमीनी विवाद सामने आ रहा है फिलहाल पुलिस घटना की पूरी गंभीरता से जांच की जा रही है. संदेह के आधार पर कुछ लोगों को राउंडअप किया गया है उनसे पूछताछ की जा रही है.''