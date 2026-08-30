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टीकमगढ़ में खराब सड़क के कारण पल्टी टैक्सी, अगले दिन पत्नी के साथ चालक ने खुद भर दिया गड्ढा

टीकमगढ़ में जिला अस्पताल रोड पर जगह-जगह गड्ढे, बुजुर्ग को हॉस्पिटल लेकर जा रही टैक्सी पलटी. चालक ने खुद भरा गड्ढा. रिपोर्ट राजेश कुमार फणीन्द्र.

TIKAMGARH TAXI DRIVER FILLS ROAD POTHOLES
टीकमगढ़ में ऑटो चालक ने पत्नी के साथ मिलकर भर दिया गड्ढा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 30, 2026 at 2:30 PM IST

3 Min Read
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टीकमगढ़: टीकमगढ़ शहर की बदहाल सड़क और जगह-जगह बने गड्ढों से लोग परेशान हैं. इन गड्ढों के कारण आए दिन ई-रिक्शा पलटने और बाइक सवारों के गिरने की घटनाएं सामने आ रही हैं. सड़क की बदहाली का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि अब स्थानीय टैक्सी चालक खुद पत्नी के साथ मिलकर गड्ढे भरने में जुटे हैं.

दंपत्ति ने प्रशासन को दिखाया आइना

शहर के अस्पताल चौराहे से गंजी खाना ग्राउंड तक सड़क पर लंबे समय से गड्ढे बने हुए हैं, जिसके चलते राहगीरों और वाहन चालकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. बारिश के बाद इन गड्ढों में पानी भरने से स्थिति और भी गंभीर हो जाती है. हमेशा वाहन चालकों के गिरने और दुर्घटना की आशंका बनी रहती है.

TIKAMGARH ROAD ACCIDENT
नगर पालिका पर उठे सवाल (ETV Bharat)

जिंदगी बचाने से जागा हौसला

टीकमगढ़ पुराने बस स्टैंड के पास रहने वाले टैक्सी चालक इसरार खान बीते शुक्रवार को अपनी टैक्सी से एक मरीज को जिला अस्पताल लेकर जा रहे थे. इस दौरान रास्ते में गंजी खाना ग्राउंड के पास गड्ढे में टैक्सी अनियंत्रित होकर पलट गई. हालांकि, हादसे में टैक्सी चालक इसरार खान और मरीज दोनों बाल-बाल बच गए. इसके बाद इसरार खान ने शिकायत करने की वजह गड्ढे को स्वयं भरने का फैसला लिया. टैक्सी चालक इसरार खान ने कहा, "इस सड़क से दर्जनों वाहन रोज गुजरते हैं हम नहीं चाहते की कोई वाहन चालक दुर्घटनाग्रस्त हो, इसलिए हमने इस गड्ढे को भर दिया है."

मौके पर ईंट-पत्थर और मिट्टी लेकर पहुंचे इसरार

घटना की शिकायत करने या इंतजार करने में वक्त गंवाने के बजाय हादसे के अगले ही दिन शनिवार शाम 5 बजे टैक्सी चालक इसरार खान अपनी पत्नी के साथ टैक्सी में ईंट, पत्थर और मिट्टी लेकर मौके पर पहुंचे. दंपत्ति ने बिना किसी की मदद के खुद ही अपने हाथों से मेहनत करके उस गड्ढे को पूरी तरह से भर दिया, ताकि भविष्य में कोई और उस जगह हादसे का शिकार न हो.

नगर पालिका पर उठे सवाल

एक तरफ जहां स्थानीय लोगों ने टैक्सी ड्राइवर इसरार खान के काम की सराहना की है. तो वहीं दूसरी तरफ नगर पालिका के सुस्त रवैया पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं. स्थानीय लोगों का कहना है कि जो काम नगरपालिका को करना चाहिए, वह काम एक आम नागरिक टैक्सी ड्राइवर ने अपने दम पर पूरा कर जिम्मेदारों को आइना दिखाया है. अब यह मामला शहर में चर्चा का विषय बना हुआ है और लोग टैक्सी चालक के इस प्रयास की जमकर तारीफ कर रहे हैं.

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