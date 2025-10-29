ETV Bharat / state

जिला शिक्षा अधिकारी का गंदी गालियों वाला ऑडियो! बवाल मचा तो बताया AI जनरेटेड

जिला शिक्षा अधिकारी की गालियों की चर्चा फैली गली-गली ( Etv Bharat )

प्राथमिक शाला मनगुंवा में पदस्थ अतिथि शिक्षक सहदेव यादव का आरोप है कि वह अपनी डेली अटेंडेंस संबंधी समस्या को लेकर कई दिनों से परेशान थे. जब इस संबंध में अतिथि शिक्षक द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी से बात करने के लिए फोन लगाया जाता था, तो उनके द्वारा सहदेव का फोन काट दिया जाता था. बार-बार फोन लगाने के बाद जब फोन रिसीव हुआ और अपनी समस्या से अतिथि शिक्षक ने अवगत कराना चाहा तो डीईओ साहब ने गंदी-गंदी गालियों की बौछार कर दी और फोन काट दिया.

टीकमगढ़ : जिला शिक्षा अधिकारी का एक ऐसा ऑडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिसकी चर्चा शिक्षा विभाग से लेकर गली गली में हो रही है और लोगों द्वारा शिक्षा विभाग की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं. ऑडियो वायरल होने के बाद शिक्षा विभाग में हड़कंप मचा हुआ है. हालांकि, वायरल ऑडियो की Etv Bharat पुष्टि नहीं करता.

डीईओ ने ऑडियो को बताया एआई जनरेटेड (Etv Bharat)

ऑडियो वायरल होने पर शिक्षा विभाग में खलबली

वायरल आडियो में गालियां स्पष्ट सुनाई दे रही हैं इस तरह के आडियो वायरल होने पर शिक्षा विभाग में हड़कंप मचा हुआ है और सरकारी विभागों की गली गली में चर्चा हो रही है. लोगों का कहना है कि जब उच्च अधिकारी ही अपने अधीनस्थ कर्मचारियों से ऐसा अपमानजनक व्यवहार करेंगें तो शिक्षक और आम लोग अपनी बातें कैसे रख पाएंगे? (नोट- वायरल ऑडियो की Etv Bharat पुष्टि नहीं करता.)

शिक्षा विभाग की कार्यशैली पर उठ रहे सवाल

जिला शिक्षा अधिकारी के इस तरह के बर्ताव से शिक्षा विभाग पर तरह-तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं, कि जब शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारी की इस तरह की कार्यप्रणाली है तो जिले में शिक्षा व्यवस्था क्या होगी. शिक्षा विभाग जैसे अनुशासित विभाग के अधिकारी अपना संयम खोकर ऐसा बर्ताव करें तो सवाल उठना लाजमी है.

डीईओ ने ऑडियो को बताया एआई जनरेटेड

ऑडियो वायरल होते ही जिला शिक्षा अधिकारी एच एस चौहान हरकत में आए और उन्होंने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की. विज्ञप्ति में उन्होंने बताया कि वायरल ऑडियो एआई से तैयार किया गया है, उसमें जो शख्स गालियां दे रहा है वह उनकी, आवाज नहीं है. अब देखना होगा कि इस वायरल आडियो पर जिला प्रशासन क्या एक्शन लेता है और किस तरह की कार्रवाई करता है.