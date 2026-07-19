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भगवान देता है, देर से दे पर देता जरूर है, क्रांति गौड़ बोलीं-छोटी सी उम्र से है हनुमान जी के प्रति आस्था

देश-दुनिया में बुंदेलखंड का नाम रोशन करने वाली क्रिकेटर क्रांति गौड़ ने टीकमगढ़ के मंशापूर्ण हनुमानजी के दरबार में माथा टेककर की पूजा-अर्चना.

Manshapurna Hanumanji temple
भगवान देता है, देर से दे पर देता जरूर है (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 19, 2026 at 8:16 PM IST

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टीकमगढ़: लॉर्ड्स के मैदान में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाकर वर्ल्ड चैंपियन क्रांति गौड़ ने टीकमगढ़ के सुप्रसिद्ध मंशापूर्ण हनुमान मंदिर में माथा टेका. बुंदेलखंड की बेटी क्रांति गौड़ ने गेंदबाजी करते हुए अंतर्राष्ट्रीय क्षितिज पर देश का परचम लहराया है. महज 23 साल से भी कम उम्र में वह भारत के लिये टेस्ट में 5 विकेट लेने वाली सबसे युवा तेज गेंदबाज बनीं. इस उपलब्धि पर लॉर्ड्स के मैदान में ऑनर्स बोर्ड पर उनका नाम अंकित किया गया.

हनुमानजी के चरणों में टेका माथा और की पूजा-अर्चना

अपने गृहनगर छतरपुर पहुंचने के बाद क्रांति गौड़ मंशापूर्ण हनुमानजी की पूजापाठ के लिए टीकमगढ़ पहुंची. यहां पहुंचकर उन्होंने पूजा-अर्चना की. जैसे ही यहां लोगों को क्रांति गौड़ के आने की सूचना मिली तो उनसे मिलकर बधाई देने वालों का सिलसिला शुरू हो गया.

क्रिकेटर क्रांति गौड़ ने टीकमगढ़ के मंशापूर्ण हनुमानजी के किए दर्शन (ETV Bharat)

क्रांति गौड़ ने लॉर्ड्स मैदान के ऑनर्स बोर्ड पर पहली महिला क्रिकेटर बनने का रिकॉर्ड हासिल करने की खुशी जाहिर करते हुए कहा. "अभी तक बोर्ड पर किसी महिला का नाम नहीं था तो यह मेरे लिए मेरे देश के लिए खासकर मैं बुंदेलखंड से हूं तो संपूर्ण मध्य प्रदेश के लिए गर्व की बात है. मैं चाहूंगी कि भारत से और मध्य प्रदेश से और भी नाम ऑनर्स बोर्ड पर आएं."

'भगवान देता है, देर से दे पर देता जरूर है'

स्वयं भू हनुमान जी के दर्शन करने के बाद क्रांति गौड़ ने कहा, "मेरा मानना है कि भगवान देर से दें पर देतें जरूर हैं. मैं भगवान जी को, हनुमान जी को बहुत ज्यादा मानती हूं, जब भी मैं कोई काम करने जा रही हूं या करके आती हूं सफल होकर आती हूं तो मैं हनुमान जी मंदिर जरूर आती हूं.

कुछ भी अच्छा होता है या नहीं होता है तो भी भगवान जी के पास आना चाहिए. आप अच्छे वक्त पर आ रहे हों तो बुरे वक्त में भी आना चाहिए मेरा ऐसा मानना है. जब मैं छोटी थी तब से मैं हनुमान जी को मानती हूं, पूजा पाठ करती हूं. जब भी मैं बाहर जाती हूं तो हनुमान जी की फोटो साथ लेकर जाती हूं."

Tikamgarh Kranti Gaud
क्रांति गौड़ से मिलने पहुंचे उनके फैन्स (ETV Bharat)

'बेटियों पर रखें भरोसा, एक न एक दिन कुछ ना कुछ करके दिखाएंगी'

क्रांति गौड़ कहती हैं, "वर्ल्ड कप जीतने के बाद क्रिकेट काफी इंप्रूव हुआ है. अभी तक लड़के खेलते थे अब लड़कियां भी खेल रही हैं. मेरे नगर घुवारा से भी काफी लड़कियां क्रिकेट खेलने लगी हैं. अभिभावक भी उन पर भरोसा जता रहे हैं कि मेरी बच्ची भी कर सकती है. मैं तो बस यही कहना चाहूंगी कि अपनी बेटियों पर भरोसा रखें, एक न एक दिन कुछ ना कुछ वह जरूर करके दिखाएंगी."

ऑनर्स बोर्ड पर लिखा गया बुंदेलखंड की बेटी का नाम

हाल ही में हुए लॉर्ड्स मैदान में पहली बार महिला क्रिकेट टेस्ट मैच खेला गया. यह ऐतिहासिक मौका लॉर्ड्स में पुरुषों का पहला टेस्ट मैच खेले जाने के 142 साल बाद आया है. जहां 10 जुलाई से इंडिया और इंग्लैंड के बीच 4 दिनों का टेस्ट मैच खेला गया था. जिसमें क्रांति गौड़ ने धुआंधार गेंदबाजी करते हुए पहली पारी में इंग्लैंड के खिलाफ 17 ओवर में 37 रन देकर 5 विकेट लिए. वहीं, 7 मेडन ओवर भी फेंके. यह किसी महिला क्रिकेटर की लॉर्ड्स पर उपलब्धि थी. इसके बाद ऑनर्स बोर्ड पर उनका नाम अंकित किया गया.

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