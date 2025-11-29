ETV Bharat / state

लोकायुक्त को पछाड़कर भागा रिश्वतखोर आरक्षक, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत केस दर्ज

टीकमगढ़ में लोकायुक्त पुलिस ने रिश्वत लेते आरक्षक को रंगे हाथों पकड़ने की कोशिश, आरोपी ने लोकायुक्त को धक्का देकर लगाई दौड़.

TIKAMGARH CONSTABLE BRIBE CASE
लोकायुक्त टीम को धक्का देकर आरक्षक गिरफ्तार (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : November 29, 2025 at 1:31 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

टीकमगढ़/मैहर: मध्य प्रदेश में रिश्वतखोरी की शिकायतें लगातार बढ़ती जा रही हैं. हर महीने रिश्वतखोरी का एक नया मामला सामने आ रहा है. लोकायुक्त द्वारा कार्रवाई भी की जा रही है, लेकिन रिश्वतखोर अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहे हैं. ऐसा ही एक मामला बीती रात टीकमगढ़ से सामने आया है. जहां एक आरक्षक को जब लोकायुक्त टीम ने रिश्वत लेते हुए दबोचा तो आरोपी उसे धक्का देकर मौके से फरार हो गया.

लोकायुक्त को देख रिश्वतखोर आरक्षक ने लगा दी दौड़

गुरुवार देर रात कलेक्ट्रेट के पास आरक्षक पंकज यादव ने फरियादी से जैसे ही रिश्वत ली, तभी लोकायुक्त की टीम मौके पर पहुंची और रिश्वतखोर आरक्षक को रंगे हाथों पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन आरोपी लोकायुक्त टीम को धक्का देकर दौड़ लगा दी. लोकायुक्त की टीम ने भी आरक्षक के पीछे दौड़ लगाई, लेकिन आरोपी फरार होने में कामयाब हो गया. हालांकि आरक्षक पंकज यादव अपनी जैकेट और कार मौके पर छोड़ गया, जिसे लोकायुक्त की टीम ने जब्त कर देहात थाना में रख दिया है.

टीकमगढ़ में लोकायुक्त को धक्का देकर भागा रिश्वतखोर (ETV Bharat)

जमानत दिलाने के नाम पर रिश्वत

लगभग एक हफ्ते पहले आवेदक अंकित तिवारी के खिलाफ कोतवाली थाना में एससी-एसटी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था. कोतवाली में पदस्थ आरक्षक पंकज यादव ने इस मामले में जमानत दिलाने और बचाने के एवज में 20 हजार रुपए की मांग की थी, जिसमें पीड़ित अंकित तिवारी ने पहले ही आरक्षक को जमानत दिलाने और बचाने के एवज में 8 हजार रुपए दे चुका था. बाकी 12 हजार रुपए गुरुवार रात को कलेक्ट्रेट के पास देने की बात तय थी, तभी लोकायुक्त टीम ने आरोपी को रंगे हाथ पकड़ने का प्रयास किया. लेकिन आरोपी लोकायुक्त को धक्का देकर फरार हो गया. इसका एक वीडियो भी सामने आया है.

आरोपी 9 साल पहले हुई थी अनुकंपा नियुक्ति

आरक्षक पंकज यादव के पिता गोविंद यादव की बल्देवगढ़ से जतारा जाते समय एक सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी. उनकी मृत्यु के उपरांत पुलिस विभाग ने साल 2014 में पंकज यादव को अनुकंपा नियुक्ति प्रदान की थी. लोकायुक्त निरीक्षक कमल सिंह उइके ने बताया कि "इस पूरे मामले में कोतवाली निरीक्षक बृजेंद्र चाचौंदिया और आरक्षक पंकज यादव पर भी भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत केस दर्ज किया गया है. रिश्वत मांगने के मामले में कोतवाली थाना प्रभारी का ऑडियो भी उसके पास है."

पुलिसकर्मी को धक्का देकर हथकड़ी सहित आरोपी फरार

मध्य प्रदेश के मैहर में एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है. यहां पेशी से लौट रहे 3 आरोपी पुलिसकर्मियों को अचानक जोरदार धक्का देकर फरार हो गये. जिसमें से पुलिस ने दो आरोपियों को पकड़ लिया, लेकिन तीसरा आरोपी अंधेरा का फायदा उठाकर फरार होने में सफल हो गया.

कटनी से पेशी के लिए लाया गया था मैहर

जानकारी के अनुसार, कटनी जेल में बंद तीन आरोपियों को मैहर कोर्ट में पेशी के लिए लाया गया था. न्यायालय में कार्यवाही पूरी होने के बाद पुलिस टीम उन्हें वापस कटनी लेकर जा रही थी. तीनों आरोपी को कटनी से पीआर पर मैहर लाए गए थे और यहां भी कई गंभीर मामलों में वांछित बताए जाते हैं.

आरोपी की तलाश में पुलिस टीम सक्रिय

कटनी लौटते समय पुलिस ने वाहन में हवा भरने के लिए हाईवे किनारे गाड़ी रोक दी. वाहन रुकते ही तीनों आरोपियों ने मौके का इंतजार किया और जैसे ही पुलिसकर्मी का ध्यान इधर-उधर हुआ तो अचानक एक साथ तीनों आरोपियों ने पुलिस को धक्का दिया और भागना शुरू कर दिया. पुलिसकर्मी कुछ समझ पाते, उससे पहले ही आरोपी झाड़ियों और अंधेरे की ओर दौड़ पड़े. पुलिस ने तत्काल पीछा किया और थोड़ी दूरी पर दो आरोपियों को दबोच लिया, लेकिन करण उर्फ टीच हथकड़ी समेत अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया.

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया. घटना वाले क्षेत्र में आरोपी की तलाशी अभियान शुरू कर दिया गया है. आसपास के गांवों, खेतों और झाड़ियों में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है. पुलिस ने पूरे क्षेत्र में नाकेबंदी कर दी है. इस पूरे मामले में मैहर सीएसपी महेंद्र सिंह ने बताया कि "तीनों आरोपियों के खिलाफ मैहर में लूट के तीन मामले दर्ज हैं, जिनमें से दो अमरदा थाना और एक मैहर थाना क्षेत्र में पंजीबद्ध है. फरार आरोपी की तलाश के लिए पुलिस टीम सक्रिय कर दी गई है."

TAGGED:

SAGAR LOKAYUKTA TEAM
LOKAYUKTA CAUGHT CONSTABLE
TIKAMGARH NEWS
MAIHAR ROBBERY ACCUSED ABSCONDS
TIKAMGARH CONSTABLE BRIBE CASE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.