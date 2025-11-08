ETV Bharat / state

टीकमगढ़ में चिटफंड कंपनी का कैशियर गिरफ्तार, रकम मिलने की आस में एसपी दफ्तर पहुंचे पीड़ित

टीकमगढ़ जिले में चिटफंड कंपनी द्वारा ठगे गए लोगों ने एसपी दफ्तर पहुंच रकम वापस दिलाने की गुहार लगाई. अभी भी 6 आरोपियों की तलाश.

TIKAMGARH CHITFUND COMPANY
टीकमगढ़ में रकम मिलने की आस में एसपी दफ्तर पहुंचे पीड़ित (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : November 8, 2025 at 1:58 PM IST

3 Min Read
टीकमगढ़ : टीकमगढ़ जिले में चिटफंड कंपनी ने भोले-भाले लोगों को निवेश का झांसा देकर करीब 80 लाख रुपये ठग लिए. पीड़ित लोग पुलिस के चक्कर लगा रहे हैं. चिटफंड कंपनी LJCC का एक साल से फरार चल रहा कैशियर सूरज रैकवार आखिरकार पुलिस के हत्थे चढ़ गया.

इस मामले में अभी भी 6 आरोपी फरार चल रहे हैं, जिनकी पुलिस सरगर्मी से तलाश कर रही है. जैसे ही पीड़ित लोगों को कैशियर के गिरफ्तार होने की खबर लगी तो ग्रामीणों ने एसपी दफ्तर पहुंचकर अपनी रकम वापस दिलाने की गुहार लगाई.

दोगुनी रकम का झांसा दे ठगा, दर्जनों पीड़ित पुलिस एसपी दफ्तर पर (ETV BHARAT)

दोगुना रकम करने का झांसा देकर ठगा

LJCC चिटफंड कंपनी ने कई एजेंट्स तैनात कर लोगों को रकम दोगुना करने का झांसा देकर ठगा. समय पूरा होने पर रकम वापस नहीं मिलने पर पीड़ितों ने कोतवाली पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई. पुलिस ने कुल 16 लोगों पर एफआईआर दर्ज की थी. इसमें से 9 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं. 6 आरोपी अभी भी फरार चल रहे हैं. चिटफंड कंपनी के कैशियर सूरज रैकवार को पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर पकड़ लिया. अभी भी 6 आरोपी फरार है, जिनकी पुलिस को तलाश है.

दर्जनों पीड़ित पहुंचे एसपी दफ्तर

जब लोगों को सूरज के पकड़े जाने की खबर लगी तो एक दर्जन लोग पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे. पीड़ित मुकेश रजक ने बताया "वह महाराजपुर के रहने वाले हैं. गांव के करीब 60 से 70 लोगों का करीब 80 लाख रुपया चिटफंड कंपनी LJCC के द्वारा फ्रॉड कर पैसे डबल करने का प्रलोभन देकर ठग लिया गया है. हाल ही में उन्हें जानकारी मिली है कि कंपनी का एजेंट सूरज रैकवार को कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार किया है. इसलिए उन्होंने पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आवेदन पत्र देकर कर एजेंट द्वारा लिए गए पैसे वापस दिलाए जाने की गुहार लगाई है."

निवेश करने से पहले वैधता की जांच कर लें

वहीं, पुलिस प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि किसी भी कंपनी में निवेश करने से पहले उसकी वैधता की पूरी जांच करें. कोतवाली थाना प्रभारी बृजेंद्र चंचौदिया ने बताया "2024 में चिटफंड कंपनी के खिलाफ 04 एफआईआर दर्ज की गई थीं, जो टीकमगढ़ सहित अन्य जिलों में चिटफंड कंपनी चलाते थे. 9 लोगों का पहले चालान पेश किया गया है और 7 आरोपी फरार थे, जिसमें कार्रवाई के दौरान पुलिस ने सूरज रैकवार निवासी संतोषी माता वार्ड टीकमगढ़ को गिरफ्तार किया है."

