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बुंदेलखंड की अनोखी परंपरा, दो परिवारों को जोड़ती है सावनी, बहू के घर भेजा जाता है खास उपहार

बुंदेलखंड में ग्रामीण अंचलों में आज भी निभाई जाती है सावनी, विवाह के बाद ससुराल पक्ष पहले रक्षाबंधन को नवविवाहिता के भेजता है सामग्री. राजेश कुमार फणींद्र की रिपोर्ट

Bundelkhand Savani Festival
बुंदेलखंड की अनोखी परंपरा सावनी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 26, 2026 at 5:04 PM IST

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Updated : August 26, 2026 at 5:16 PM IST

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टीकमगढ़: बुंदेलखंड अपने समृद्धशाली इतिहास, बुंदेली संस्कृति, सांस्कृतिक धरोहर और लोक-परंपराओं के लिए जाना जाता है. सावन के महीने में बुंदेलखंड में ऐसी ही सावनी भेजने की एक खूबसूरत परंपरा निभाई जाती हैं, जो रिश्तों में आत्मीयता को बनाए रखने का काम करती है. शादी के बाद पड़ने वाले पहले रक्षाबंधन और सावन के अवसर पर नई-नवेली बहू के पीहर में ससुराल पक्ष से 'सावनी' भेजने की प्रथा प्रचलित है. हालांकि बदलते आधुनिकता की चकाचौंध में जहां बुंदेलखंड के ग्रामीण अंचलों में यह परंपरा आज भी पूरे उत्साह के साथ निभाई जाती है. वहीं शहरी संस्कृति में इसकी चमक वक्त के साथ धीरे-धीरे फीकी पड़ रही है.

बाजार में कई जगह सावनी का सामान उपलब्ध
सावन के महीने में गुलजार हुए बाजार में सावनी का सामान आसानी से उपलब्ध होता है. सावनी में राखी, रूमाल, मिठाई (खर्पूरी लड्डू) लकड़ी की गुड़िया, डब्बा का बाबा, बांसुरी, छोटा, चपेटा, चकरी भौंरिया, बच्चों के खिलौने, नवविवाहिता के श्रृंगार आदि का सामान बाज़ार में आज भी मिल रहा है. लोग सामान खरीदने दुकानों पर पहुंच रहे हैं.

बुंदेलखंड में ग्रामीण अंचलों में आज भी निभाई जाती है सावनी (ETV Bharat)

बुजुर्ग अपने परिवार को आज भी इस परंपरा से बांधे हुए हैं और सावनी की सारी सामग्री खरीद कर ससुराल में देने पहुंचते हैं. सावनी देने की यह प्रक्रिया दशकों से चली आ रही है कई सामान लकड़ी के हाथों से बने होते हैं. आजकल स्टैंडर्ड खिलौने भी बाजार में आने लगे हैं, लेकिन लोग यह लकड़ी से बने खिलौने सावनी में जरूर देते हैं.

सभी समाजों में निभाई जाती है परंपरा, विदाई में दिते हैं उपहार
ग्रामीण बताते हैं कि, यह सावनी भेजने की परंपरा सभी समाज में होती है. पूर्व में सभी समाजों के लोग सावनी लेकर जाते थे, जो नव विवाहित महिला होती है उसके ससुराल पक्ष से महत्वपूर्ण सामान भेजा जाता है. इसमें राखी महत्वपूर्ण होती है और राखी नवविवाहिता अपने भाइयों की कलाई पर बांधती है. यह सामान नव विवाहित महिला के परिवार के लिए होता है. सावन में रक्षाबंधन पर सावनी भेजने की परंपरा अत्यंत प्राचीन है. ग्रामीण संस्कृति में आज भी इसका प्रचलन है जिसे कई लोग जीवन भर याद के रूप में संजोकर रखते हैं. इसी के साथ सावनी ले जाने वालों की सम्मान विदाई की जाती है और उपहार भी दिए जाते हैं.

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बाजार में कई जगह सावनी का सामान उपलब्ध (ETV Bharat)

'सावनी' का सांस्कृतिक महत्व
ग्रामीण राजेश शरण खरे बताते हैं कि, ''बुंदेलखंड की सावनी ले जाने की अनोखी परंपरा है. बुंदेली संस्कृति में सावनी केवल उपहारों की सामग्री नहीं, बल्कि दो परिवारों को आपस में जोड़ने वाला एक स्नेह है. विवाह के बाद जब बेटी अपने पहले सावन पर मायके आती है, तो उसके ससुराल पक्ष की ओर से विशेष सामग्री भिजवाई जाती है. इससे जहां बहू और बहू के माता पिता परिवार के लोग प्रसन्न होते थे कि इतना सामान बेटी की ससुराल पक्ष से आया है और हमारी बेटी को अच्छा ससुराल मिला है. वहीं यह सामग्री बहू के मायके भिजवाकर ससुराल पक्ष यह संदेश होता है कि उनकी बहू उनके घर की लक्ष्मी है और सावन के इस पावन महीने में वे उसके मायके पक्ष का भी पूरा आदर करते हैं.''

लकड़ी की गुड़िया समधन और डब्बा का बब्बा समधी का प्रतीक
दुकानदार घनश्याम तोमर बताते हैं कि, ''बुंदेलखंड के ग्रामीण अंचलों में आज ही सावनी ले जाने की प्रथा बरकरार है. वह दुकान से करीब 30 लोगों के लिए सावनी का सामान बेच चुके हैं.'' तोमर कहते हैं, ''पहली सावनी के समान में हाथों से निर्मित लकड़ी की गुड़िया, डब्बा का बब्बा, छोटा, बांसुरी, चकरी, भौंरिया, चपेटा अवश्य भेजा जाता है. पहली सावनी का खासा महत्व होता है. इससे दोनों परिवारों के समधी समधन का मजाकिया रिश्ता बन जाता है. लिहाजा लकड़ी की गुड़िया समधन और डब्बा का बब्बा समधी का प्रतीक होता."

Tikamgarh Savani shopping
टीकमगढ़ में सजा सावनी का मार्केट (ETV Bharat)

इसमें सजी लकड़ी घर में पशुपालन, जैसे गाय भैंस के लिए होती है. पहले संसाधनों के अभाव में बाजार में आधुनिक खिलौने नहीं मिलते थे. लकड़ी से निर्मित चकरी, भौंरिया मिट्टी से निर्मित चपेटा, बांस से निर्मित बांसुरी सावनी में भेजीं जाती थी. आज भी परंपरा को कायम रखते हुए यह सामान भेजा जाता है. हालांकि शहरी चकाचौंध में इनकी चमक थोड़ी फीकी जरुर पड़ी है. समय के बदलाव के साथ शहरों में इस परंपरा का स्वरूप काफी बदल गया है.'

शहरों में फीकी पड़ी यह लोक परंपरा
भागदौड़ भरी जिंदगी और शहरी जीवन की व्यस्तता. सीमित समय और एकल परिवार के चलन के कारण यह परंपरा फीकी पड़ रही है. अब लोग इस परंपरा से थोड़ा बचते हुए भी नजर आते हैं. शहरों में इस परंपरा ने पारंपरिक 'सावनी' की जगह अब ऑनलाइन गिफ्ट्स, पैसे भेजने का तरीका अपना लिया है. इसका घटता प्रभाव समृद्ध बुंदेली पहचान के लिए थोड़ा चिंता का विषय है. स्थानीय लोग मानते हैं कि आधुनिकता को अपनाते हुए इन अनमोल लोक-परंपराओं से जुड़ा रहा जा सकता है ताकी विरासत बची रहे रहे.

Last Updated : August 26, 2026 at 5:16 PM IST

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