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BJP नेता ने अस्पताल के अंदर दौड़ाई स्कूटी, गार्ड के रोकने पर भी नहीं रूके महामंत्री

टीकमगढ़: मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ स्थित खरगापुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. आरोप है कि भाजपा मंडल महामंत्री प्रशांत शुक्ला ने सुरक्षा नियमों को ताक पर रखते हुए अस्पताल परिसर के अंदर दिव्यांग और गंभीर बीमारी से ग्रसित मरीजों, स्ट्रेचर व व्हीलचेयर से मरीजों को लाने ले जाने के लिए बने रैंप पर अपनी ई-स्कूटी दौड़ा दी. मामले में प्रशांत शुक्ला ने माफी मांग ली है. वहीं यह पूरी घटना अस्पताल में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई है.

सुरक्षा गार्ड के रोकने पर भी नहीं रुके भाजपा नेता

अस्पताल के सुरक्षा गार्ड ने भाजपा नेता को मुख्य द्वार पर ही वाहन अंदर ले जाने से मना किया था. इसके बावजूद सुरक्षा गार्ड की बात को अनसुना करते हुए वे स्कूटी को सीधे अस्पताल के अंदर ले गए और रैंप के जरिए फर्स्ट फ्लोर से लेकर ऊपर के फ्लोर तक गाड़ी दौड़ाते नजर आए. अस्पताल का रैंप मरीजों, बुजुर्गों, दिव्यांगों और गंभीर हालत में आने-जाने वाले लोगों की सुविधा के लिए बनाया गया है. ऐसे में इसी रैंप पर ई-स्कूटी चलाए जाने से मरीजों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं.

अस्पताल के अंदर स्कूटी लेकर गए बीजेपी नेता (ETV Bharat)

अस्पताल के सुरक्षा गार्ड रवि का कहना है कि "अस्पताल के मुख्य गेट पर मैंने और सुरेश नाम के स्वीपर ने प्रशांत शुक्ला को ई बाइक ले जाने से मना किया था, लेकिन वह नहीं माने और अंदर ले गए. ई-स्कूटी को फर्स्ट फ्लोर से लेकर ऊपर के फ्लोर तक रैंप पर चलाया गया. अस्पताल में रैंप पर अक्सर मरीजों को व्हीलचेयर, स्ट्रेचर के सहारे लाया जाता है. यदि इसी दौरान कोई दोपहिया वाहन तेज गति से रैंप पर आता है, तो मरीज या उनके परिजन उसकी चपेट में आ सकते हैं. खासकर बुजुर्ग, बच्चे और गंभीर मरीज अचानक सामने आने वाले वाहन से बचने की स्थिति में नहीं होते.