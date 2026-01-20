ETV Bharat / state

टीकमगढ़ में बाइक और बोलेरो में भीषण टक्कर, युवक जिंदा जला, आग से दोनों वाहन खाक

बोलेरो और बाइक में लगी आग, धू-धूकर जले दोनों वाहन, आग की चपेट में आया बाइक सवार,बाइक सवार की मौके पर हुई मौत

Bike bolero accident tikamgarh
बाइक और बोलेरो में भीषण टक्कर, युवक जिंदा जला (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : January 20, 2026 at 6:45 AM IST

|

Updated : January 20, 2026 at 7:19 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

टीकमगढ़ : मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में सोमवार रात एक दिल दहला देने वाली घटना घटी. यहां एक तेज रफ्तार बोलेरो और बाइक में सीधी टक्कर में एक युवक जान चली गई. टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक और बोलेरो जीप दोनों में आग लग गई और बाइक सवार युवक जिंदा जल गया. ये हादसा बड़ागांव ककरवाहा मार्ग‌‌‌ पर हुआ है. घटना की जानकारी लगते ही मौके पर पुलिस पहुंचे और मृतक के शव पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा गया है.

ट्रैक्टर की किस्त जमा कर घर लौट रहा था युवक

राशनखेरा निवासी रामदीन अहिरवार अपनी ट्रैक्टर की किस्त जमा करने टीकमगढ़ गया हुआ था. टीकमगढ़ से लौटते वक्त बड़ागांव ककरवाहा मार्ग पर ऊमरी तिगैला के पास उसकी बाइक और बोलेरो में सीधी टक्कर हो गई, जिससे दोनों वाहनों में भीषण आग लग गई. दोनों वाहन धू-धूकर जलने लगे.

Tikamgarh Bike Bolero Accident
टीकमगढ़ में बाइक और बोलेरो में भीषण टक्कर (Etv Bharat)

आग इतनी भयानक थी कि टक्कर से दूर गिरा रामदीन अहिरवार भी आग ने नहीं बच सका और घटनास्थल पर ही उसकी दर्दनाक मौत हो गई.

घटना की जानकारी देते उपनिरीक्षक (Etv Bharat)

स्थानीय लोगों ने फायर ब्रिगेड और पुलिस को दी सूचना

सड़क पर आग की लपटें दिखते ही राहगीर और आसपास के लोग मौके पर इकट्ठा हो गए. हादसे में दोनों वाहनों में लगी भीषण आग को देख किसी ने पास जाने की हिम्मत नहीं की और तुरंत पुलिस और फायर बिग्रेड को सूचना दी. सूचना मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड तत्काल मौके पर पहुंची और बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया लेकिन तब तक दोनों वाहन जलकर खाक हो चुके थे.

Bike bolero accident tikamgarh
मृतक की बाइक भी जलकर खाक (Etv Bharat)

बोलेरो चालक घटना के बाद से मौके से फरार हो गया था, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है.

Tikamgarh road accident news
देखते-देखते आग का गोला बनी बोलेरो (Etv Bharat)

यह भी पढ़ें- क्रिकेट ने ली जान, मैच के दौरान बैटिंग को लेकर विवाद में हत्या, सिर पर ताबड़तोड़ मारा बैट

पुलिस को पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट का इंतजार

बड़ागांव थाना प्रभारी जयंत गोयल ने बताया, '' बोलेरो ककरवाहा की ओर से बड़ागांव की ओर जा रही थी और बाइक सवार बड़ागांव से राशनखेरा जा रहा था. ‌दोनों में टक्कर होते ही बोलेरो चालक मौके से फरार है, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है. फिलहाल मर्ग कायम कर शव को पोस्टमार्टम के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बड़ागांव भेज दिया गया है, जिसका सुबह पोस्टमॉर्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया जाएगा. पोस्टमॉर्टम से यह भी पता चल जाएगा कि युवक की मौत एक्सिडेंट में पहले ही हो चुकी थी, या जलने से हुई है. पूरी घटना की जांच में पुलिस जुटी हुई है.''

Last Updated : January 20, 2026 at 7:19 AM IST

TAGGED:

TIKAMGARH ROAD ACCIDENT NEWS
MADHYA PRADESH NEWS
BIKE BOLERO ACCIDENT TIKAMGARH
MAN BURNED ALIVE WITH BIKE
TIKAMGARH BIKE BOLERO ACCIDENT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.