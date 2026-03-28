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जवारे विसर्जन करने भक्ति में झूमते निकले ग्रामीणों पर मधुमक्खियों का हमला, 30 लोग घायल

टीकमगढ़ जिले में गाजे-बाजे के साथ मातारानी के दर्शन जा रहे भक्तों पर टूट पड़ी मधुमक्खियां, घायलों का अस्पताल में उपचार.

Tikamgarh bees attack villagers
ग्रामीणों पर मधुक्खियों का हमला, 30 लोग घायल (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : March 28, 2026 at 6:48 PM IST

2 Min Read
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टीकमगढ़ : चैत्र नवरात्रि में नौ दिन आराधना करने के बाद भक्ति में डूबे नाचते-गाते ग्रामीण जवारे विसर्जन करने जा रहे थे कि रास्ते में बड़ा हादसा हो गया. मधुमक्खियों का हमला होते ही भगदड़ मच गई. ग्रामीण जान बचाने के लिए यहां से वहां दौड़ने लगे. मधुमक्खियों के हमले में बच्चों सहित 30 लोग घायल हो गए. सभी का अस्पताल में उपचार किया गया.

गांव से जवारे विसर्जन करने निकले 100 लोग

टीकमगढ़ जिले की पुलिस थाना पलेरा क्षेत्र के सैपुरा गांव के भक्तों उस वक्त अफरातफरी मच गई, जब वे मधुमक्खियों के हमले का शिकार हो गए. 100 लोग भजन गाते जवारे विसर्जन के लिए भावरी माता मंदिर जा रहे थे, तभी अचानक तेज हवा चलने से सड़क किनारे पेड़ पर लगे मधुमक्खियों के छत्ते में हलचल हो गई. मधुमक्खियों ने श्रद्धालुओं पर हमला कर दिया. इससे अफरातफरी मच गई. मौके पर चीख-पुकार मच गई.

मधुमक्खियों के हमले के दौरान मौजूद महिला ने सुनाई आपबीती (ETV BHARAT)

घायलों में 10 बच्चे भी शामिल हैं

मधुमक्खियों के हमले में महिलाओं, बच्चे सहित करीब 30 लोग घायल हो गए. इनमें 10 बच्चे भी शामिल हैं. घायलों को स्थानीय लोगों की मदद से पलेरा स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां सभी का इलाज किया गया. सभी घायलों की हालत फिलहाल खतरे से बाहर बताई जा रही है.

मौके पर मौजूद मनकू यादव ने बताया "मातारानी की नौ दिन आराधना करने के बाद बड़े भक्ति भाव से जवारे विसर्जन के लिए ग्रामीण भावरी माता मंदिर जा रहे थे. उसी दौरान तेज हवा का झोंका आया, जिससे पेड़ पर लगे मधुमक्खियों के छत्ते में हलचल हो गई और मधुमक्खियों ने अचानक लोगों पर हमला कर दिया. लोग अपनी जान बचाने भागने लगे."

क्यों हमलावर हुईं मधुमक्खियां

मधुमक्खियों के हमले के बाद ग्रामीणों का कहना है कि समझ में नहीं आया कि मधुमक्खियां अचानक पेड़ से कैसे टूट पड़ी. किसी ने छेड़छाड़ भी नहीं की. इस दौरान हवा जरूर चली लेकिन हवा चलने से मधुमक्खियां हमला नहीं कर सकती. हो सकता है धुएं के कारण या किसी की शरारत के कारण मधुमक्खियां हमलावर हुई हैं.

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