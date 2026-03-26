टीकमगढ़ की बड़ी महामाई, जिन्हें पूजते ही खत्म हो गई थी महामारी, नौ रूपों में विराजमान हैं देवी
नौ रूपों में विराजमान मातारानी का मंदिर, अकाल या बीमारी फैलने पर करती हैं रक्षा, टीकमगढ़ से राजेश कुमार की रिपोर्ट
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : March 26, 2026 at 12:40 PM IST
टीकमगढ़ : जिला मुख्यालय से लगभग 30 किलोमीटर दूर बड़ागांव धसान में नौ रूपों में विराजमान मातारानी का मंदिर लोगों की आस्था का प्रमुख केंद्र बना हुआ है. पूरे चैत्र नवरात्र पर यहां दर्शन करने श्रृद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है. सुबह से मातारानी के मंदिर में जल अर्पित करने भक्तों का तांता लगा रहता है. मान्यता है कि यहां विराजमान नौ दुर्गा की स्थापना एक भीषण महामारी के पहले हुई थी, जिन्हें पूजते ही महामारी खत्म हो गई थी. यहां यह भी मान्यता है कि सच्चे मन से जल चढ़ाने वालों की मातारानी सभी मनोकामना पूरी करती हैं.
राजशाही दौर का था प्राचीन मंदिर, विराजमान हैं नौ रूपों में मातारानी
स्थानीय लोग बताते हैं कि पोखना तालाब के समीप राजशाही दौर का एक प्राचीन देवी मंदिर हुआ करता था लेकिन किसी कारणवश यह मंदिर क्षतिग्रस्त हो गया. तब नगरवासियों ने उसी के ठीक पास पोखना तालाब की बंधान पर देवी जी की प्राण-प्रतिष्ठा करवाई, जो नगर की आस्था का केंद्र है. तब से वह प्राचीन मंदिर का स्थान खाली था, लेकिन अब वहां मातारानी के नौ रूपों के दर्शनों का लाभ लोगों को मिल रहा है.
2023 में हुई थी प्राण-प्रतिष्ठा, इस तरह का एकमात्र मंदिर
पूर्व मंदिर अध्यक्ष भानसिंह ठाकुर ने बताया, '' जहां पहले मंदिर हुआ करता था वहीं नगरवासियों के सहयोग से उस जगह पर मंदिर का निर्माण कराया गया. इसके बाद मई 2023 में मातारानी के नौ रूपों की भव्य प्राण-प्रतिष्ठा हुई. यह टीकमगढ़ जिले का एक मात्र ऐसा मंदिर है, जहां मातारानी नौरूपों में विराजमान है और आज लोगों की आस्था का प्रमुख केंद्र है. दूर-दूर से लोग मातारानी के दर्शन करने यहां आते हैं.
माता को पूजते ही खत्म हो गई थी महामारी
नगर के बुजुर्ग बताते हैं कि बड़ागांव के धौरीगढ़ किले से महज 500 मीटर की दूरी पर राजशाही दौर में पोखना तालाब के पास देवीजीके मंदिर का निर्माण हुआ था. इतिहासकारों और स्थानीय परंपराओं के अनुसार स्टेट काल में जब क्षेत्र में भीषण महामारी फैली थी तब जनता की रक्षा के लिए प्राचीन पत्थर पर अंकित आकृति को देवी का स्वरूप मानकर मंदिर की स्थापना की गई थी, इससे महामारी का प्रकोप कम हो गया था. तब से इस स्थान को बड़ी महामाई के नाम से भी जाना जाता है.
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बीमारी और अकाल से रक्षा करती हैं बड़ी महामाई
पूर्व मंदिर अध्यक्ष महेश कटारे ने बताया, '' जब कभी भी नगर पर संकट आता है, अकाल या बीमारी फैलती है तो यहां के लोग मातारानी को जल चढ़ाकर, अभिषेक कर, पूजा पाठ कर प्रार्थना करते हैं. इसके बाद हर समस्या का समाधान आसानी से हो जाता है. टीकमगढ़ जिले का यह ऐसा मंदिर है, जो क्षेत्र की आस्था प्रमुख केंद्र है.''