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नारायण दास खरे की शहादत स्थली कब्जाने की कोशिश, विरोध में कई संगठन एकजुट

टीकमगढ़ के बड़ागांव में शहादत स्थल पर कब्जा करने का विरोध. कांग्रेस के साथ ही बीजेपी नेताओं ने दी चेतावनी. राजेश फणींद्र की रिपोर्ट.

Baragaon martyrdom site
नारायण दास खरे की शहादत स्थली कब्जाने का विरोध (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 11, 2026 at 4:37 PM IST

3 Min Read
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टीकमगढ़ : बड़ागांव स्थित शेरे-ए- बुंदेलखंड अमर शहीद नारायण दास खरे की शहादत स्थली पर विवाद गर्मा गया है. राजस्व विभाग की टीम ने शहीद स्मारक और बाउंड्रीवॉल को निजी संपत्ति के रूप में नापा है. इसके विरोध में टीकमगढ़ विधायक यादवेंद्र सिंह बुंदेला उतर आए हैं. राजस्व विभाग की कार्रवाई से लोगों में भी रोष है. लोगों ने कलेक्टर को इस बारे में ज्ञापन सौंपा है. चेतावनी दी गई है कि शहादत स्थली से छेड़छाड़ सहन नहीं करंगे.

फर्जी बेचनामा बनाने का आरोप

विधायक यादवेंद्र सिंह का कहना है "अमर शहीद नारायण दास खरे टीकमगढ़ जिले के एकमात्र शहीद हैं, जिन्होंने आजादी के लिए अपना बलिदान दिया. उनकी शहादत स्थली को लोग श्रृद्धाभाव से देखते हैं. कतिपय अधिकारियों ने अपनी रील बनाने के चक्कर में केवल एक आवेदन के आधार पर नियमों को ताक पर रखकर हिदायत दी कि दो दिन में बाउंड्रीवॉल गिरा दो नहीं तो प्रशासन कार्रवाई करेगा. फर्जी बेचनामे के आधार पर शहीद स्थल को कैसे परिवर्तित किया जा सकता है."

बड़ागांव में शहादत स्थल पर कब्जा करने का विरोध (ETV BHARAT)

बीजेपी के पूर्व विधायक ने भी ताल ठोकी

टीकमगढ़ के बीजेपी के पूर्व विधायक ​केके श्रीवास्तव ने कहा "अमर शहीद नारायण दास खरे की याद में बिना किसी शासकीय सहयोग के बड़ागांव सहित क्षेत्रवासियों द्वारा मेले का आयोजन किया जाता है. यह शहादत स्थली लोगों की आस्था का केंद्र है. उन्होंने राजस्व दस्तावेजों का हवाला देते हुए दावा किया कि मेला ग्राउंड और प्रतिमा स्थल सहित कुल 10 एकड़ भूमि अभिलेखों में अमर शहीद नारायण दास खरे के नाम दर्ज है. यदि किसी की जमीन है भी तो उसमें से एक इंच नहीं मिलेगी."

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शहादत स्थल का सीमांकन करने के विरोध में प्रदर्शन (ETV BHARAT)

कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर चेतावनी

​​विवाद गहराने पर दमोह कलेक्टर के पुत्र अभिषेक यादव ने एक वीडियो बयान जारी कर खुद को निर्दोष बताया है. उनका कहना है "सीमांकन पूरी तरह नियमानुसार और कानूनी प्रक्रिया के तहत कराया है. यदि शहादत स्थली को जमीन की जरूरत होगी तो हम छोड़ने को तैयार हैं." उधर, बड़ागांव में शहादत स्थली को लेकर लोगों ने प्रदर्शन करते हुए जमकर नारेबाजी की और कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा. प्रदर्शनकारियों ने कहा "एक इंच जमीन भी किसी को नहीं दी जाएगी और यदि मांगें नहीं मानी गई तो उग्र प्रदर्शन किया जाएगा." प्रदर्शनकारियों ने दमोह कलेक्टर के बेटे के नाम की जमीन के रिकार्ड की जांच करने की मांग की.

शहीद मेला की जमीन नहीं छोड़ेंगे

भारतीय जनता पार्टी के मंडल बड़ागांव के अध्यक्ष सुनील रैकवार ने कहा "इस स्थान पर अमर शहीद नारायण दास खरे के अलावा क्रांतिकारी दादा अमृत लाल फणीन्द्र का भी स्मारक है. शहीदों के सम्मान से कोई समझौता नहीं होगा, जो हमारे शहीदों की जमीन है, उसमें से हम 1 इंच टुकड़ा देने को तैयार नहीं हैं." क्रांतिकारी दादा अमृतलाल फणीन्द्र के परिजन गगनदीप फणींद्र ने बताया "प्रशासन ने पहले ही शहीद मेला के नाम से आरक्षित जमीन पर कब्जा किया हुआ है और अब शहीद मेला की जितनी भी जमीन है, उसमें से किसी को हम नहीं देंगे."

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