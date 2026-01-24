शहीदों को समर्पित मध्य प्रदेश का पहला मेला, बिना सरकारी मदद के 78 साल से आयोजन
मध्य प्रदेश का एकमात्र ऐसा मेला जो टीकमगढ़ के बड़ागांव में शहीद की स्मृति में लगातार 78 वर्षों से सज रहा है.
टीकमगढ़ : टीकमगढ़ से लगभग 30 किलोमीटर दूर बड़ागांव (धसान) के नरोसा नाले पर "शेरे बुंदेलखंड अमर शहीद नारायण दास खरे" स्मृति मेला हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी 5 दिन तक चला. शहीद की याद में इस मेले का आयोजन 18 जनवरी से 23 जनवरी तक किया गया. इसमें टीकमगढ़ जिले के अलावा बुंदेलखंड के दूरदराज से लोग पहुंचे. इस दौरान विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया.
कैसे शहीद हुए थे नारायण दास खरे
1 दिसंबर 1947 को नारायण दास खरे शहीद हुए थे. टीकमगढ़ जिले के साथ ही सम्पूर्ण बुंदेलखंड में आजादी की अलख जगाने वाले बुंदेलखंडी लोकसेना के सर्वोच्च सेनानायक अमर शहीद नारायण दास खरे देश की आजादी के लिए संघर्ष कर रहे थे.
1 दिसंबर 1947 की रात टीकमगढ़ में होने वाली रियासत के विलीनीकरण को लेकर वह आमसभा को संबोधित करने के लिए बड़ागांव से रात्रि में निकले. बड़ागांव से लगभग 3-4 किलोमीटर दूर नरोसा नाले के पास घात लगाए बैठे जालिमों ने ने उन्हें मार दिया. तभी से उनकी याद में इस शहीद मेले का आयोजन किया जाता है.
बिना किसी शासकीय सहयोग से मेला संचालित
अमर शहीद नारायण दास खरे स्मृति मेला का आयोजन लगातार 78 वर्षों से बिना किसी शासकीय सहयोग के नगरवासियों और क्षेत्रवासियों के सहयोग से आयोजित होता है. अमर शहीद नारायण दास खरे की नरोसा नाले पर शहादत होने के बाद उनकी स्मृति में मेला की शुरुआत उनके अभिन्न साथी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी दादा अमृत लाल फणीन्द्र ने की थी, तब से आज तक नगर व क्षेत्रवासी उनकी इस परंपरा को कायम रखे हैं.
पूरे बुंदेलखंड से आते हैं दुकानदार
मेला समिति अध्यक्ष राजेंद्र खरे ने बताया "मेले में दूर-दूर से दुकानदार अपनी दुकानें लेकर आते हैं. लोग खरीददारी करते हैं. बच्चों के मनोरंजन के तरह-तरह के झूले लगाये जाते हैं. इसके अलावा मेलें में तरह तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रमों होते हैं. कई प्रकार के खेल के आयोजन होते हैं." नगरपरिषद अध्यक्ष प्रतिनिधि रामलाल प्रजापति का कहना है "मध्य प्रदेश का यह पहला मेला है, जो किसी शहीद की याद में 78 वर्षों से निरंतर संचालित है."