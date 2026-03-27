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पार्षद का ढोल-नगाड़ों संग इस्तीफा, अफसरों को बताया हिटलर, बिजली-पानी के लिए जूझ रहा मेरा वार्ड

टीकमगढ़ की बड़ागांव नगर परिषद में पार्षद के इस्तीफे से मची खलबली, विकास कार्य न होने से आहत होकर सौंपा इस्तीफा, कर्मचारियों पर लगाए आरोप.

TIKAMGARH COUNCILOR RESIGNED
टीकमगढ़ के पार्षद ने दिया इस्तीफा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : March 27, 2026 at 12:43 PM IST

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टीकमगढ़: वर्ष 2022 में नगर परिषद गठन होने के बाद से ही टीकमगढ़ जिले की बड़ागांव नगर परिषद किसी न किसी विवाद के चलते सुर्खियों में बनी रहती है. कई बार परिषद प्रतिनिधियों की आपस में अनबन सामने आई तो कई बार कर्मचारियों और जनप्रतिनिधियों ने एक दूसरे पर आरोप लगाए हैं. यहां तक की विरोध स्वरूप जुलूस निकाला गया. साथ ही थाने तक में शिकायत दर्ज कराई गई. अब यहां के पार्षद ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है.

ढोल नगाड़ों के साथ इस्तीफा देने पहुंचे पार्षद
बड़ागांव नगरपरिषद में उस वक्त खलबली मच गई जब वार्ड नंबर 15 से निर्वाचित पार्षद राकेश यादव ढोल नगाड़ों के साथ नगरपरिषद कार्यालय पहुंचे और सहायक राजस्व निरीक्षक को इस्तीफा थमा दिया. हालांकि सीएमओ ने अभी इस्तीफा मंजूर करने के लिए आवेदन को अधिकारियों के लिए नहीं भेजा है. पार्षद राकेश यादव नगर परिषद की पीआईसी समिति के सदस्य भी हैं और लगातार अपने वार्ड में विकास कार्य तथा मूलभूत सुविधाओं के लिये मांग रहे थे.

ढोल नगाड़ों के साथ इस्तीफा देने पहुंचे पार्षद (ETV Bharat)

नगरपरिषद के बाहर खड़े होकर सौंपा इस्तीफा
राकेश यादव जब पार्षद पद से इस्तीफा देने नगर परिषद पहुंचे तो वह अंदर कार्यालय नहीं गए. उन्होंने परिषद के मुख्य गेट के बाहर परिसर में खड़े होकर इस्तीफा दिया है. उस वक्त सीएमओ नगर परिषद कार्यालय में नहीं थे. परिषद के सहायक राजस्व निरीक्षक बाहर आये और उन्होंने राकेश यादव से इस्तीफा ले लिया और सीएमओ को इसकी जानकारी दे दी. इस तरह से इस्तीफा देने की खबर पर सीएमओ नगर परिषद पहुंचे और उन्होंने वस्तु स्थिति का जायजा लिया.

कर्मचारियों की मनमानी और विकास कार्य न होने से आहत पार्षद
पार्षद राकेश यादव वार्ड में विकास कार्य नहीं होने से काफी समय से आहत हैं. इसी वजह से उन्होंने पद से इस्तीफा दिया है. इस्तीफा में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि, 1 जुलाई 2025 से वह अपने वार्ड में विकास कार्य कराए जाने की निरंतर मांग कर रहे हैं लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है. इस्तीफा में बताया गया कि, उनके वार्ड क्रमांक 15 में सामुदायिक भवन, बाउंड्री वॉल,सौंदर्यीकरण, सीसी रोड निर्माण कार्य आदि काम नहीं हो रहे हैं. वार्डवासी मूलभूत सुविधाएं जैसे बिजली,पानी, साफ सफाई न होने से परेशान हैं.

tikamgarh Councilor resigned
नगर परिषद कार्यालय में नहीं गए पार्षद (ETV Bharat)

पार्षद ने कर्मचारियों को बताया हिटलर
पार्षद राकेश यादव ने अधिकारी और कर्मचारियों पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि, ''मेरे वार्ड में मूलभूत सुविधाओं जैसे बिजली, पानी और साफ-सफाई का अभाव है. वार्डवासी गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने को मजबूर हैं. कर्मचारियों द्वारा उनके हितों में काम नहीं किया जा रहा. जन्म-मृत्यु जैसे प्रमाण पत्र न बनना आदि काम न करना और उनके लिए आवाज उठाने पर धमकी देना कर्मचारियों की तानाशाही और हिटलरशाही प्रदर्शित करता है.

जब जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि की बात नहीं सुनी जाती तो आम जनता का क्या होता होगा. इसलिए मैं अपने पद से इस्तीफा दे रहा हूं और यदि उनका इस्तीफा मंजूर नहीं होता है तो वह आगे अधिकारियों के पास जाएंगे.'' इस्तीफा में मनमानी एवं लापरवाही करने वाले कर्मचारियों के नामों का भी उल्लेख किया गया है. कर्मचारियों पर मनमानी करने और तानाशाही करने के आरोप लगाए गए हैं.

resigned due to development work
कर्मचारियों की मनमानी और विकास कार्य न होने से आहत पार्षद (ETV Bharat)

प्रभारी सीएमओ बोले-समस्याओं का करेंगे निराकरण
इस्तीफा के मामले में प्रभारी सीएमओ पदम जैन ने कहा कि, ''इस्तीफा आया है और वह शर्तों पर आधारित है. उसमें जो समस्याएं बताई गईं हैं उनका निराकरण किया जाएगा एवं पार्षद से इस मामले में चर्चा की जाएगी.'' उन्होंने कहा कि, ''वह स्वयं वार्ड में जाकर निरीक्षण करेंगे, शर्तों पर आधारित इस्तीफा मंजूर करने के लिए अभी आगे की कार्यवाही नहीं की जा सकती है. पारिवारिक समस्या या पार्षद को स्वयं की समस्या होने की स्थिति में इस्तीफा दिए जाने पर मंजूर होने की आगे की कार्रवाई की जाती है.''

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