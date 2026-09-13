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शराब पीने और बेचने वालों पर लगता है तगड़ा जुर्माना, हनुमान मंदिर के विकास में होती है खर्च

सरपंच पुष्पेन्द्र यादव ने बताया, "गांव में शराबबंदी को लेकर गांव के लोगों ने गांव के प्रसिद्ध हनुमान मंदिर प्रांगण में एक पंचायत बुलाने का निर्णय लिया और पंचायत बुलाई गई. जिसमें सभी समाजों के लोग उपस्थित हुए और यहां एक ऐतिहासिक फैसला लिया गया कि गांव में बिकने वाली अवैध शराब पर और शराब पीने वालों पर प्रतिबंध लगाया जाए. जिससे अपने गांव में एकजुटता और अमन चैन बना रहे."

टीकमगढ़ का एक छोटा सा गांव अंतौरा, जहां 3 साल पहले हुआ बदलाव आज भी कायम है. इस गांव की जनसंख्या लगभग 5000 है और यहां 1800 के लगभग मतदाता हैं. इस पंचायत में एक भदौरा गांव भी शामिल है और पूरी पंचायत के वोटर्स लगभग 2400 हैं.

टीकमगढ़: देश-प्रदेश के बड़े और अब छोटे शहरों में शराब पार्टी करना जहां क्रेज माना जाता है वहीं मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले के एक छोटे से गांव अंतौरा में तस्वीर एकदम उलट है. हाल ही में सागर में शराबकांड के ब यहां पिछले 3 साल से लोगों ने शराब से तौबा कर ली है और यह सब संभव हुआ है पंचायत के एक ऐसे फैसले जिससे गांव का अमन चैन पूरी तरह वापस लौट आया है. यहां यदि किसी ने शराब को हाथ भी लगाया या गांव में किसी ने शराब पी तो जुर्माना देना पड़ता है. इस गांव में न वैध और न ही अवैध शराब बिकती है.

सरपंच पुष्पेन्द्र यादव बताते हैं, "इसी पंचायत में निर्णय हुआ कि जो भी व्यक्ति शराब पीएगा और शराब पीकर गांव में उत्पात मचायेगा, उस पर 11 हजार रुपए का जुर्माना लगेगा, इसके अलावा जो लोग गांव में अवैध शराब बेचेंगे उनको 21 हजार का जुर्माना देना होगा. पंचायत का यह फरमान गांव में आज भी कायम है और लोग शराब पीने और बेचने से आज भी कतराते हैं. गांव में पूरी तरह से शराबबंदी है."

'जिसने तोड़ा नियम उसे भरना पड़ा जुर्माना'

स्थानीय निवासी महेंद्र सिंह यादव ने बताया, "गांव में 3 साल पहले शराबियों से परेशान होकर पंचायत स्तर पर शराबबंदी का यह फैसला लिया गया था. शुरुआत में कुछ लोगों ने इस नियम को तोड़ने की कोशिश की लेकिन ग्रामीणों की एकजुटता के आगे किसी की न चली. समिति ने बिना किसी भेदभाव के नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई की और सभी से जुर्माना वसूला गया."

अंतौरा गांव में 3 साल पहले लिया फैसला आज भी कायम (ETV Bharat)

'हनुमान मंदिर समिति के पास जमा होता है जुर्माना'

स्थानीय निवासी मनोहरलाल यादव ने बताया, "शराब पीने और बेचने वालों पर गांव के लोगों और पंचायत की ओर से जुर्माना तय हुआ लेकिन इसके बाद इस नियम को अमल में लाना एक बड़ी चुनौती थी. इसलिए यह भी तय किया गया कि जो नियम तोड़ेगा तो उससे सख्ती से जुर्माना वसूला जाएगा और जुर्माने की यह रकम मंदिर समिति के पास जमा होगी और इस रकम को मंदिर के विकास कार्यों में इस्तेमाल किया जाएगा. कुछ लोगों ने नियम तोड़ा तो उन्हें जुर्माना भरना पड़."

'जुर्माने से पहले शाम ढलते ही बदल जाता था गांव का माहौल'

सरपंच पुष्पेन्द्र यादव बताते हैं, "5 साल पहले गांव में शराब पीने वाले लोगों की संख्या इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि शराब पीने के बाद लोग गांव में उत्पात मचाने लगे थे. कई युवा तो ऐसे थे कि शराब पीकर आतंक फैलाते थे. शाम ढलते ही गांव का माहौल बदल जाता था. अवैध शराब बिकने वाले स्थानों पर शाम से ही लोगों की भीड़ जमा हो जाती थी. इसके बाद शराबियों का गांव की गलियों में गाली-गलौज और मारपीट करने के साथ घरेलू हिंसा का शोर गूंजने लगता था."

परिवार छोड़कर मायके चली जाती थीं महिलाएं (ETV Bharat)

'परिवार छोड़कर मायके चली जाती थीं महिलाएं'

स्थानीय निवासी अंगूरी वंशकार बताती हैं, "परिवारों की आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो गई थी कि शराबी अपने घर का अनाज बेचकर शराब पीने लगे थे और घर में खाने के लाले पड़ जाते थे. परिवारों की जमा-पूंजी खत्म हो रही थी और गांव का अमन-चैन पूरी तरह गायब हो चुका था. कई परिवारों की जमीन भी बिक गई. विरोध करने पर महिलाओं के साथ मारपीट की जाने लगी. कई बच्चों की पढ़ाई छूट गई और उन पर खराब असर पड़ने लगा. इसके बाद गांव की कई महिलाएं अपना परिवार छोड़कर मायके में रहने के लिए चली जाती थीं लेकिन अब स्थिति बदल गई है और गांव में शांति है."

हनुमान मंदिर के विकास कार्यों में खर्च होती है जुर्माने की राशि (ETV Bharat)

'जुर्माने के डर से वापस लौटा अमन चैन'

सरपंच पुष्पेन्द्र यादव बताते हैं, "जुर्माने के बाद धीरे-धीरे बदलाव की शुरूआत हुई. यहां बिकने वाली अवैध शराब को पूरी तरह बंद कराया गया. यदि कोई बाहर से शराब पीकर गांव में आकर गाली गलौज करता तो जुर्माना वसूला जाता. अब हालात बदल चुके हैं. जो पैसे पहले शराब में बर्बाद होते थे, अब वे बच्चों की पढ़ाई, बेहतर खान-पान और खेती-किसानी में लगा रहे हैं.

शाम होते ही जिन गलियां में शोर था, वहां अब शांति और सुकून है. ग्रामीणों की एक छोटी सी पहल और अटूट एकजुटता ने यह साबित कर दिया कि अगर नीयत साफ हो, तो समाज से किसी भी बुराई को उखाड़ फेंका जा सकता है. यह गांव पूरे इलाके के लिए एक मिसाल बन चुका है."