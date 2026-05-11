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टीकमगढ़ में तालाब बना काल, एक ही परिवार के 2 बच्चों की डूबने से मौत

तालाब में डूबने से ममेरे और फुफेरे भाईयों की मौत ( ETV Bharat )

जानकारी के अनुसार, 9 वर्षीय कृष्णा अपने नाना के घर आया था. रविवार दोपहर कृष्णा अपने मामा के बेटे देवा (10) के साथ खेलने के बहाने घर से निकला था, इस दौरान गांव के अन्य लड़कों के साथ तालाब में नहाने चला गया. जब काफी देर तक दोनों का कहीं अता-पता नहीं चला तो परिजनों ने तलाश शुरू की. आसपास के अन्य बच्चों से पूछताछ की.

टीकमगढ़: बड़ागांव धसान थाना क्षेत्र से एक बेहद दर्दनाक और दिल को झकझोर देने वाली घटना सामने आई है. जहां ग्राम पंचायत डूडा के एक तालाब में नहाने गए दो किशोरों की पानी में डूबने से मौत हो गई. इस दुखद हादसे में जान गंवाने वालों में दोनों नाबालिग रिश्ते में ममेरे और फुफेरे भाई हैं. इस घटना की सूचना मिलते ही पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई है और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.

खेलने की बात कह घर निकला था बाहर (ETV Bharat)

तालाब किनारे मिले कपड़े

जिसके बाद कुछ बच्चे दोनों के कपड़े लेकर आए, परिजनों के पूछने पर बताया कि कपड़ा तालाब किनारे पड़ा हुआ था. जिसके बाद मृतक के परिवार वाले आनन-फानन में मौके पर पहुंचे और तालाब में दोनों को ढूंढ़ने में जुट गए. काफी देर के बाद दोनों किशोरों का शव बरामद हुआ. घटना की सूचना मिलते ही बड़ागांव धसान थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और शवों का कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया.

परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर लगाए गंभीर आरोप (ETV Bharat)

परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर लगाए गंभीर आरोप

मृतक के परिजन ने अस्पताल प्रबंधन पर आरोप लगाते हुए कहा कि लगभग शाम 7:30 बजे दोनों का शव पोस्टमार्टम के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बड़ागांव लाया गया था, करीब 15 घंटे तक दोनों शव वाहन में ही रखे रहे, जिससे शव खराब हो गया. उन्हें फ्रीजर में नहीं रखा गया. यह डाक्टरों की बहुत बड़ी लापरवाही है. ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए.

तालाब में डूबने से ममेरे और फुफेरे भाईयों की मौत (ETV Bharat)

थाना प्रभारी जयेंद्र गोयल ने बताया, "जैसे ही पुलिस को घटना की सूचना मिली पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पंचनामा की कार्यवाही कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया. पीएम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है. मामले में मर्ग कायम कर जांच की जा रही है."