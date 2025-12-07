ETV Bharat / state

सिद्ध क्षेत्र के साथ अतिशय क्षेत्र है आहारजी, टीकमगढ़ में शांतिनाथ भगवान की है 21 फुट ऊंची प्रतिमा

यहां भूगर्भ से मिले जैन मंदिर और सैकड़ों मूर्तियों के भग्नावशेषों का विशाल संग्रह है. यहां विक्रम संवत 1011 से 2055 तक के शिलालेख भी मिले हैं. इन शिलालेखों से पता चलता है कि उस समय यहां के शासक मदन वर्मन देव थे. आहारजी का प्राचीन नाम मदन सागरपुर था. आज भी यहां मदन सागर नामक सरोवर स्थित है, जो इस बात का प्रमाण है कि यह वही प्राचीन मदन सागर है जिसे मदनतला कहा जाता है.

टीकमगढ़: जैन श्रद्धालुओं का दिगंबर जैन तीर्थ आहारजी प्राकृतिक सौंदर्य और ऐतिहासिक धरोहरों से समृद्ध है. यह स्थल टीकमगढ़-छतरपुर मार्ग पर आहार तिराहे से 5 किलोमीटर अंदर मदन सरोवर के पास पर्वतों और वन क्षेत्र के बीचों-बीच बसा है. टीकमगढ़ से लगभग 25 किलोमीटर दूर स्थित यह क्षेत्र पुरातात्विक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है. यहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं.

'सिद्ध क्षेत्र के साथ अतिशय क्षेत्र भी है आहारजी'

प्रतिष्ठाचार्य सुरेन्द्र कुमार जैन बताते हैं कि "तीर्थ क्षेत्र जैन धर्म की सिद्ध भूमि के रूप में प्रसिद्ध है. सिद्धों की टोरिया ,गुफा, मडिया और झालर की टोरिया जैसे स्थल हैं. यह स्थान बताते हैं कि यह क्षेत्र साधकों की तपस्थली रहा है. यहांं साधकों ने एकांत में आकर साधना की. भगवान मल्लिनाथ के मोक्ष जाने के बाद मदन कुमार (नलराज ) और महावीर स्वामी के तीर्थकाल में आठवें दिन विष्कंबल केवली आहार गिरी से मोक्ष गए हैं. यह निर्माण स्थल दक्षिण में 1 किलोमीटर की दूरी पर गगनचुंबी शिखराकार पर्वतों के मध्य पहाड़ी पर स्थित है. यह पर्वत पंच पहाड़ी के नाम से प्रसिद्ध है."

सुरेन्द्र कुमार जैन बताते हैं कि "सिद्ध क्षेत्र के साथ यह अतिशय क्षेत्र के रूप में भी प्रसिद्ध है. यहां पाणाशाह नामक श्रेष्ठी प्रवर के रांगा धातु से चांदी धातु हो जाने का अतिशय अति प्रसिद्ध है. मासोपवासी मुनिराज का यक्षणीकृत उपसर्ग दूर होकर उनका निरंतर आहार होने के कारण यह क्षेत्र आहारजी नाम से विख्यात है."

शांतिनाथ भगवान की 21 फुट ऊंची प्रतिमा है स्थापित

सुरेन्द्र कुमार जैन बताते हैं कि "मंदिर में पाषाण की अखंड शिला से निर्मित भगवान शांतिनाथ की 21 फुट ऊंची भव्य प्रतिमा स्थापित है. यह प्रतिमा दिव्य आभा से युक्त है. मूर्ति कला की दृष्टि से यह भारत की श्रेष्ठतम प्रतिमाओं में मानी जाती है. रत्न पालिश युक्त इस प्रतिमा का निर्माण विक्रम संवत 1237 में वास्तुशास्त्र के ज्ञाता पापट द्वारा कराया गया था. शांतिनाथ मंदिर के बाहर दक्षिण की ओर हाल में भूगर्भ मंदिर (भौंयरा) हैं, जहां 92 प्रतिमाएं विराजमान हैं, जो विक्रम संवत 1109 से 2055 तक की हैं."

टीकमगढ़ में दिगंबर जैन तीर्थ आहारजी प्राकृतिक सौंदर्य से है ओत-प्रोत (ETV Bharat)

1936 से संचालित है संस्कृत विद्यालय

सुरेन्द्र कुमार जैन बताते हैं कि "श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन संस्कृत विद्यालय की स्थापना क्षुल्लक गणेश प्रसाद जी वर्णी द्वारा सन 1936 में की गई थी, तभी से यह विधिवत संचालित है. जिसमें अनेक छात्र धार्मिक, सांस्कृतिक और लौकिक शिक्षा के लिए अध्यनरत हैं. यह विद्यालय महर्षि पतंजलि संस्कृत संस्थान भोपाल से संबद्ध और मान्यता प्राप्त श्री दिगंबर जैन श्रवण संस्कृति संस्थान सांगानेर के सहयोग से संचालित है. लौकिक शिक्षा के लिए माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल मध्य प्रदेश से संबद्ध है. यहांं छात्रों को रहने के लिए छात्रावास है, जहां आवास एवं भोजन की निशुल्क व्यवस्था है."

हर साल होता है मेले का आयोजन (ETV Bharat)

हर साल होता है मेले का आयोजन

दिगंबर जैन सिद्ध क्षेत्र आहारजी में अगहन शुक्ल त्रयोदशी से पूर्णिमा तक वार्षिक मेले का आयोजन किया जाता है. जिसमें अनेक धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं. इस मेले में टीकमगढ़ जिले के अलावा बुंदेलखंड के सुदूर क्षेत्र से श्रद्धालु पहुंचते हैं. भगवान शांतिनाथ के चरणों में श्रद्धालु अपनी मनोकामनाएं मांगते हैं.