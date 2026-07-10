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टीकमगढ़ के कई सरकारी स्कूलों की अलग कहानी, बारिश शुरू होते ही बच्चों की छुट्टी

स्कूली बच्चों के अभिभावकों का कहना है कि कई बार संबंधित अधिकारियों को भवन की जर्जर स्थिति से अवगत कराया गया, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई. लगता है शिक्षा विभाग किसी बड़ी दुर्घटना का इंतजार कर रहा है. अभिभावकों ने मांग की है कि बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए तत्काल जर्जर भवन को ठीक करवाया जाये. बच्चों ने बताया कि बारिश के दौरान कॉपी-किताब गीली हो जाती है. स्कूल में पानी भर जाता है.

टीकमगढ़: टीकमगढ़ जिले के कई सरकारी स्कूलों की बिल्डिंग जर्जर. बारिश शुरू होते ही इन स्कूलों में छुट्टी कर दी जाती है. ऐसा ही हाल है टीकमगढ़ संकुल केंद्र से जुड़े बड़ागांव के तहत आने वाले शासकीय माध्यमिक शाला भेला का. इस स्कूल में करीब 200 बच्चे अध्ययनरत हैं. स्कूल की छत से पानी गिरता है. छत से लोहे के सरिया झांकते और प्लास्टर लगातार झड़ रहा है. इस कारण हमेशा हादसे का खतरा बना रहता है. बरसात के मौसम में स्थिति और भी गंभीर हो जाती है. बच्चे और शिक्षक दहशत के बीच स्कूल में बैठते हैं.

क्लास में बैठे बच्चों ने बताया कि पानी बरसने से स्कूल के कमरे गीले हो जाते है और डर लगता है कि छत कहीं गिर न जाए. यही कारण है कि बारिश के मौसम में कम बच्चे स्कूल आते हैं. एक बार सीमेंट गिरने से एक बच्चे के सिर में चोट आई थी. अभिभावक मंगल सिंह ने बताया "बारिश के समय में गिट्टी और सीमेंट गिरती है. बिल्डिंग की छत से लोहे के सरिया झांकने लगे हैं. पानी भी गिरता है. कभी भी कुछ हादसा हो सकता. शिक्षकों से कई बार शिकायत करने पर रटारटाया जवाब मिलता है कि बजट आने पर मरम्मत हो जाएगी."

स्कूल भवन का सर्वे किया, फंड नहीं मिला (ETV BHARAT)

स्कूल भवन का सर्वे किया, फंड नहीं मिला

अभिभावक अरविंद सिंह बुंदेला ने बताया "छत डैमेज हो चुकी है. बिल्डिंग गिरने का डर बना रहता है. जब बारिश ज्यादा होती है तो स्कूल की छुट्टी हो जाती है." स्कूल शिक्षक रामनिवास चौबे ने बताया "कमरे व छत खस्ताहाल हैं. प्लास्टर नीचे गिरता रहता है और कुछ जगह से पानी भी गिरता है, जिससे डर का साया रहता है. वरिष्ठ अधिकारियों को पत्र लिखे हैं. कुछ सर्वेयर को सर्वे के लिए यहां भेजा लेकिन उसके बाद भी फंड नहीं मिला. वरिष्ठ अधिकारियों ने वैकल्पिक व्यवस्था बनाने के लिए बोला है लेकिन गांव में कोई ऐसी वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है, जहां कक्षाएं संचालित की जा सकें."

टीकमगढ़ जिले में 70 स्कूल भवन जर्जर

इस मामले में डीपीसी पुरुषोत्तम त्रिपाठी ने बताया "जिन स्कूलों की स्थिति खराब है, उनको निर्देशित किया गया है कि अलग से सरकारी भवन में विद्यालय संचालित किया जाए. जैसे ही बजट आता है, स्कूलों की मरम्मत का कार्य किया जाएगा. जिले की लगभग 235 जर्जर स्कूलों की सूची उनके पास है. अधीनस्थ कर्मचारियों को निरीक्षण करने के लिए भेजा है. पिछले सत्र में 21 स्कूलों को डिस्मेंटल करने की कार्रवाई की थी. अब 70 जर्जर स्कूलों की रिपोर्ट पीडब्लूडी को भेजी है, इन्हें डिस्मेंटल किया जाएगा."