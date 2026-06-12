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टीकमगढ़ में तालब में डूबने से 3 मासूमों की दर्दनाक मौत, चौथे की बची जान

नहाने गए तीन मासूमों की तालाब में डूबने से हुई दर्दनाक मौत, मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने घटना पर जताया गहरा दुख.

TIKAMGARH 3 MINOR DROWNED
डूबने वाले बच्चों की उम्र 11-12 साल (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 12, 2026 at 7:54 AM IST

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टीकमगढ़ : मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ से एक ह्रदय विदारक घटना सामने आई है. यहां गुरुवार को कोतवाली थाना क्षेत्र के अस्तौन गांव में 3 मासूमों की डूबने से मौत हो गई. गर्मी की वजह से 4 बच्चे क्षेत्र के सिद्ध सागर तालाब में नहाने गए थे, लेकिन इनमें से तीन की डूबने से मौत हो गई. इस दुखद हादसे की सूचना मिलते ही पूरा गांव शोक में डूब गया, वहीं पुलिस घटना की जांच कर रही है.

डूबने वाले बच्चों की उम्र 11-12 साल

जानकारी अनुसार जिन बच्चों की तालाब में डूबने से मौत हुई है उनमें 12वर्षीय प्रिंस, 11वर्षीय दीपेश और 11वर्षीय राज शामिल हैं. तीनों दोस्त अपने एक और नाबालिग साथ के साथ यहां नहाने पहुंचे थे. दोपहर को अपने कंचनपुरा इलाके से खेलते हुए सभी सिद्ध सागर तालाब चले गए. तालाब में किनारों पर पानी कम था लेकिन नहाते समय तीनों बच्चे गहरे पानी में चले गए और डूबने लगे.

चौथे बच्चे ने गांव वालों को दी थी सूचना (Etv Bharat)

गांव के सरपंच पुष्पेन्द्र यादव ने बताया, '' गांव के चार बच्चे नहाने गए थे. घटना कैसे घटित हुई और क्या वजह रही ये वह बच्चा बता पाएगा जो बच गया है.''

TIKAMGARH ASTON VILLAGE 3 DROWNED
तीन मासूमों की मौत से पूरा गांव शोक में (Etv Bharat)

चौथे बच्चे ने गांव वालों को दी सूचना

पुलिस के मुताबिक इस हादसे में 12 वर्षीय एक नाबालिग बचने में कामयाब रहा. उसने तीनों दोस्तों के डूबने की जानकारी परिजनों को दी, जिसके बाद पुलिस व ग्रामीण मौके पर पहुंचे. तालाब में डूबे बच्चों को बाहर निकाला गया लेकिन सभी की मौत हो चुकी छी. तीनों ही बच्चे एकदम साधारण परिवार से हैं और उनके पिता मजदूरी कर अपने परिवार का पालन-पोषण किया करते हैं. वहीं, चौथा बच्चे से पुलिस पूछताछ कर रही है कि आखिर ये घटना कैसे घटी.''

घटना की सूचना मिलते ही एसडीओपी राहुल कटरे सहित कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और पंचनामा कार्रवाई करते हुए शवों को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया गया. एसडीओपी राहुल कटरे ने बताया, '' दोपहर में सूचना प्राप्त हुई थी कि अस्तौन चौकी के पास जो तालाब है, वहां पर कुछ बच्चे नहाने व तैरने गए थे. वहां डूबने से उनकी मृत्यु हो गई है. तत्काल मैं और थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे, 3 बच्चों की बॉडी का तत्काल रिकवर कर मर्ग कायम किया गया है, एक और बच्चे ने पूरा घटनाक्रम बताया है. सभी की साइकिल और कपड़े भी तालाब किनारे मिले हैं. जांच की जा रही है.

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भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने जताया दुख

भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने अस्तौन में तीन मासूम बच्चों की दर्दनाक मौत पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए अपनी संवेदनाएं प्रकट की हैं. वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट कर अस्तौन में हुई घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया. उन्होंने कहा, '' टीकमगढ़ जिले के अस्तौन गांव स्थित सिद्ध सागर तालाब में डूबने से तीन मासूम बच्चों के निधन का समाचार अत्यंत हृदयविदारक है. मेरी संवेदनाएं शोकाकुल परिवारों के साथ हैं. शासन की ओर से प्रभावित परिवारों को 4-4 लाख रु की आर्थिक सहायता प्रदान करने के निर्देश दिए हैं.''

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