टीकमगढ़ में सेप्टिक टैंक में मिले 2 भाइयों के शव, खाना खाने के बाद घर से खेलने निकले थे बच्चे
टीकमगढ़ में सेप्टिक टैंक में डूबने से दो बच्चों की मौत, परिजनों का रो-रो कर बुरा हाल, पोस्टमार्टम के लिए भेजे गए शव.
Published : January 31, 2026 at 12:03 PM IST
टीकमगढ़: मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ से दर्दनाक हादसा सामने आया है. जहां सेप्टिक टैंक ने दो मासूम सगे भाइयों की जान ले ली. घटना के बाद सारे मोहल्ले में मातम पसरा हुआ है. परिवार में कोहराम मचा हुआ है. पुलिस ने दोनों बच्चों के शव को सेप्टिक टैंक से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. डॉक्टर के मुताबिक प्रारंभिक जांच में दोनों की बच्चों की डूबने के चलते हुई है, ऐसा लग रहा है.
सीसीटीवी में खेलते दिखे मासूम
बताया जा रहा है कि स्कूल से लौटने के बाद खाना खाकर दोनों खेलने घर से बाहर गए थे. इसके बाद जब वह काफी देर तक घर नहीं लौटे तो परिजनों ने तलाश करना शुरू किया. जब सब जगह मासूमों की तलाश की गयी और बच्चे कहीं नहीं मिले, तब जाकर आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए. फुटेज में बच्चे सीसीटीवी में करीब 5 बजे तक कॉलोनी में खेलते नजर आए. इसके बाद उनका कोई पता नहीं चला. जिससे परिजन और परेशान हो गए. खोजबीन के दौरान लोगों की नजर कॉलोनी में निर्माणाधीन मकान पर पड़ी, जहां सेप्टिक टैंक खुला हुआ था और सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं थे. संदेह हुआ कि बच्चे खेलते-खेलते टैंक में तो नहीं गिरे.
खाली किया गया टैंक
लगभग रात 8 बजे टैंक में से पानी निकाल कर खाली करवाया गया. जिसमें दोनों मासूमों के शव पड़े मिले. जिसकी सूचना पुलिस को दी गई. सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को निकलवा कर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया है. वहीं बच्चों की मां का रो-रोकर बुरा हाल है.
दोनों सगे भाई थे
सेप्टिक टैंक में जिन दो सगे मासूम भाइयों की डूबने से मौत हुई है. उनमें से एक का नाम आशीष यादव 7 वर्ष और नरेंद्र यादव 5 वर्ष बताया जा रहा है. ये सभी टीकमगढ़ के ही पास के लखौरा गांव के हैं. जो कि पढ़ने के लिए शिवनगर कॉलोनी में अपने माता-पिता के साथ किराये से रहते थे. दो बच्चों की हुई दर्दनाक मौत के बाद खुले सेप्टिक टैंक को लेकर तरह-तरह के सवाल खड़े किए जा रहे हैं.
मौके पर पहुंचे कोतवाली थाना प्रभारी बृजेन्द्र घोष ने बताया कि "प्रथम दृष्टया बच्चों की मौत पानी में डूबने से हुई होना प्रतीत हो रहा है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने पर जो भी तथ्य सामने आएंगे, उसके मुताबिक कार्रवाई की जाएगी." वहीं डाक्टर मनोज गुप्ता ने बताया कि "दोनों मासूमों के शव पुलिस लेकर आई थी. जिनकी जांच की गई दोनों को मृत पाया गया. शव को पीएम रूम में रखवा दिया गया है.