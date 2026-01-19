क्रिकेट ने ली जान, मैच के दौरान बैटिंग को लेकर विवाद में हत्या, सिर पर ताबड़तोड़ मारा बैट
टीकमगढ़ के सुंदरपर मातौली गांव की घटना, दोस्तों ने ही ली अपने साथ की जान, वारदात में एक नाबालिग भी शामिल
टीकमगढ़ : एक खिलाड़ी को क्रिकेट खेलना इतना महंगा पड़ गया कि आखिरकार उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ा. ये दिल दहला देने वाली घटना घटी है टीकमगढ़ जिले के सुंदरपुर मातौली गांव में, जहां रोज की तरह क्रिकेट खेला जा रहा था लेकिन कुछ ही देर में क्रिकेट का मैदान जंग के मैदान में तब्दील हो गया. अचानक खेल-खेल में इतना विवाद बढ़ गया कि बलराम उर्फ बालादीन को उसी के दोस्तों ने बैट से मार दिया, जिससे उसकी जान चली गई.
खेल-खेल में हुआ विवाद,बल्ले से किया हमला
मृतक की भाभी भागवती ने बताया, '' बलराम (बालादीन) अपने दोस्तों के साथ रोज की तरह मातोली गांव में खेल ग्राउंड में क्रिकेट खेल रहा था. मगर आज उसके खिलाड़ी दोस्तों ने उसको फोन लगाकर खेलने बुलाया और फिर खेल के दौरान बैटिंग को लेकर विवाद हो गया. इसके बाद बालादीन को एक नाबालिग और विकास अहिरवार ने बल्ले से सिर पर कई बार बैट मारे. दोनों ने बालादीन को बेरहमी ने मारा जिससे वह वहीं गिर गया.''
झांसी ले जाते समय रास्ते में हुई मौत
परिजनों को घटना की जानकारी लगते ही बालादीन को उपचार के लिए तुरंत जिला अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसकी हालात ज्यादा गंभीर होने पर जिला अस्पताल से प्राथमिक उपचार के बाद उसे झांसी मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया.
बलराम उर्फ बालादीन की हालत गंभीर होने की वजह से वह मेडिकल कॉलेज नहीं पहुंच सका और रास्ते में एम्बुलेंस में ही उसने दम तोड़ दिया. इस घटना से मातोली गांव में सनसी फैल गई मचा हुआ है. वहीं परिजनों ने फोन लगाकर बुलाने वाले दो लड़कों पर हत्या के आरोप लगाए हैं.
आरोपियों में एक नाबालिग
कोतवाली थाना प्रभारी बृजेन्द्र घोष ने बताया, '' पुलिस ने मामला दर्ज कर शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है. प्रथम दृष्टया क्रिकेट खेलने पर से विवाद होना पाया गया है, दो खिलाड़ियों पर मामला दर्ज किया गया है जिसमें एक विकास अहिरवार है और दूसरा नाबालिग है. पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है और जल्द ही दोनों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया जाएगा और नाबालिग के मामले में विधि अनुसार कार्रवाई की जाएगी.'' इसके साथ ही पुलिस बलराम की पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है. प्रथम दृष्टया ये माना जा रहा है कि सिर पर बल्ले की चोट लगने से ब्रेन हैमरेज और इंटरनल ब्लीडिंग से युवक की मौत हुई होगी.