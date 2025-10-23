ETV Bharat / state

SDM-पेट्रोल पंप कर्मी विवाद पर बोले जूली- SP खुद जांच करें, गरीबों के साथ अन्याय नहीं हो

नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा भीलवाड़ा में एसडीएम और पेट्रोल पंप कर्मियों के बीच मारपीट के मामले में जांच होनी चाहिए.

SDM-पेट्रोल पंप कर्मी विवाद पर बोले जूली
SDM-पेट्रोल पंप कर्मी विवाद पर बोले जूली ((CCTV and File Photo))
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 23, 2025 at 11:59 AM IST

2 Min Read
जयपुर : भीलवाड़ा के जसवंतपुरा पेट्रोल पंप पर प्रतापगढ़ के आरएसएस अधिकारी और पेट्रोल पंप कर्मियों के बीच मारपीट का वीडियो सामने आने के बाद अब इस मामले को लेकर सियासत भी तेज होने लगी है. आरएएस अधिकारी की पत्नी की शिकायत पर पुलिस ने तीन पेट्रोल पंप कर्मियों को गिरफ्तार किया है. वहीं, वायरल वीडियो में एसडीएम भी पेट्रोल पंप कर्मियों के साथ हाथापाई करते हुए नजर आ रहे हैं. अब इस मामले को लेकर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने पेट्रोल पंप कर्मचारियों की गिरफ्तारी पर सवाल खड़े किए हैं. जूली ने कहा कि वीडियो में एसडीम भी पेट्रोल पंप कर्मियों के साथ बदसलूकी करते हुए नजर आ रहे हैं, ऐसे में अब इस मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए.

जूली ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि भीलवाड़ा में एसडीएम और पेट्रोल पंप कर्मियों के बीच हुए विवाद में सामने आए सीसीटीवी फुटेज और मीडिया रिपोर्ट को देखकर यह मामला एसडीएम की ओर से पेट्रोल पंप कर्मियों के साथ बदसलूकी का भी लगता है. इस मामले में फिर भी एसडीएम की ओर से पेट्रोल पंप कर्मियों पर एफआईआर की गई है और पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया है. भीलवाड़ा पुलिस अधीक्षक को स्वयं इस मामले की मॉनिटरिंग कर न्याय सुनिश्चित करना चाहिए. ऐसा न हो कि पद के रौब के कारण गरीबों के साथ अन्याय हो जाए.

पढ़ें. CNG भरवाने के दौरान विवाद, RAS अधिकारी और पंपकर्मी में मारपीट, जानिए पूरा मामला

ये था मामला : भीलवाड़ा के मांडल एसडीम रह चुके छोटू लाल शर्मा फिलहाल प्रतापगढ़ में पोस्टेड हैं. वे अजमेर भीलवाड़ा हाईवे पर लांबिया टोल के पास जसवंतपुरा गांव में सीएनजी पेट्रोल पंप पर मंगलवार को दोपहर 3:45 बजे सीएनजी भरवा रहे थे, लेकिन उनकी गाड़ी से पहले किसी और में सीएनजी भरने को लेकर उनका पेट्रोल पंप कर्मी से विवाद हो गया. इसके बाद दूसरा पेट्रोल पंप कर्मी आया तो उससे भी हाथापाई की, जिस पर पेट्रोल पंप कर्मियों ने भी आरएएस अधिकारी के साथ हाथापाई की. इस घटना का वीडियो जमकर सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. हालांकि, एसडीएम की पत्नी की शिकायत पर पुलिस ने पेट्रोल पंप के तीन कर्मचारियों को शांति भंग में गिरफ्तार कर लिया था.

