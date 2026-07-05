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UCC भाजपा का एजेंडा, इसे लागू करना है तो केंद्र सरकार पूरे देश में करे, महिला आरक्षण पर घेरा

महिला आरक्षण की शुरुआत कांग्रेस ने की. भाजपा ने उस समय किया था इसका विरोध. अब जनगणना पूरी होते ही लागू करे सरकार...

Tika Ram Jully in Alwar
नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली (ETV Bharat Alwar)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 5, 2026 at 3:00 PM IST

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अलवर: विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने आरोप लगाया कि समान नागरिक संहिता (यूसीसी) भाजपा का एजेंडा है और सरकार समय-समय पर ऐसे मुद्दे उठाकर लोगों का ध्यान मूल समस्याओं से भटकाने का प्रयास करती है. उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा हिंदू-मुस्लिम और जाति-धर्म जैसे विषयों को राजनीतिक एजेंडे के रूप में इस्तेमाल करती है.

उन्होंने कहा कि यदि यूसीसी लागू करना है तो केंद्र सरकार पूरे देश में इसे लागू करे. प्रतिपक्ष नेता जूली रविवार को अलवर में पत्रकारों से बात कर रहे थे. जूली ने कहा कि महिला आरक्षण की शुरुआत कांग्रेस ने सोनिया गांधी के नेतृत्व में की थी. उन्होंने आरोप लगाया कि उस समय भाजपा ने इसका विरोध किया था, जबकि अब महिला आरक्षण विधेयक पारित होने के बावजूद भी इसे लागू नहीं किया जा रहा है.

नेता प्रतिपक्ष ने क्या कहा, सूनिए... (ETV Bharat Alwar)

नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि जनगणना की प्रक्रिया पूरी होने के बाद सरकार को महिला आरक्षण तत्काल प्रभाव से लागू करना चाहिए. उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं और नगर निकायों में महिलाओं को आरक्षण दिया था. उन्होंने कहा कि महिलाओं के साथ-साथ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग को भी उनके अधिकारों के अनुरूप आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए.

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सरकार लोगों की बात नहीं सुन रही : नेता प्रतिपक्ष जूली ने आरोप लगाया कि राज्य और केंद्र सरकार कर्मचारियों, अधिकारियों, किसानों, महिलाओं और आम जनता सहित किसी भी वर्ग की समस्याओं को गंभीरता से नहीं सुन रही है. उन्होंने कहा कि विभिन्न संगठनों द्वारा अपनी मांगों को लेकर धरना-प्रदर्शन किए जा रहे हैं, लेकिन सरकार को उनसे संवाद कर समाधान करने का काम नहीं कर रही. उन्होंने कहा कि सरकार को लोगों से संवाद कर उनकी समस्याओं का हल निकालना चाहिए.

अभियान नियमानुसार चलना चाहिए : नेता प्रतिपक्ष जूली ने कहा कि सरकार कोई भी अभियान चलाए तो वह नियमानुसार चलना चाहिए. उन्होंने कहा कि अलवर में प्रशासन की ओर से अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया, लेकिन अभियान में गरीब लोगों पर कार्रवाई की गई, जबकि व्यापारियों को छोड़ दिया गया.

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उन्होंने कहा कि पिछले दिनों अलवर में कोचिंग संस्थानों की जांच कर उन्हें सील करने की कार्रवाई की गई, प्रशासन की इस कार्रवाई पर भी सवाल उठ रहे हैं. कुछ लोगों के संस्थानों की सील प्रशासन एफिडेविट लेकर खोल रहा है, कई संस्थानों को यह राहत नहीं मिल रही है. उन्होंने कहा कि सरकार को कानून और नियमों के तहत पारदर्शी कार्रवाई करनी चाहिए तथा किसी भी वर्ग के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए.

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